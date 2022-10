Quelle différence entre banques, banques en ligne et banques mobiles ?

Afin de savoir où ouvrir votre compte, vous devez distinguer les banques classiques des alternatives mobiles et en ligne.

Banques, banques en ligne, néobanques… Quelles différences et comment faire son choix ?

Les banques classiques avec une agence physique demeurent les plus populaires, mais elles sont aujourd’hui concurrencées par de nouveaux acteurs moins chers et dématérialisés, promouvant une expérience intuitive de la banque au quotidien. Suivez le guide pour comprendre les différences entre banque classique, banque en ligne et néobanque et savoir laquelle choisir.

Les banques classiques conservent la plus grande part de marché

Ils ont un guichet physique et des conseillers avec lesquels prendre rendez-vous : les établissements bancaires traditionnels continuent d’accaparer le cœur des Français. D’après une étude menée par Columbus Consulting en 2019, 73% des clients disposent d’un compte dans une banque classique.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette popularité : d’abord, ces banques ont longtemps été les seuls établissements bancaires existants, et ont donc un poids historique sur le marché. Ensuite, le fait de pouvoir se déplacer dans sa banque et d’y rencontrer un interlocuteur est rassurant pour de nombreux clients.

Les banques en ligne : la banque au quotidien, moins chère

Elles séduisent plus de 20% de nos concitoyens : la banque en ligne en France continue de grignoter des parts de marché aux établissements bancaires classiques. Et pour cause : ces alternatives aux banques classiques se présentent comme moins chères, plus attractives, tout en proposant les prestations bancaires traditionnelles.

La suppression de nombreux frais

La promesse originelle des banques en ligne : permettre une réduction, voire une suppression, de multiples frais bancaires grâce à leur structure dématérialisée. C’est par exemple le cas des frais de tenue de compte, des commissions d’intervention, etc.

Vous pouvez aussi bénéficier d’une carte gratuite dans de nombreuses banques en ligne, comme Boursorama, Hello Bank, etc., à condition de l’utiliser au moins une fois par mois. Il est aussi possible de commander une Gold Mastercard gratuite chez Fortuneo (sous conditions de revenus), alors que cette CB est payante dans les autres banques.

En fonction de l’offre choisie, davantage de frais peuvent être supprimés, notamment sur l’utilisation de la CB à l’étranger. Les retraits et paiements en devises entraînent normalement des frais relatifs à la conversion de la monnaie. Plusieurs banques en ligne permettent néanmoins de payer sans frais à l’étranger, comme Boursorama, voire d’y retirer des espèces en illimité, comme avec la CB Gold Mastercard de Fortuneo.

Tous les services d’une banque classique

Les banques en ligne ont beau être dématérialisées, elles n’en demeurent pas moins complètes et comparables aux établissements bancaires traditionnels en termes de services et de produits bancaires. Il est ainsi possible de souscrire à :

Des cartes bancaires ,

Des livrets d’épargne (livret A, LDDC, PEL, livret maison, etc.),

Des crédits (immo, conso, auto, etc.),

Une assurance vie ,

Un compte-titre , etc.

Vous accédez donc aux services bancaires traditionnels tout en bénéficiant des avantages spécifiques des banques en ligne.

Des offres et services exclusifs

Afin de se démarquer, les banques en ligne réalisent régulièrement des opérations commerciales, plus connues sous le nom d’offres de bienvenue. Sous certaines conditions, pour une première ouverture de compte, vous pouvez percevoir une prime au montant variable. Les offres de bienvenue sont souvent temporaires, mais reviennent régulièrement au cours de l’année.

Vous avez aussi la possibilité de rentabiliser votre compte en banque, d’abord grâce au parrainage. Là aussi, vous percevez une prime en recommandant la banque à un proche. Ensuite, le cashback permet d’obtenir un remboursement partiel de vos achats auprès d’enseignes partenaires.

A noter : les services et offres dépendent des banques en ligne directement, toutes ne proposent pas le cashback par exemple.

Les néobanques : des services innovants

A la différence des banques en ligne, les néobanques ne disposent pas de l’agrément d’établissement de crédit. Les banques mobiles ne peuvent donc pas proposer de livrets d’épargne ni de découvert autorisé pour les cartes bancaires, et les crédits sont très limités, sinon inexistants.

En revanche, en tant qu’établissement de paiement, une néobanque est autorisée à distribuer des moyens de paiement et d’exécuter diverses opérations bancaires via une application.

Le plus souvent, les banques mobiles proposent donc une carte de débit à autorisation systématique, ce qui signifie que la transaction est rejetée en cas de provision insuffisante sur le compte. C’est donc un choix intéressant pour maîtriser son budget.

Surtout, les néobanques misent sur de nombreux services innovants. Par exemple, chez Aumax pour moi, il est possible d’agréger des cartes bancaires sur votre application. Cela signifie que, si vous avez plusieurs CB dans différentes banques, vous pouvez toutes les regrouper dans l’appli et l’utiliser pour payer.

La plupart des banques mobiles vous permettent également de bénéficier d’une CB virtuelle gratuite, comme N26 et Lydia. Vous n’avez donc pas besoin de prendre votre carte physique avec vous, ni de risquer de la perdre : vous payez directement avec le smartphone.