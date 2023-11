Ce pays rival de France va fabriquer des milliers d’humanoïdes dès 2025

La Chine annonce son ambition : commencer à produire massivement des robots humanoïdes dès 2025, puis devenir le leader mondial du secteur en 2027. La superpuissance asiatique est convaincue que cette technologie sera la prochaine révolution industrielle…

Fin 2022, Tesla dévoilait pour la première fois le prototype de son humanoïde Optimus : un robot bipède conçu pour remplacer l’humain sur les tâches manuelles les plus dangereuses et pénibles, et à terme pour effectuer tout le travail à notre place.

Selon le CEO Elon Musk, ces robots seront bientôt plus nombreux que les humains. D’ici quelques années, il prédit même que tout le monde aura son propre humanoïde à domicile pour se charger de ses corvées ménagères.

Tout récemment, lors d’une conférence sur l’IA organisée au Royaume-Uni début novembre 2023, Musk a même affirmé que les robots et l’intelligence artificielle finiront par remplacer tous les métiers.

Même si le lancement d’Optimus n’est prévu que pour 2027, de nombreuses autres startups développent également leurs robots humanoïdes. C’est le cas de 1X en Norvège, Sanctuary au Canada, ou encore Apptronik au Texas.

Certaines de ces entreprises ont d’ailleurs pris Tesla de vitesse. Ainsi, Apptronik se prépare à commercialiser Apollo dès la fin 2024. De son côté, Agility Robotics a ouvert la première usine de robots RoboFab dans l’Oregon qui va produire 10 000 humanoïdes par an.

À présent, un nouvel acteur vient de faire son entrée dans la course aux robots bipèdes. Et il ne s’agit pas d’une entreprise, mais d’un pays considéré comme l’une des premières puissances mondiales : la Chine.

Le jeudi 2 novembre 2023, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT), chargé de superviser le secteur industriel du pays, a publié un guide de neuf pages sur son site web officiel.

La Chine veut devenir leader mondial de la robotique d’ici 2027

An advanced humanoid robot was unveiled at the China National Computer Congress 2023.



Il y affirme que la Chine va commencer à produire massivement des robots humanoïdes à partir de 2025. Le but du pays est « d’établir un système d’innovation dans la robotique humanoïde, de réaliser des percées dans plusieurs technologies clés, et d’assurer la fourniture sûre et efficace de composants principaux » d’ici cette date.

Par la suite, le dragon d’Asie compte devenir leader mondial de cette technologie à partir de 2027. À compter de ce moment, le ministère estime que « les robots humanoïdes deviendront un important nouveau moteur de croissance » pour le pays.

Afin d’accompagner cette transition, le document exige que d’ici là, « l’innovation technologique des robots humanoïdes augmente significativement, qu’un système logistique industriel sûr et fiable soit formé, qu’une écologie industrielle avec compétitivité internationale soit construite et que notre force atteigne le plus haut niveau mondial ».

Ce document demande aussi à l’industrie de se focaliser sur le « cerveau », le « cervelet » et les « membres » des humanoïdes tout en puisant dans les avancées de l’IA comme les larges modèles de langage.

Les entreprises chinoises sont appelées à accélérer le développement des robots humanoïdes pour un usage dans des conditions difficiles et dangereuses.

Selon le texte publié le 2 novembre, les industries comme la santé, les services à domicile, l’agriculture et la logistique vont assister à un essor dans l’utilisation des robots au cours des prochaines années.

Apporter la « sagesse chinoise » dans le développement de l’industrie robotique mondiale

China will strive to establish a preliminary innovation system for humanoid robots by 2025, amid the country's push to develop the future industry, according to a recent guideline https://t.co/JOkKlbYxkx pic.twitter.com/3RiwSFzftK — China Xinhua News (@XHNews) November 3, 2023

Le ministère souhaite aussi améliorer les standards industriels et les capacités de test de produit, construire des laboratoires et des communautés open source pour la robotique.

Il veut aussi développer une meilleure régulation, former les jeunes talents et coopérer à l’internationale. La Chine veut notamment apporter sa « sagesse » pour le développement de l’industrie robotique mondiale.

La prochaine révolution industrielle mondiale ?

Ce n’est pas la première fois que la Chine tente d’accélérer le développement de son industrie robotique et promeut l’indépendance face à la concurrence féroce des États-Unis dans plusieurs domaines technologiques clés comme celui des processeurs.

Accroître les capacités des robots humanoïdes dans le secteur de la fabrication est aussi une priorité pour la Chine. Il s’agit d’une façon de contrecarrer les restrictions américaines en améliorant son autonomie.

Déjà en 2021, la superpuissance asiatique a surpassé les États-Unis pour la première fois dans le domaine de la robotique industrielle en devenant le cinquième pays le plus automatisé du monde selon le rapport World Robotics 2022 de l’International Federation of Robotics.

En août 2023, la Chine a impressionné le monde entier en organisant la World Robot Conference de Pékin où les visiteurs du monde entier ont pu découvrir des robots incroyables de réalisme.

Au début de son guide, le MIIT affirme que les robots vont probablement devenir la prochaine « innovation disruptive » après les ordinateurs, les smartphones et les véhicules électriques. À son tour, la robotique va changer profondément la production et la façon dont les humains vivent. Elle va tout bonnement « remodeler la pattern du développement industriel global »…

Et vous, pensez-vous que la robotique humanoïde sera une vraie révolution ?