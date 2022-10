Netflix lance son service de Cloud Gaming : tout ce que vous devez savoir

Netflix annonce son propre service de cloud gaming de jeux vidéo pour console et PC. La firme vient également d’ouvrir un cinquième studio de jeu vidéo en Californie, dirigé par l’ancien producteur exécutif d’Overwatch. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau projet…

Dans le cadre de la TechCrunch Disrupt, le vice-président du gaming de Netflix, Mike Verdu, a révélé que la firme « explore sérieusement une offre de cloud gaming » pour les utilisateurs TV et PC.

Selon lui, « nous allons aborder ça de la même façon que nous l’avons fait avec le jeu mobile, commencer petit, être humble, réfléchir, puis construire. Mais nous pensons que nous devons passer ce cap pour rencontrer les membres où ils sont et sur les appareils sur lesquels ils consomment Netflix ».

Comment éviter un échec à la Stadia ?

Selon lui, « c’est un ajout de valeur. On ne vous demande pas de vous abonner pour remplacer une console. C’est un modèle économique complètement différent. Notre espoir est qu’au fil du temps, ça devienne une façon très naturelle de jouer aux jeux où que vous soyez ».

Auparavant, Google Stadia et Amazon Luna ont adopté la même stratégie. Leur but était de permettre aux gens de jouer aux jeux les plus récents sans avoir de PC ou de console haut de gamme.

Toutefois, ces services n’ont pas réussi à conquérir le grand public. Tout récemment, Google a annoncé la fermeture de Stadia en janvier 2023.

Cependant, Mike Verdu est convaincu que ces services ont échoué à cause de leur modèle économique et non de la technologie en elle-même. Selon lui, « Stadia était un succès technique. C’était amusant de jouer à des jeux sur Stadia. Il y avait certainement un problème de modèle économique ».

Tout comme ses jeux mobiles lancés l’an dernier, les futurs jeux proposés par Netflix en cloud gaming seront directement accessibles depuis le service de streaming pour les abonnés.

Contrairement à Stadia et Luna, Verdu précise que le service de cloud gaming Netflix n’aura probablement pas de manette dédiée. Pour le reste, peu de détails ont été révélés pour le moment sur cette future plateforme…

Un nouveau studio de jeu vidéo en Californie

En parallèle, Mike Verdu annonce aussi l’ouverture d’un nouveau studio de jeux vidéo Netflix au sud de la Californie. Il s’agit du cinquième studio de la firme américaine.

Ce nouveau studio californien sera dirigé par Chacko Sonny, anciennement producteur exécutif du jeu Overwatch de Blizzard Entertainement. Ce titre a connu un succès massif et engrangé des milliards de dollars, mais Sonny a quitté Blizzard en 2021 à l’aube d’une enquête de la SEC sur le harcèlement sexuel et la discrimination au sein de la firme.

Selon Verdu, « il aurait pu faire n’importe quoi, mais il a choisi de venir ici. Les gens ne viennent pas dans votre organisation pour bâtir le futur du jeu vidéo sauf s’ils sentent que vous êtes vraiment là pour du long terme et pour les bonnes raisons ».

Le mois dernier, Netflix a ouvert un studio à Helsinki, en Finlande, avec un ancien directeur général de Zynga à sa tête. L’entreprise a également acquis les studios de développement Boss Fight Entertainment, Night School Studio et Next Games. Le but est de développer des jeux adaptés à tous les goûts.

Au moins 50% de jeux basés sur les séries Netflix

Au total, depuis l’annonce de son entrée dans l’industrie du gaming, Netflix a commencé le développement de 14 jeux dans ses propres studios. Sur le service de streaming, 35 jeux mobiles sont déjà disponibles. Au total, 55 jeux sont en développement à l’heure actuelle selon Verdu.

Certains jeux sont basés sur la propriété intellectuelle de Netflix comme « Stranger Things », d’autres sont basés sur des franchises à succès comme « Bob l’Eponge ».

Toutefois, le géant du streaming développe aussi des jeux originaux. Selon Mike Verdu, « nous espérons à terme atteindre un équilibre avec 50% de propriété intellectuelle Netflix ».

Netflix se considère toujours aux prémices de son initiative gaming, mais n’exclut pas de s’étendre par-delà le jeu mobile. On ignore si l’entreprise compte créer des jeux pour console ou des jeux en VR…