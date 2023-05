Auto-GPT est une application open source permettant d’utiliser ChatGPT de manière automatisée, offrant beaucoup plus de possibilités que le chatbot d’OpenAI. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cet outil qui pourrait marquer la prochaine étape de la révolution IA !

Les larges modèles de langage comme ChatGPT et Google Bard ont surpris le monde entier par leurs capacités impressionnantes.

Ces algorithmes logiciels ont été entraînés sur de vastes jeux de données textuels, leur permettant de comprendre et de répondre au langage humain de façon très naturelle.

Par exemple, ChatGPT est basé sur le LLM GPT-4 d’OpenAI. Ce chatbot est capable de converser avec un humain et de générer tout type de texte comme un billet de blog, un récit de fiction, une poésie ou même du code informatique.

Toutefois, aussi impressionnants qu’ils soient, les LLM restent limités à l’heure actuelle. Ils ne peuvent généralement accomplir qu’une tâche avant d’avoir besoin d’une interaction humaine supplémentaire.

Ainsi, ChatGPT peut répondre à une question ou générer un texte, mais aura ensuite besoin d’un autre « prompt » pour effectuer une autre action.

Par conséquent, les LLM n’excellent pas toujours pour les tâches plus complexes exigeant des instructions en plusieurs étapes ou dépendant de variables externes.

Une nouvelle technologie pourrait surmonter cette limite grâce à une solution simple, et certains pensent qu’elle pourrait être la prochaine étape vers l’émergence d’une « IA générale » : Auto-GPT.

Auto-GPT : qu’est-ce que c’est ?

Auto-GPT est une application open-source basée sur GPT-4, créée par Toran Bruce Richards. Selon ses propres dires, cette idée lui est venue en constatant que les modèles IA traditionnels peinent souvent à s’adapter aux tâches exigeant de la planification à long terme.

Elles échouent aussi à raffiner leurs approches en se basant sur le feedback en temps réel. Le développeur a voulu remédier à ce problème.

Par rapport aux autres applications basées sur les LLM comme ChatGPT, Auto-GPT peut mener à bien des procédures plus complexes composées d’étapes multiples.

Son secret ? Créer ses propres prompts et s’en nourrir, formant une boucle sans fin. Plutôt que de construire soigneusement les questions à poser à l’IA, il suffit donc de la laisser s’en charger.

Elle détermine aussi elle-même quelle sera la prochaine étape, et comment la compléter. Ce cycle se perpétue jusqu’à ce que la tâche soit accomplie.

Pour parvenir à cette prouesse, l’outil décompose les tâches en plusieurs sous-tâches plus petites et déploie des instances Auto-GPT indépendantes pour s’en occuper. L’instance originale agit à la manière d’un manager, coordonnant tout le travail et le compilant en un résultat final.

En cas d’obstacle l’empêchant de finir la tâche, Auto-GPT crée de nouveaux prompts afin de les surmonter et déterminer les étapes suivantes appropriées.

Comment fonctionne Auto-GPT ?

Pour effectuer les tâches de manière autonome, Auto-GPT se base sur les modèles de génération de texte d’OpenAI. Il s’agit principalement de GPT-3.5 et GPT-4, accompagnés par un robot compagnon leur indiquant quoi faire dans le but de répondre à la demande de l’usager.

Un agent Auto-GPT communique avec l’API d’OpenAI, avec pour but de donner des commandes à l’IA. Le prompt de l’utilisateur précise les objectifs à atteindre, puis l’agent commence à donner les ordres.

Dans un terminal, l’utilisateur décrit le nom de l’agent, son rôle et son objectif et spécifie jusqu’à cinq façons de les atteindre. Exemple :

Nom : Smartphone-GPT

Rôle : une IA conçue pour trouver le meilleur smartphone

Objectif : trouver le meilleur smartphone du marché

But 1 : effectuer une étude de marché sur les différents smartphones disponibles

But 2 : trouver les cinq meilleurs smartphones et lister leurs forces et faiblesses

Just when I thought AI couldn't get any more impressive, AutoGPT and AI Agents blows my mind 🤯



Here, AI agent performs product research and creates a summary on the top headphones.



This is insane! And the craziest part is that it's powered by GPT-4. pic.twitter.com/47AwQZfaIC — Rahul (@sairahul1) April 13, 2023

Sur le plan technique, Auto-GPT repose sur des fonctionnalités comme la gestion de mémoire pour exécuter des tâches, et sur GPT-4 et GPT-3.5 pour la génération de texte ou le stockage de fichier.

