Notion.so : améliorez votre productivité grâce à ce workspace tout-en-un

Notion.so, un workspace « tout-en-un ». Découvrez ce que c’est, ce qu’on peut y faire, ses divers forfaits et ses atouts qui vous permettront d’affiner votre organisation personnelle, mais également organisationnelle.

La productivité et le succès ne s’obtiennent pas sans effort. On doit y consacrer un certain temps pour qu’ils portent leurs fruits. Cependant, l’apogée de la numérisation nous permettent de puiser parmi les divers outils les plus efficaces pour optimiser notre rentabilité. C’est le cas avec Notion.so, un espace de travail en ligne qui nous permet bien de nous organiser, mais également de prendre note de nos idées. La concrétisation des projets demande une rigueur particulière et cet outil permet de les mener à bien. D’autre part, il est possible de considérer la vie en elle-même comme un projet que l’on veut réussir. Notion convient donc à toute étape de notre vie et à tous domaines. Poursuivez la lecture pour tout savoir sur cette application.

Dans cette recherche effrénée du succès, Notion.so est un outil de travail qui permet de faire toute la différence. Chaque jour est une occasion pour de se dépasser. Entre la vie professionnelle et la vie privée, nous pouvons atteindre nos objectifs en optimisant nos ressources. Comment atteindre cet équilibre professionnel et personnel sans dériver à l’épuisement ? En gardant les habitudes les plus saines mais également en exploitant les outils de travail appropriés.

Notion.so : qu’est-ce que c’est ?

Notion, un workspace tout-en-un, est une plateforme qui accompagne les professionnels à améliorer leur organisation et leur productivité. Notion augmente l’efficacité dans la prise de notes. D’autre part, il permet de contrôler les tâches, la gestion des projets ainsi que l’implication d’utilisateurs externes comme les collègues de travail.

On le sait bien : être organisé est un levier pour l’atteinte du succès. Les développeurs ont d’ailleurs travaillé sur base de ce principe en concevant Notion.so. Avec l’organisation, ils ont synchronisé le principe du minimalisme en créant une interface simple, claire et facile à gérer.

Questions de compatibilité

Notion.so est compatible sur toutes les versions, notamment les appareils Android, Mac, Windows, Web OS et iOS. Tous les utilisateurs peuvent en bénéficier sur n’importe quelle plateforme électronique : ordinateur, tablette, téléphone. L’essentiel est d’avoir une bonne connexion Internet et de disposer d’un appareil opérationnel. Vous pouvez donc accéder à Notion en tout temps et à tout moment pour visualiser vos notes ainsi que les autres options.

Qui peut utiliser Notion.so ?

Les utilisateurs de Notion ne sont pas uniquement des professionnels en entreprise. En effet, tous ceux qui aimeraient organiser un tout ou une partie de leur vie peuvent y recourir. Il peut être utilisé seul ou avec un groupe d’utilisateurs. Grâce aux espaces de travail partagés ou privés, chacun peut y prendre des notes, partager, additionner des tâches ou se lancer dans la création de modèles.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Notion.so Workspace ?

Sans faire une liste exhaustive, les fonctionnalités essentielles de Notion.so peuvent être classés en quelques catégories.

La prise de notes

C’est une des fonctionnalités principales de Notion.so. Il permet de prendre des notes à tout moment et d’établir des listes. Des grandes pages de prise de note sont disponible en blanc et on peut y saisir des notes, des pensées, des idées, des listes de tâches.

Cette prise de note peut être étoffée car on peut également y glisser des liens, des fichiers multimédias, des signets ou des codes. En fonction des objectifs de l’utilisateur, celui-ci peut choisir d’agrémenter ces notes par ces éléments concrets. Le plus : les raccourcis claviers, grâce aux raccourcis, on gagne du temps sans avoir besoin de rechercher une souris.

La gestion du calendrier

Notion.so met à la disposition de l’utilisateur et de ces collègues un calendrier. Ce dernier permet d’agencer les tâches dans le temps, d’avoir une vue d’ensemble des programmes futurs, de planifier ou de réajuster les deadlines. Les rendez-vous privés, comme les réunions peuvent être mis en exergue.

La gestion des tâches et des projets sur Notion.so

Notion.so permet aussi de suivre le déroulement des projets ainsi que d’en gérer l’avancement. Cet outil fluidifie les charges de travail journalières, et on peut y ajouter ou y retirer des tâches. Les tâches peuvent être classifiées et catégorisées selon leur typologie. La classification des tâches correspond aux besoins du projet et le choix de la répartition et des regroupements dépend de chaque utilisateur.

