Ne freinez surtout pas l’IA, ou des gens vont mourir ! Ce riche investisseur alerte

Vouloir ralentir l’évolution effrénée de l’IA serait une folie qui reviendrait directement à tuer de nombreuses personnes. Tout du moins, c’est ce qu’affirme l’investisseur milliardaire Marc Andreessen à travers un manifeste qu’il vient de publier…

En mars 2023, plusieurs milliers d’experts dont le célèbre Elon Musk signait la lettre ouverte rédigée par le Future Of Life Institute, appelant à mettre en pause le développement de l’IA de toute urgence pendant au moins 6 mois.

Selon eux, une intelligence artificielle plus sophistiquée que l’actuel GPT-4 risque tout simplement de mettre l’humanité en danger au point de causer la fin du monde.

En plus de la menace d’un grand remplacement du travail humain, une telle IA pourrait se retourner contre nous, tenter de nous manipuler ou même provoquer une guerre nucléaire. Malheureusement, six mois plus tard, leur appel n’a toujours pas été entendu.

À présent, le 16 octobre 2023, l’investisseur Marc Andreessen vient d’emprunter le chemin inverse en publiant à son tour un document totalement à contre-courant : le « techno-optimist manifesto » ou manifeste techno-optimiste.

The Techno-Optimist Manifesto — please read and Ask Me Anything! Post questions as replies to this xeet. https://t.co/5ZKjiUG8de — Marc Andreessen — e/acc (@pmarca) October 16, 2023

Ralentir le développement de l’IA équivaut à un meurtre

« On nous ment ». Telle est la première phrase de ce manifeste visant à démontrer les avantages de la technologie et du libre marché.

Selon l’auteur, « on nous dit que la technologie prend nos emplois, réduit nos salaires, augmente l’inégalité, menace notre santé, ruine l’environnement, dégrade notre société, corrompt nos enfants, atténue notre humanité, menace notre futur, et est toujours sur le point de tout détruire ».

À travers ce texte de plus de 5000 mots, le milliardaire présente sa vision très particulière du futur. Selon lui, ralentir le développement de l’IA équivaut tout bonnement à commettre un meurtre.

Le terme de techno-optimisme fait référence à la croyance que la technologie peut résoudre les principaux problèmes sociaux et environnementaux.

En effet, Andreessen est convaincu que l’IA peut remédier à de nombreuses causes de décès très courantes comme les accidents de voiture, les pandémies ou les tirs alliés en période de guerre.

Par conséquent, il estime que « toute décélération de l’IA coûtera des vies. Des morts qui étaient évitables par l’IA qui a été empêchée d’exister sont une forme de meurtre ».

La volonté de réguler l’IA est un ennemi à combattre

Au fil de son manifeste en 15 parties, l’investisseur évoque aussi la durabilité, la responsabilité sociale et la gestion de risque comme des ennemis à combattre.

Selon lui, « nos ennemis ne sont pas de mauvaises personnes, mais plutôt de mauvaises idées ». Il explique aussi l’importance d’un libre marché en considérant que « l’amour ne s’étend pas, donc l’économie peut seulement reposer sur l’argent ou la force ».

Sortir de la peur du mythe de Prométhée

Il prétend également que la société est effrayée par les « mensonges » qu’on lui a dits sur les nouvelles technologies, l’IA étant la dernière en date.

Or, il estime que nous devons surpasser cette « peur du mythe de Prométhée ». Plutôt que de s’appuyer sur cette légende grecque antique, l’investisseur appelle à se baser sur la théorie de la modernité et l’image de « Übermensch » ou super-homme avancée par Friedrich Nietzsche.

D’après lui, « le Mythe de Prométhée et ses différentes formes modernes comme Frankenstein, Oppenheimer et Terminator hantent nos cauchemars ».

Pour rappel, ce mythe raconte la façon dont Prométhée a volé le secret du feu aux dieux et l’a donné aux humains. C’est la raison pour laquelle il a été puni par Zeus, enchaîné à un rocher jusqu’à ce qu’un aigle mange son foie qui se régénère pour l’éternité.

