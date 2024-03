Nvidia va créer des robots pour le monde réel et virtuel : découvrez GEAR

Nvidia vient de créer un nouveau groupe de recherche appelé GEAR. Son objectif est de développer des robots alimentés par l'intelligence artificielle et des personnages pour les environnements physiques et virtuels.

Pour constituer cette équipe GEAR, Nvidia propose des offres d'emploi très lucratives, avec des salaires allant jusqu'à 333 000 dollars par an. Il s'agit donc de développer des personnages non joueurs (PNJ) intelligents pour les univers de jeux vidéo, mais aussi des robots autonomes pour le monde réel. A la tête de GEAR, Jim Fan et Yuke Zhu ambitionnent de construire un « Foundation Agent » – une IA généraliste performante dans de nombreux environnements. « Nous croyons en un avenir où chaque machine en mouvement sera autonome, et où robots et agents simulés seront omniprésents comme les iPhones », a déclaré Jim Fan, plein d'enthousiasme. Il espère que 2024 sera l'année de la robotique, de l'IA dans les jeux et de la simulation.

Même si ce calendrier semble optimiste, le lancement de GEAR illustre les grandes ambitions de Nvidia dans l'intelligence artificielle générale, au-delà du calcul graphique. Le groupe entreprend cependant un défi de taille pour donner vie à des IA véritablement autonomes.

GEAR de Nvidia : 4 projets qui combinent l'IA et le monde réel

Le groupe GEAR de Nvidia fournit 4 axes de recherche principaux : les modèles multimodaux de base, les robots à usage général, les agents virtuels et la simulation avec données synthétiques.

Leur page présente aussi 4 projets antérieurs combinant IA et mondes virtuels/robotique. Deux concernent des agents IA compétents dans Minecraft. Un autre vise une dextérité surhumaine pour les robots grâce à l'apprentissage par renforcement. Enfin, ils ont travaillé sur des instructions multimodales pour spécifier les tâches des robots.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, GEAR recrute activement sur au moins 3 postes allant jusqu'à 333 500$ par an pour les rôles de direction. Un stage rémunéré entre 19 et 93$ de l'heure est également ouvert.

À travers ces projets, offres d'emploi et axes de recherche, Nvidia confirme ses grandes ambitions pour créer des intelligences artificielles généralistes, capables d'évoluer et d'agir de manière compétente dans les mondes virtuels comme dans la réalité physique.

