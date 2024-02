Vidéo : une suite au film Warcraft ? Vous en rêviez, l’IA l’a fait !

Un fan de Warcraft a utilisé de multiples outils d’IA générative pour créer le trailer d’un film Warcraft centré sur le personnage d’Arthas alias le Roi Liche. À l’avenir, il prévoit de créer un film complet lorsque l’intelligence artificielle sera assez avancée techniquement ! Découvrez le résultat impressionnant en vidéo…

En 2016, Universal et Blizzard s’associaient pour produire le tout premier film Warcraft au cinéma, réalisé par Duncan Jones.

Le film a rencontré un succès mitigé au box-office américain, avec environ 47 millions de dollars de recettes en 13 semaines dans les salles obscures.

En France, 1 730 000 spectateurs se sont rendus au cinéma pour voir ce long-métrage pendant ses 9 semaines d’exploitation.

C’est toutefois en Chine que le film a connu son plus grand succès, avec 221 millions de dollars engrangés sur un total mondial de 433 millions.

Le budget de 160 millions de dollars a donc été rentabilisé, et ce premier essai cinématographique est généralement apprécié des fans.

Il cumule par exemple 4,5 étoiles sur 5 sur les avis Google, et 6,7/10 sur IMBD. En revanche, son score n’atteint que 32% sur Metacritic, et 29% sur Rotten Tomatoes.

C’est donc une adaptation qui a séduit les amateurs de la célèbre saga de jeux vidéo, mais n’a pas convaincu les journalistes. Or, cet argument a suffi à pousser la production à abandonner les projets de suite.

Alors que le film devait être le premier opus d’une trilogie, voire d’un vaste univers cinématographique digne de celui de Marvel, il n’en sera rien.

Toutefois, c’était sans compter sur l’intelligence artificielle. Puisqu’ils ne peuvent compter sur l’industrie du cinéma, les fans ont décidé de créer la suite par eux-mêmes en utilisant l’IA !

Il combine de nombreuses IA pour créer un trailer de film Warcraft

C’est tout particulièrement le cas du YouTuber Cameron. Ce dernier s’est donné pour ambition de créer un film ou une série centrée sur le personnage le plus emblématique de Warcraft : Arthas Menethil.

Ce protagoniste est à la fois au cœur de Warcraft 3, et de l’extension Le Roi Liche de World of Warcraft. Il est non seulement très important dans le lore, mais adulé par de nombreux joueurs.

L’idée de Cameron était de suivre toute l’histoire d’Arthas à partir de l’épuration de Stratholme jusqu’à ce qu’il devienne le terrifiant roi-liche. Une descente aux enfers digne de Dark Vador ou Walter White !

Au total, le vidéaste prévoit de décomposer son projet en 14 épisodes. Cependant, pour l’heure, il a seulement créé un trailer d’une durée d’environ 4 minutes 30. Le résultat est bluffant.

Pour y parvenir, il a utilisé le générateur d’images MidJourney v6 et les générateurs de vidéos RunwayML-gen2 et Pika 1.0. Il s’est aussi servi du générateur d’audio ElevenLabs et d’autres outils comme Gigapixel AI et Topaz AI.

En outre, Cameron a exploité les fonctionnalités IA de Canva, Adobe Firefly ou encore PixVerse. Pour l’écriture, c’est bien évidemment l’outil d’IA générative le plus célèbre qui a été mis à contribution : ChatGPT.

Au total, il a fallu créer plus de 2000 images avec MidJourney pour réaliser cet impressionnant trailer. Le vidéaste précise aussi avoir dû parfois rédiger des prompts complexes et créatifs pour certains personnages.

À l’avenir, lorsque les logiciels d’animation par IA seront suffisamment performants, il envisage de créer un film complet avec des scènes comprenant des mouvements très complexes comme le légendaire combat entre Arthas et Illidan…

Ce projet peut sembler fou, mais la technologie avance très rapidement. Selon les prédictions du réalisateur de Marvel Avengers Endgame, Joe Russo, il sera possible de créer des films avec l’IA dès 2025 !

Voici les personnages de Warcraft en chair et en os, imaginés par l’IA

Notons que Cameron n’est pas le seul fan de Warcraft à s’intéresser à l’IA. Quelques mois plus tôt, en octobre 2023, la chaîne YouTube Creative CreAItor a utilisé le générateur d’images Leonardo AI pour imaginer à quoi pourraient ressembler les personnages les plus célèbres de la franchise dans un film ou une série.

On découvre notamment Arthas, mais aussi Anduin Wrynn, Cenarius, Cairne Sabot-de-Sang, Grommash Hurlenfer, Illidan Hurlenfer, Jaina Portvaillant, Kael’thas Haut-Soleil, Kel-Thuzad, Magni Barbe-de-Bronze, Malfurion, Uther, Sylvanas, Ragnaros ou encore le dragon Onyxia.

Certains personnages sont très réussis, d’autres moins. Toutefois, plusieurs commentaires déplorent un rendu trop fade, trop générique. À leurs yeux, ces personnages pourraient provenir de n’importe quel film de fantasy.

D’autres critiquent également la façon dont l’IA normalise peu à peu le plagiat et le vol de propriété intellectuelle, tout en admettant qu’elle puisse servir de source d’inspiration pour les créateurs humains.

C’est un problème éthique que soulève aussi le jeu vidéo Palworld, soupçonné d’être un plagiat de Pokémon réalisé avec MidJourney. Nous avons d’ailleurs publié un article sur ce sujet !

En outre, certains internautes commencent à éprouver une lassitude face à la prolifération de contenus générés par IA. Récemment, on a par exemple pu voir Les Simpsons imaginés dans le monde réel, ou encore un mélange entre Dragon Ball et le Seigneur des Anneaux.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

