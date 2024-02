Perte de 92 millions $ pour ce pays : l’erreur Excel qui a coûté cher !

Attention, si vous croyiez que les erreurs Excel n’étaient réservées qu’aux simples mortels, détrompez-vous !

Même les maîtres de l’univers financier peuvent trébucher sur une cellule mal calculée. La preuve ? Le géant des fonds souverains norvégiens qui a vu son échiquier financier bouleversé par… une erreur dans un tableau Excel. Oui, oui, vous avez bien lu : 92 millions de dollars partis en fumée à cause d’une simple coquille informatique. Alors pour tous ceux qui pensaient que l’expertise en Excel était juste un détail sur un CV, voici une histoire qui pourrait vous faire réviser votre jugement.

Un simple oubli de virgule a fait perdre une somme énorme

En février 2023, une faute de frappe dans un tableau Excel a coûté une bagatelle de 92 millions de dollars (86 millions d’euros) au fonds souverain norvégien. Cela fait près du double des pertes opérationnelles et accidentelles cumulées sur dix ans, de 2010 à 2020 !

Alors, bien sûr, pour ce fonds, qui pèse pas moins de 1,5% de la capitalisation boursière mondiale et qui compte dans son escarcelle 1500 milliards de dollars (1400 milliards d’euros) d’actifs répartis dans quelques 9000 entreprises, c’est un peu à ça près.

Au-delà des montagnes de richesse, cette bourde apporte une leçon d’humilité et de vigilance. Comme l’expose Norges Bank Investment Management, « c’est un sacré exemple de comment un grain de sable peut enrayer la plus huilée des machines. Quand on gère l’un des plus vastes réservoirs de capitaux de la planète, même les plus infimes erreurs peuvent avoir un effet papillon ».

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.