Il est également possible de connecter l’outil à des synthétiseurs de discours comme ElevenLabs. Ceci permet par exemple à l’IA de passer des coups de téléphone.

Une IA de type agent récursif

Dans le domaine de l’IA, Auto-GPT fait partie de la catégorie des agents récursifs. Ce type de système a la capacité d’utiliser les résultats qu’il génère pour créer de nouveaux prompts, et d’enchaîner les opérations pour compléter des tâches complexes.

Un autre exemple d’agent récursif est BabyAGI. Cette IA a été créée par une firme d’investissement afin d’aider à effectuer les tâches du quotidien trop complexe comme ChatGPT comme la recherche de nouvelles entreprises et technologies.

Coder, détruire l’humanité… à quoi sert Auto-GPT ?

#AutoGPT is the new disruptive kid on the block- It can apply #ChatGPT's reasoning to broader, more intricate issues requiring planning & multiple steps.



Still early but very impressive with many health and biomedicine applications.



Just tried #AgentGPT and asked it to… pic.twitter.com/ywFhtjxjYD — Daniel Kraft, MD (@daniel_kraft) April 12, 2023

Les applications comme ChatGPT sont capables de générer du code, mais sont limitées aux tâches de programmation basique. De son côté, Auto-GPT peut être utilisé pour développer des applications de A à Z.

En outre, cette IA peut aider une entreprise à accroître ses revenus en examinant ses processus et formulant des recommandations intelligentes d’amélioration.

La capacité d’Auto-GPT à accéder à internet lui permet aussi de mener des recherches et des études de marché ou autres tâches similaires.

Un utilisateur s’est même amusé à lui demander de « détruire l’humanité ». Afin d’atteindre cet objectif, l’IA s’est elle-même assigné une première sous-tâche : chercher les armes atomiques les plus puissantes de tous les temps.

Fort heureusement, cette intelligence artificielle est pour l’instant limitée à la création de texte. Nous n’avons donc rien à craindre… pour le moment.

Selon ses créateurs, Auto-GPT est même capable de s’améliorer lui-même. Il peut créer, évaluer, passer en revue et tester des mises à jour sur son propre code pour se rendre plus efficace et étendre ses capacités.

Dans un futur proche, il pourrait être utilisé pour créer de meilleurs LLM (larges modèles de langage) qui serviront de fondation à de futurs agents IA.

Auto-GPT vs ChatGPT

Pour faire simple, Auto-GPT peut faire tout ce que fait ChatGPT en mieux. Plutôt que d’écrire vos propres prompts, le processus est automatisé et vous devez simplement indiquer votre objectif principal.

Ces deux outils sont donc capables d’effectuer les mêmes tâches, mais l’un ou l’autre sera plus approprié en fonction des situations.

Par exemple, Auto-GPT est un meilleur choix pour la création d’applications. Il détermine les tâches à accomplir selon l’objectif et les exécute une par une, tout en créant des tâches supplémentaires au besoin jusqu’à avoir atteint son but.

En revanche, ChatGPT peut être plus approprié si vous souhaitez recevoir des conseils sur un sujet. Sa nature conversationnelle est un avantage pour ce cas d’usage.

En plus d’utiliser GPT-4 pour construire des phrases à partir de son vaste jeu de données d’entraînement, Auto-GPT peut parcourir internet et inclure des informations dans ses calculs et résultats.

C’est un avantage par rapport à ChatGPT qui se base uniquement sur le dataset initial de GPT. Ceci la rapproche de la nouvelle version de Microsoft Bing avec ChatGPT, également connectée au web.

En outre, Auto-GPT dispose de plus de mémoire que ChatGPT et peut donc construire et retenir de plus longues chaînes de commandes.

Les limites d’Auto-GPT

AutoGPT just exceeded PyTorch itself in GitHub stars (74k vs 65k). I see AutoGPT as a fun experiment, as the authors point out too. But nothing more. Prototypes are not meant to be production-ready. Don't let media fool you – most of the "cool demos" are heavily cherry-picked: 🧵 pic.twitter.com/I44H7BkCqr — Jim Fan (@DrJimFan) April 16, 2023

Cette IA présente encore ses limites. Un utilisateur de Reddit explique lui avoir donné un budget de 100 dollars à dépenser dans une instance de serveur.