Pour illustrer, on peut assembler trois tâches pour atteindre un objectif et avoir de côté une autre tâche complètement différente des trois. L’ensemble contribue à la gestion globale des projets et à l’atteinte des objectifs finaux.

La compilation des documents : les Wikis

Notion.so constitue également une base de données intéressante. La recherche des documents est en effet facilitée car les informations peuvent être compilées. Toujours, grâce à la fonction glisser-déposer, on peut y ajouter ou y retirer divers types de documents : fichiers multimédias, liens, listes de tâches, fichiers simples.

Quels sont les atouts spécifiques de Notion.so ?

Tableau de bord

Vous bénéficiez d’un tableau de bord synthétique que vous pouvez consulter au plaisir et au besoin. Grâce à Notion.so, il n’y a plus besoin de tout emmagasiner dans votre cerveau. Un simple coup d’œil avant les présentations, avant de commencer une tâche ou en perspective de bilan est facile à faire.

Le contrôle sur l’ouverture

Sur Notion.so, un utilisateur peut choisir d’en faire une utilisation privée ou d’en partager l’accès aux autres utilisateurs. Il est également compatible avec certaines applications comme Twitter, Typeform, Github Gist.

La spontanéité

Le fait de pouvoir l’utiliser à tout moment et selon nos besoins constitue un des atouts spécifiques de Notion.so. Dans ce monde de plus en plus numérisé, la créativité doit être exploitée quand les inspirations se présentent.

Grâce à Notion, on peut travailler sur des idées sans attendre d’être sur un bureau avec du crayon et du papier. On peut faire un brainstorming, établir les éléments d’une carte conceptuelle ou porter réflexion sur un futur projet n’importe où.

Son utilisation ne se limite pas à l’univers professionnel, ceux qui sont adeptes de l’organisation et proactifs sont connus pour travailler sur eux-mêmes. Et Notion.so permet de faire le point sur beaucoup d’aspects.

Notion.so : à quels coûts ?

Notion est payant mais l’espace de travail vaut quand même son prix. Les forfaits au choix sont au nombre de quatre : un forfait gratuit, un forfait personnel, un forfait équipe et un forfait entreprise.

Le forfait gratuit

Ce forfait permet de bénéficier de 5 Mo de téléchargements de fichiers, de 1000 blocs et d’un nombre illimité de membres. On considère comme bloc une page avec un contenu. Sur le forfait gratuit, on a le choix sur plus de 40 types de blocs et 50 modèles de conception.

Le forfait personnel

Avec un tarif de 4 euros le mois, ce forfait se différencie du premier en autorisant son pack normal plus un nombre infini de blocs et de fichiers à télécharger.

Le forfait équipe

En payant 8 euros par mois, il ouvre les options les plus originales pour augmenter le productivité personnelle d’une équipe. Les fonctions d’administration, de sécurisation des actions sont disponibles. Notez qu’il faut que chaque membre paye les 8 euros par mois pour que ce forfait lui soit accessible.

Le forfait entreprise

Comme son nom l’indique, il convient particulièrement aux grandes entreprises mais aussi aux PME. Ici, Notion.so peut être amélioré pour s’adapter aux besoins de chaque entreprise. Le meilleur moyen de bénéficier de tous les avantages est de contacter un représentant commercial de Notion.

Notion.so : récapitulation

Le forfait gratuit qui donne accès aux fonctionnalités de base est très apprécié du grand public. D’ailleurs, les autres forfaits semblent être parfaitement abordables au vu du rapport qualité/prix.

La facilité avec laquelle Notion.so peut se maîtriser joue également un grand rôle dans son succès. Une interface simple et qui n’est ni encombrée ni surchargée met les utilisateurs de tout âge à l’aise avec l’apprentissage.

Il est essentiellement disponible en ligne, certaines critiques tendent à espérer la création d’une version hors ligne. Mais en général, les retours sont positifs pour Notion Workspace. Il est d’ailleurs conseillé de commencer par tester le forfait gratuit. Ensuite, on peut migrer progressivement vers les forfaits payants pour en apprécier les fonctionnalités additionnelles.

Notion est d’ailleurs très utilisé au niveau des équipes coordinatrices et créatrices de projet de coopération. Ses diverses fonctionnalités et sa conception minimaliste peuvent être exploités à bon escient par une personne, une équipe ou une groupe de travailleurs.

Les tendances viennent à préférer ce genre d’outils qui permettent de travailler seul ou en collaboration à distance. Pour aller plus loin, un autre exemple d’outil de travail : Microsoft SharePoint est une des solutions les plus connues pour amorcer le télétravail en entreprise.