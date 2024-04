Cette néobanque déploie les grands moyens pour conquérir de nouveaux adeptes

Pour la première fois, Revolut propose une offre de bienvenue sous forme d'un bonus allant jusqu'à 80 euros pour les nouveaux clients qui domicilient leur salaire sur leur compte.

La chasse aux clients battrait-elle son plein ? C'est en tout cas ce que laisse penser la dernière initiative de Revolut, qui n'hésite pas à jouer la carte de la générosité. Fini les temps où les banques traditionnelles régnaient en maîtres incontestées sur le marché financier.

Une prime alléchante

Jusqu'au 5 avril 2024, la néobanque britannique met en place un programme séduisant pour attirer de nouveaux clients. En l'occurrence, elle propose une prime pouvant atteindre 80 euros pour quiconque ouvre un compte et y domicilie son salaire.

Bien entendu, rien n'est vraiment gratuit dans le monde bancaire. Pour bénéficier de cette généreuse récompense, les clients devront satisfaire à trois critères bien précis :

N'avoir jamais été titulaire d'un compte Revolut ;

Verser un montant minimum de 1400 euros par mois ;

par mois ; Effectuer au moins trois transactions mensuelles

Vers une offre bancaire complète

Cette offensive commerciale s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à faire de Revolut le compte principal, voire unique, de sa clientèle. Pour y parvenir, l'entreprise a substantiellement étoffé sa gamme de services au cours de l'année écoulée, en proposant notamment des crédits à la consommation, des comptes joints ou encore des formules d'épargne rémunérées.

Selon Nicolas Moalic, responsable de la croissance en France, d'autres nouveautés très attendues sont en préparation, à l'instar du crédit immobilier. Une diversification qui pourrait bien permettre à la néobanque de bousculer durablement les codes du secteur bancaire hexagonal.

Filles de la révolution numérique, les néobanques ont bousculé les codes traditionnels en apportant un vent de modernité au secteur bancaire. Leur philosophie ? Proposer une expérience client repensée et plus intuitive, avec des interfaces modernes, des frais réduits et une réactivité accrue. Si elles restent pour l'heure des challengers, nul doute qu'elles sont amenées à occuper une place de choix dans le paysage financier de demain.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.