TikTok vs Tesla : comprendre la guerre USA vs Chine autour du Big Data

Entre les États-Unis (USA) et la Chine, la guerre autour du Big Data prend forme à travers les activités de TikTok et Tesla. Cette compétition met en évidence des enjeux cruciaux d'innovation et de sécurité.

L'importance du Big Data dans l'économie mondiale est immense, avec une projection de plus de 11 000 milliards d'euros d'impact économique d'ici 2030, selon les analystes du secteur. Cette révolution numérique est incarnée par des géants comme Tesla et TikTok. Ils exploitent ces données pour innover et dominer le marché global.

Du côté américain, Tesla utilise les données pour innover dans les véhicules électriques et l'autonomie. Parallèlement, TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, collecte des données à travers le monde, alimentant les algorithmes d'intelligence artificielle qui affinent le contenu pour les utilisateurs.

Ces activités montrent que, au-delà de la technologie, le Big Data est un vecteur d'influence économique et politique.

USA vs Chine : questions de sécurité des données et implications géopolitiques

La sécurité des données est une préoccupation majeure dans le contexte de la compétition entre les États-Unis (USA) et la Chine.

Les États-Unis, par exemple, manifestent de sérieuses appréhensions quant à l'utilisation potentielle des données collectées par TikTok pour la surveillance par le gouvernement chinois. Ces craintes pourraient mener à des mesures restrictives, incluant des interdictions complètes de l'application.

En revanche, la Chine est également sur ses gardes, percevant les activités de Tesla comme une potentielle menace. Des données sensibles pourraient être exploitées par des entités étrangères, selon leurs craintes.

Cette réciprocité de méfiance accentue les tensions internationales. Elle souligne les défis de sécurité des données dans un monde de plus en plus interconnecté.

En effet, la manière dont chaque pays aborde ces questions pourrait redéfinir les normes internationales de cybersécurité et de vie privée à l'ère numérique.

Dynamique européenne dans l'investissement en IA

L'Europe n'est certainement pas en marge de la course globale à l'intelligence artificielle. Une étude menée en 2023 par Papazoglu et al. révèle que l'instrument Next Generation EU (NGEU) et sa facilité pour la reprise et la résilience (RRF) représentent 70 % du total des investissements européens dans la transformation numérique. De ce fait, ces programmes impliquent un engagement financier significatif de 117 milliards d'euros.

De cette somme colossale, 4,376 milliards d'euros sont spécifiquement alloués aux projets d'IA. L'Italie et l'Espagne se distinguent particulièrement. Ils cumulent à eux deux 71 % des investissements dédiés à l'IA dans le cadre du NGEU RRF, avec respectivement 1,895 milliard d'euros et 1,2 milliard d'euros.

Le Danemark, quant à lui, investit un pourcentage impressionnant de 8,7 % de son budget numérique en IA. Ensuite, il est suivi de près par l'Espagne qui alloue 6,4 % et l'Irlande, qui contribue avec 5,2 %.

Ces investissements montrent combien l'IA est devenue importante pour le développement national. Ils révèlent aussi l'ambition de l'Europe de devenir leader dans le secteur de l'IA. Ainsi, l'Europe se mesure directement aux géants américains et chinois.