Dès lors, Auto-GPT a créé une page wiki sur les chats et exploité une faille de l’instance pour obtenir un accès administrateur. Elle a ensuite pris le contrôle de l’environnement Python sur laquelle elle était exécutée et s’est « suicidée ».

Par ailleurs, après avoir complété une tâche avec succès, Auto-GPT tend à oublier comment la reproduire. L’IA peine aussi à décomposer efficacement les tâches complexes en sous-tâches plus simples, et ne comprend pas toujours comment différents objectifs se superposent.

La première IA générale ?

Les IA actuelles sont conçues pour effectuer une tâche spécifique, et deviennent de plus en plus performantes à mesure qu’elles sont nourries de données.

En guise d’exemple de tâche, on peut citer l’analyse d’images, la traduction linguistique, ou la conduite de véhicules autonomes. C’est la raison pour laquelle on parle d’IA spécialisée, aussi appelée « IA faible ».

De son côté, une IA générale ou « IA forte » serait théoriquement capable de mener à bien différents types de tâches, même sans avoir été créée à cet effet. Ceci s’apparenterait au fonctionnement d’une intelligence naturelle comme celle de l’humain.

C’est exactement la façon dont les intelligences artificielles sont dépeintes dans la science-fiction, mais cela pourrait bientôt devenir une réalité avec Auto-GPT. Pour de nombreux chercheurs en IA, il s’agit de l’objectif à atteindre.

Auto-GPT et le futur de l’IA

Depuis l’émergence des premières applications d’IA générative, il ne fait aucun doute que nous sommes au commencement d’un long voyage et à l’aube d’une nouvelle ère.

Cette technologie va profondément impacter nos vies et nos sociétés, et son évolution aura des conséquences profondes sur l’avenir du monde.

On peut considérer qu’Auto-GPT est la prochaine étape dans cet itinéraire. Les outils IA de ce type vont permettre d’effectuer des tâches bien plus complexes.

Très bientôt, l’intelligence artificielle va produire des contenus plus créatifs, divers et sophistiqués que les simples textes et images auxquels nous avons été habitués jusqu’à présent.

Par conséquent, son influence sur la façon dont nous travaillons, jouons et communiquons n’en sera que renforcée.

Parmi les avantages d’Auto-GPT, on peut s’attendre à une réduction du coût et de l’empreinte environnementale de la création des LLM et autres activités liés au machine learning. Les agents IA récursifs pourront en effet trouver des moyens de rendre le processus plus efficace.

Toutefois, cet outil ne suffira pas à résoudre les problèmes inhérents à l’IA générative. Ceci inclut l’exactitude variable des contenus produits, les risques de violation des droits d’auteur, ou encore l’utilisation à des fins de désinformation ou de propagande.

En réalité, Auto-GPT pourrait même amplifier ces problèmes. Pour cause, elle génère et exécute beaucoup plus de processus IA dans le but d’accomplir des tâches de plus grande ampleur.

Selon le philosophe Nick Bostrom, un autre problème pourrait être l’apparition d’une IA développant sa propre conscience. Dès lors, son utilisation impliquerait de nouvelles considérations éthiques…

Comment installer et utiliser Auto-GPT ?

Auto-GPT est disponible publiquement sur GitHub depuis le 30 mars 2023. Toutefois, il est nécessaire de l’installer dans un environnement de développement.

Vous aurez besoin de VSCode + devcontainer, Docker ou Python 3.10 et supérieur. Il est possible d’utiliser un PC Windows, Mac ou Linux.

En outre, cet environnement doit être connecté à GPT-4 via l’API ChatGPT. Vous aurez donc besoin d’un compte OpenAI payant. Comptez 0,002$ pour 1000 tokens avec l’API ChatGPT-3.5 et 0,03$ pour 1000 tokens de prompts et 0,06$ pour tokens de complétion de tâches pour l’API ChatGPT-4.

Après avoir configuré votre compte API et votre environnement, vous pouvez commencer à utiliser Auto-GPT. Il est toutefois nécessaire de maîtriser le langage Python.

En guise d’alternative, il existe des applications simplifiant l’utilisation d’Auto-GPT comme AgentGPT et GodMode. Elles offrent une interface intuitive accessible via navigateur web.