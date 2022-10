NordVPN permet-il de débloquer Netflix ?

NordVPN vs Netflix, qui va prendre le dessus ? Sans surprise, NordVPN permet d’avoir accès à Netflix et de débloquer l’ensemble de ses catalogues depuis plus de 14 pays.

Contrairement aux autres plateformes de streaming, Netflix est inaccessible dans certains pays. Autrement dit, l’accès au contenu peut varier d’un pays à un autre. Et pour contourner ce blocage, il s’avère nécessaire de recourir à un VPN tel que NordVPN.

Netflix : plus de 14 catalogues débloqués avec NordVPN

Malgré les restrictions géographiques mises en place par Netflix, on constate qu’en utilisant un VPN, et pas n’importe lequel, il est possible de débloquer plus de 14 catalogues Netflix dans plusieurs pays. Avec NordVPN, vous n’aurez aucun message d’erreur proxy et ne rencontrerez aucun souci pour le lancement des vidéos sur la plateforme.

Il est ici question des emplacements géographiques qui proposent le plus de films et de série sur Netflix. La liste est assez longue, mais il est important de savoir que les utilisateurs peuvent bel et bien accéder à Netflix depuis chez eux, en installant NordVPN sur leurs appareils.

Les catalogues Netflix pouvant être débloqués avec NordVPN sont les suivants :

En Amérique : Netflix UN, CA et BR ;

En Europe : Netflix DE, UK, FR, IT, NL, ES et FI ;

En Asie : Netflix IN, JP et KR ;

En Océanie : Netflix AU.

Toutefois, il convient de rappeler que si vous visionnez vos films et vos séries préférés sur un Smart TV, vous n’aurez accès qu’à 10 catalogues de la même liste.

Comment débloquer Netflix avec NordVPN ?

Avant tout, rappelez-vous que NordVPN n’est pas fait pour remplacer un abonnement Netflix. Il s’agit tout simplement d’un outil qui vous permettra d’accéder à des catalogues bloqués dans certains pays.

Alors pour pouvoir débloquer Netflix avec NordVPN, vous devez procéder ainsi :

Rendez-vous sur le site officiel de NordVPN et créez un compte (pas nécessaire si vous en avez déjà un) ;

Sélectionnez l’abonnement qui vous convient et bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours (remboursable en cas d’insatisfaction) ;

Téléchargez et installez l’application sur votre appareil ;

Une fois la configuration terminée, choisissez un serveur sur la liste proposée, en fonction du catalogue que vous voulez débloquer ;

La dernière étape consiste à vous connecter sur Netflix et à profiter d’un contenu riche et varié.

Comment vérifier si le catalogue est bel et bien déverrouillé ?

Toujours avec facilité, vous pouvez vérifier si votre catalogue Netflix a été mis à jour. Pour ce faire, rendez-vous sur le top 10 des tendances. À ce stade, le nom du pays sera affiché. Sinon, vous pouvez toujours rechercher un contenu qui a été auparavant bloqué par Netflix. S’il est disponible, vous avez réussi à débloquer Netflix avec NordVPN.

Pourquoi NordVPN ?

NordVPN est le meilleur VPN sur tous les plans, que ce soit pour débloquer Netflix ou tout simplement protéger votre trafic en ligne. Il utilise un protocole de sécurité renforcé permettant de préservez les données de tous les regards indiscrets de la toile.

NordVPN vs Netflix : notre verdict

Un VPN gratuit ne peut pas vous aider à débloquer Netflix, mais avec NordVPN, c’est une étape qui se fait avec facilité. D’ailleurs, c’est le meilleur VPN disponible actuellement sur le web pour accéder à un contenu géographiquement bloqué sur Netflix.