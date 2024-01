Roborock S8 MaxV Ultra : cet aspirateur robot est le premier à…

Les marques dévoilent souvent au CES les appareils de dernière génération qui entendent conquérir le marché. Pour Roborock, un ténor de la robotique domestique ultra-intelligente, CES 2024 a encore une fois été pour lui l’occasion de dévoiler une nouveauté, le S8 MaxV Ultra, le premier robot aspirateur compatible avec le protocole Matter, doté d’un assistant IA et d’un bras flexible.

Roborock dévoile le premier aspirateur robot compatible avec le protocole Matter

Le portefeuille produit de la société chinoise Roborock Technology se distingue par ses robots de nettoyage multifonctionnels qui sont à la fois compacts, puissants, intelligents. L’entreprise dispose de plusieurs séries d’appareils dont la S8 qui a déjà fait sensation l’année dernière au salon CES.

Les produits présentés l’année dernière n’avaient pas encore de bras flexibles intégrés et n’étaient pas compatibles avec le protocole Matter. Des fonctionnalités désormais intégrées au nouveau S8 MaxV Ultra. La prise en charge de Matter permet entre autres l’activation d’un assistant vocal pour contrôler le S8 Max V Ultra.

Vous pouvez plus précisément utiliser l’assistant vocal intégré appelé Rocky pour communiquer directement au robot aspirateur et il exécutera vos ordres. Cet assistant IA permet également les appels vidéo en temps réel via la caméra embarquée du robot. Il active aussi la fonctionnalité Reactive AI 2.0 qui détecte les obstacles et la technologie DirTect Smart Sensor qui ajuste les réglages en fonction des niveaux de saleté détectés.

Comprendre le protocole Matter

Avec l’explosion des appareils électroménagers/domotique intelligents, il est nécessaire de disposer d’un protocole sans fil que chaque fabricant et consommateur puissent utiliser pour contrôler tous les appareils. Le protocole Matter répond à cet impératif. Il s’agit d’un langage commun pour les appareils domestiques intelligents.

Matter est conçu pour simplifier tout ce qui concerne la maison intelligente, de l’achat à la configuration et à l’utilisation quotidienne. Sa plus grande promesse est de permettre aux appareils intelligents de fonctionner les uns avec les autres sur toutes les plateformes et tous les écosystèmes, quel que soit leur concepteur.

Matter rend les appareils domestiques intelligents plus réactifs et plus fiables, les appareils se connectant les uns aux autres directement dans la maison au lieu de passer par le cloud. Par ailleurs, son processus de configuration simple et standard permet d’ajouter facilement et de manière cohérente de nouveaux appareils à votre maison, quelle que soit la marque.

S8 MaxV Ultra : un bras flexible et une station d’accueil améliorée

Le petit bras robotique fait partie des nouveautés intégrées à la nouvelle série S8 MaxV Ultra. Il s’agit d’une brosse latérale de l’appareil baptisé FlexiArm Design, conçue pour atteindre et nettoyer les recoins les plus inaccessibles de la maison. En offrant un meilleur nettoyage des bords et des zones difficiles d’accès, Roborock promet une couverture périphérique de 98,8 % pour son aspirateur robot S8 MaxV Ultra.

En plus d’être le premier robot aspirateur de la marque doté du support Matter, d’un assistant vocal intégré et d’un bras flexible, S8 MaxV Ultra dispose également d’une station d’accueil améliorée, capable de se nettoyer tout seul. « La nouvelle station de chargement lave l’aspirateur avec de l’eau chaude et souffle de l’air chaud pour le sécher », explique l’équipe de Roborock Technology.

Plus précisément, la station d’accueil peut se brancher directement à votre réseau d’eau, ce qui élimine le besoin d’un énorme réservoir d’eau. La station lave également le robot à la base de l’aspirateur avec de l’eau chaude et la sèche automatiquement à l’air chaud. La société prévoit de déployer S8 MaxV Ultra sur le marché au mois d’avril.