Mastodon : le réseau social gauchiste est un nid de pédophiles

Mastodon, le réseau social préféré des wokes et de l’extrême gauche, est un véritable nid de pervers pédocriminels. En deux jours d’analyse, les chercheurs de Stanford y ont trouvé plus d’images d’abus sexuels sur enfants que dans toute leur carrière…

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, de nombreux utilisateurs fuient l’oiseau bleu pour se réfugier sur Mastodon : une plateforme jugée plus en accord avec leurs idéaux de tolérance, de diversité et d’inclusivité.

Avec le changement de nom et de logo de Twitter pour X, cet exode a pris une ampleur nouvelle. Une myriade de « twittos » craignant l’excès de liberté d’expression s’inscrit sur le réseau social décentralisé.

Malheureusement, comme bien souvent, le « wokisme » va de pair avec la pédophilie. C’est ce que confirme une étude édifiante de l’Observatoire Internet de Stanford, révélant que Mastodon est un véritable repaire de pervers.

Premières images pédophiles au bout de 5 minutes

En seulement deux jours et 325 000 publications analysées, les chercheurs ont découvert plus de 112 images et vidéos d’abus sexuels sur enfants.

Dès les 5 premières minutes de recherche, de premiers contenus pédocriminels ont commencé à apparaître. Autant dire que n’importe qui peut y accéder très facilement…

Afin de mener cette étude, les chercheurs de Stanford ont scanné les 25 instances Mastodon les plus populaires. Ils ont utilisé l’API SafeSearch de Google pour identifier les images explicites, et l’outil PhotoDNA conçu pour détecter les contenus déjà répertoriés.

Au total, 554 publications correspondaient aux hashtags et mots-clés souvent utilisés dans les groupes en ligne dédiés aux abus sexuels. Tous étaient identifiés comme explicites avec le « plus haut niveau de confiance » par Google SafeSearch.

En outre, les 20 hashtags pédophiles les plus populaires ont été utilisés 713 fois sur le Fediverse sur des publications de contenus multimédias. On les retrouve aussi 1217 fois sur des posts ne contenant que du texte et menant vers des sites externes dédiés à l’échange de tels matériaux.

Pour les chercheurs de Stanford, la publication ouverte de contenus pédophiles est si prévalente sur la plateforme que cela est très inquiétant…

Un réseau social modéré par une seule personne

On apprend même que la panne du serveur mastodon.xyz survenue début juillet 2023 était directement liée à l’afflux d’images pédophiles sur le réseau social.

Sur son blog, la personne chargée de maintenir le serveur confirme avoir été alertée sur ce sombre trafic. Toutefois, il explique s’occuper de la modération sur son temps libre et avoir besoin de plusieurs jours pour réagir.

C’est sans nul doute le gros point faible de Mastodon par rapport à des réseaux comme Threads, X, Instagram ou Facebook rigoureusement modérés par de vastes équipes de professionnels.

Et même s’il avait promis de prendre des mesures contre le contenu en question, l’hôte du domaine mastodon.xyz s’est contenté de le suspendre et de rendre le serveur inaccessible temporairement.

Une fois restauré, l’administrateur a déclaré que l’hébergeur avait ajouté le domaine à une liste de « faux positifs » pour éviter de futures pannes. Pourtant, les chercheurs confirment que l’incident n’était pas un faux positif…

Wokisme et pédophilie : les deux faces d’une même pièce ?

Pour conclure, le principal auteur du rapport David Thiel explique avoir trouvé plus de contenus en deux jours sur Mastodon que sur l’ensemble des réseaux sociaux depuis la création de l’Observatoire Internet.

Il estime que la principale cause est le manque d’outils de sécurité utilisés par les plateformes de réseaux sociaux décentralisés. En effet, chaque instance est en charge de sa propre modération ce qui mène à des inconsistances et de graves dérives.

Pour le futur, les chercheurs recommandent à ce type de plateforme de confier des outils plus solides aux modérateurs et d’intégrer les solutions comme PhotoDNA et CyberTipline.

Cependant, la gauche et le courant woke sont étroitement liés à la communauté pédocriminelle comme en témoigne cette ignoble publication du journal français Libération en 1978…

