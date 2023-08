Changez vite ces réglages Chrome pour sauver votre vie privée

La protection de la vie privée est devenue incontournable pour toutes personnes naviguant sur le web. Heureusement, il y a quelques réglages à faire pour sauver votre vie privée sur Chrome.

Rédacteur web, commerçants, artisans, développeurs web, tout le monde s’acharne à suivre les habitudes de navigation des internautes. Cela ne facilite pas la préservation de l’anonymat. Mais si vous naviguez sur Google Chrome, voici quelques astuces qui pourront vous aider à garder votre vie privée. Du moins, d’avoir le contrôle sur les messages promotionnels ciblés.

Finie l’utilisation ou le partage de l’historique grâce à Ad Privacy

Il existe désormais un paramètre sur Google Chrome pour empêcher la plateforme d’avoir accès à votre historique de navigation. L’outil en question s’appelle Ad Privacy. Et c’est grâce à l’activation de cette configuration que vous pourrez avoir le contrôle sur les publicités suggérées par les annonceurs.

À titre d’information, ces publicités se basent sur votre historique de navigation pour ensuite, suggérer des annonces qui correspondent à vos recherches. En d’autres termes, l’algorithme de Google dispose d’une fonction cachée qui lui permet d’imaginer les thèmes que vous avez cherchés le plus. C’est ainsi qu’il génère des publicités ou des annonces en correspondance avec ces mêmes sujets.

Or, si vous arrivez à détecter la fonction Ad Privacy, vous pouvez désactiver manuellement trois options. C’est-à-dire le thème et la mesure des annonces, ainsi que les publicités suggérées proprement dites. Le cas échéant, le flux de données reste activé et Chrome pourra encore les utiliser à des fins commerciales.

À l’heure actuelle, Ad privacy n’est disponible que sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 et Windows 11. La disponibilité de cette fonction sera ensuite affichée sous forme de notification. Et c’est depuis cette alerte que vous pourrez l’activer. Sinon, il est également possible de trouver Ad Privacy dans l’onglet « Paramètres ». Mais il faudra attendre qu’il soit disponible sur votre version actuelle pour pouvoir l’activer manuellement.

Pour ce faire, vous devez tout simplement accéder aux réglages de Chrome. Commencez par appuyer sur les trois points qui se trouvent en haut à droite de votre écran, puis cliquez sur « Paramètres ». Vous pouvez aussi aller dans la barre d’adresse et taper « chrome://settings » pour accéder aux réglages. La prochaine étape consiste à trouver « Confidentialité des publicités » dans le menu qui se trouve à gauche de votre écran. Si elle est disponible, elle s’affiche automatiquement. Sinon, si vous ne la trouvez pas, c’est que votre version de chrome n’est pas encore compatible.

Rappelez-vous tout simplement que le thème, la mesure et les annonces sont activés par défaut sur chrome. Vous devez donc les désactiver pour en finir avec les publicités ciblées qui peuvent surcharger votre boite mail.

Autres réglages pour préserver sa vie privée sur Chrome

Si Ad Privacy peut vous aider à avoir le contrôle sur les annonces sur Chrome, sachez qu’il n’a pas d’effets sur les préférences publicitaires de votre compte Google. Le réglage doit en effet se faire séparément.

Pour la désactivation des flux de données pouvant servir à Google pour l’envoi des publicités, vous devez accéder aux réglages des annonces personnalisées depuis Google my account. Mais par précaution, il est recommandé de supprimer vos données (cache et cookies) avant de fermer Chrome après chaque utilisation.