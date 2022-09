NordVPN gratuit : comment profiter du VPN sans payer ?

NordVPN propose aux utilisateurs une période d’essai d’un mois pour se familiariser et vérifier si l’application leur convient. C’est d’ailleurs un moyen de profiter pleinement de NordVPN gratuit sans sortir un centime de votre portefeuille

Avoir un aperçu des fonctionnalités un service est nécessaire pour pouvoir se faire une idée sur la performance et les fonctionnalités qu’il propose. Alors comment fonctionne l’essai gratuit sur NordVPN ?

VPN gratuit : qu’en est-il de NordVPN ?

Un VPN gratuit, comme son nom l’indique, est disponible en téléchargement gratuit. Par contre, les VPN gratuits présentent encore des failles et ils ont des limites que NordVPN a pu dépasser il y a des lustres.

Généralement, vous ne bénéficiez pas d’une protection de vos données. Par contre, avec NordVPN, vous pouvez profiter d’un chiffrement de bout en bout. Par ailleurs, vos données ne seront ni enregistrées ni conservées. Il utilise en effet la politique no-log afin de respecter la confidentialité des utilisateurs.

Pour vérifier par vous-même, vous pouvez profiter d’une période d’essai de 30 jours. Pendant cette période, vous aaurez accès à plus de 5 000 serveurs dispersés dans plus de 50 pays. Vous avez donc le choix entre plusieurs positions géographiques et les milliers de serveurs vous proposant plusieurs choix d’adresses IP.

Comment bénéficier de l’essai gratuit de NordVPN ?

Il est maintenant temps de comprendre comment fonctionne l’essai gratuit de NordVPN et comment en profiter.

Créer un compte NordVPN

La première chose à faire c’est de créer un compte et de souscrire à une des offres qu’il propose. Là encore, vous avez le choix entre une durée de 1 à 12 mois selon l’engagement que vous choisissez. À ce stade, il est important de savoir que NordVPN offre une garantie de remboursement en cas de mécontentement ou d’insatisfaction. Et c’est valable quel que soit le forfait que vous aviez choisi lors de votre inscription.

Cela dit, vous n’avez rien à perdre. La garantie satisfait ou remboursé s’applique à toutes les solutions d’abonnement de NordVPN.

Les méthodes de paiements

Une fois que vous avez fait le choix de l’offre de votre VPN, vous devez maintenant effectuer un paiement. NordVPN accepte les paiements via PayPal, Google Pay, Amazon Pay, par cartes de crédit et par cryptomonnaies.

Une fois le paiement effectué, vous pouvez alors profiter de la période d’essai de 30 jours sur 6 appareils simultanément. Une fois le délai passé, vous pouvez demander un remboursement si vous n’êtes pas satisfait du produit.

Entre autres, NordVPN est sans doute le meilleur VPN du marché. Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, dont Windows, Linux, Android, iOS et macOS, NordVPN vous permet de protéger vos données personnelles sous plusieurs appareils. Le tout grâce à un seul compte et avec l’essai de 30 jours gratuits.