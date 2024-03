Le 1er parc DBZ ouvre en Arabie : Bulma en niqab ? Le pouvoir de l’argent

Un parc à thème, où l'univers de DBZ est le centre des attentions. Oui, ce projet existe, et il sera bientôt lancé en Arabie Saoudite. Serait-ce un endroit pour ravir les fans, ou tout simplement une machine à cash ?

Dragon Ball, le manga qui a bercé plusieurs générations. Mais pour les concepteurs d'Anime, et de produits dérivés, Son Goku et ses amis sont des sources de bénéfices considérables. Et ce n'est pas tout. Des investisseurs envisagent de créer le 1er parc DBZ en Arabie Saoudite. Mais est-ce que le concept sera fidèle au manga originel ?

500.000 m2 de terrain destiné uniquement à ce parc DBZ

L'annonce a été faite vendredi dernier. Les autorités locales veulent construire une nouvelle ville. Et rien de mieux qu'un parc DBZ pour attirer du monde. Mais on ne connaît pas encore les coûts de travaux ni la date de lancement.

Le parc aura 7 zones principales, inspirées directement de l'univers de Dragon Ball. Les visiteurs pourront s'aventurer sur l'île de Tortue géniale. Une bonne dose de nostalgie, surtout pour les fans adultes. La planète de Beerus sera aussi au rendez-vous. Et n'oublions pas qu'il y aura différentes attractions pour tout le monde. C'est alors une opportunité pour s'immerger une nouvelle fois dans l'univers de DBZ.

Mais le parc DBZ doit être rentable. Selon Qiddiya Investment Company, il y aura des restaurants, ainsi que des hôtels pour loger les touristes. Et avec la réputation de l'Univers de Dragon Ball, ces établissements vont rapporter gros au projet.

Un parc à thème DRAGON BALL est en construction en Arabie Saoudite ! 🎢



Ce parc fera 500 000 mètres carrés, aura cinq manèges à la pointe de la technologie, 30 attractions et un Shenron géant de 70 mètres de haut ! 🤩 pic.twitter.com/amDtsZjEqW — AnimeTV FR (@animetv_fr) March 22, 2024

Un des projets phares du programme « Vision 2030 »

Qiddiya, la nouvelle ville de l'Arabie Saoudite sera bientôt une métropole du monde asiatique. En tout cas, c'est ce qu'elle promet sur papier. Actuellement, il n'y a pas encore de grande infrastructure dans ces lieux. Cependant, les autorités locales sont très optimistes. Ils envisagent de boucler le projet d'ici quelques années pour illustrer la « Vision 2030 ».

Le parc DBZ fait partie des programmes clés. C'est une stratégie de référence pour développer le tourisme et l'industrie à Qiddiya. Mais ce n'est pas tout. « Vision 2030 » est aussi une approche pour diversifier les sources de revenus du pays. Souvenez-vous, l'Arabie Saoudite, et les nations voisines sont dépendantes aux hydrocarbures. Mais cette ressource n'est pas éternelle. Il fallait trouver des solutions pour éviter une crise économique conséquente.

Un hommage à Akira Toriyama ?

1er mars 2024, le jour sombre de l'univers de Dragon Ball. Le créateur du manga, Akira Toriyama, est mort à cette date. Et la planète entière a rendu hommage à ce grand homme. Cette vague de réaction illustre parfaitement la popularité de ce manga japonais.

Et ce nouveau parc DBZ pourrait être une commémoration à Akira Toriyama. En effet, son œuvre ne s'arrêtera pas aux manga, aux anime, et aux jeux vidéo. Il y aura désormais un univers grandeur nature pour réaliser son imagination. Et c'est aussi une occasion pour les fans de vivre une expérience unique.