En sous-texte, cette fable nous avertit que certaines technologies ne sont pas destinées aux Hommes. En pensant qu’il pourrait améliorer la condition de vie humaine grâce au feu, Prométhée les a menés à forcer des armes et à se livrer des guerres…

Une métaphore qu’Andreessen applique aussi à Oppenheimer, le père de la bombe atomique dont le biopic réalisé par Nolan a récemment connu un vif succès au cinéma. Ce fil est d’ailleurs tiré de la biographie intitulée « American Prometheus » (le Prométhée américain).

En libérant le pouvoir destructeur de la bombe atomique, Oppenheimer a en effet volé aux dieux une sorte de feu pour le donner aux humains. On peut voir la même symbolique dans le roman Frankenstein de Mary Shelley ou le film Terminator de James Cameron. À chaque fois, la technologie se retourne contre l’humain.

Or, s’il est tentant de transposer cette peur à une technologie si puissante que l’IA, Andreessen appelle à rejeter cette angoisse, car « la technologie est la gloire de l’ambition humaine, le fer de lance du progrès, et la réalisation de notre potentiel ».

L’IA peut-elle faire de nous des « super-humains » de Nietzche ?

Par le passé, l’investisseur a déjà présenté son rêve d’un paradis où l’intelligence artificielle générale (AGI) fait tout le travail à notre place et où les bénéfices liés à sa production sont redistribués à toute la population.

Selon ses estimations, ceci pourrait permettre à l’économie américaine de croître de 100% par an contre 2,1% à l’heure actuelle. Le coût des biens s’effondrerait, et les consommateurs auraient un pouvoir d’achat illimité.

Un rapport de Bloomberg Intelligence paru en juin 2023 confirme en effet que le marché de l’IA devrait passer d’une valeur de 40 milliards de dollars en 2022 à plus de 1,3 billion de dollars d’ici 10 ans.

Ainsi, plutôt que de craindre un monstre digne de Frankenstein, Andreessen suggère de considérer l’IA comme la clé vers l’émergence de « l’Übermensch » : un concept de super-homme inventé par Friedrich Nietzsche.

À l’époque de la Seconde Révolution industrielle, le philosophe allemand écrivait « l’homme est une corde, nouée entre une bête et un super-homme, une corde au-dessus de l’abysse. Ce qui est génial en l’homme est qu’il est un pont et non une fin ».

En d’autres termes, l’idée de Nietzche est que la technologie permettra aux humains de déterminer leur propre destinée puisque la machine prendre la place accordée à Dieu jusqu’alors.

Toutefois, les tragédies survenues au XXème siècle ont aussi mis en lumière les dangers de la technologie. Et cette fois encore, Andreessen élude ce revers de la médaille dans son manifeste…

D’autres milliardaires de renommée mondiale partagent cependant son point de vue, comme le CEO de SoftBank Masayoshi Son. Début 2023, il avait affirmé aux investisseurs que le mélange entre l’humanité et l’IA permettrait de créer un nouveau genre de « superhumain ».

Le grand architecte du soulèvement des machines ?

Ce n’est en réalité pas la première fois qu’Andreessen partage sa vision techno-optimiste. Déjà en juin 2023, il publiait un billet de blog avançant que « l’IA va sauver le monde » et que toutes les personnes appelant à sa régulation devraient s’écarter.

Sa position philosophique contraste radicalement avec celles d’Elon Musk, du CEO d’OpenAI Sam Altman et de tous les signataires de la lettre du Future of Life Institute.

D’ailleurs, au cours de l’année 2023, son fonds d’investissement Andreessen Horowitz a mené la levée de fonds de 50 millions de dollars de la startup Hippocratic AI et le financement de la startup Character.AI à hauteur de 150 millions de dollars.

Il précise toutefois que son manifeste ne reflète que sa propre opinion personnelle et non celles de sa firme a16z. Quoi qu’il en soit, si vous faites partie des personnes craignant l’émergence d’une super intelligence artificielle supérieure à l’homme, vous connaissez désormais le nom et le visage de celui qui la finance…