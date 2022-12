Filecoin : le futur du stockage cloud sur le web3 ? Tout savoir

Filecoin est un service de stockage basé sur un réseau décentralisé, permettant à n’importe qui de louer le surplus d’espace sur son disque dur. À l’ère du Web3, ce système novateur pourrait permettre de se libérer de l’hégémonie des géants du cloud…. découvrez tout ce que vous devez savoir sur Filecoin et sa cryptomonnaie FIL !

En 2021, Filecoin s’est illustré comme l’une des vedettes du « bull run » des cryptomonnaies. Toutefois, ce projet est loin d’être une simple option d’investissement volatile parmi tant d’autres.

Cette plateforme décentralisée de partage de fichiers lancée en 2020 pourrait devenir la nouvelle référence du stockage cloud à l’ère du Web3. À travers ce dossier, découvrez tout ce que vous devez savoir sur son fonctionnement, ses avantages, et son potentiel à long terme…

Qu’est-ce que Filecoin ?

Filecoin est un protocole décentralisé, permettant aux utilisateurs de vendre le surplus d’espace de stockage sur leurs ordinateurs. À l’inverse, il est possible d’acheter de l’espace de stockage disponible sur le réseau.

Ce réseau mondial peut être rejoint gratuitement, ce qui permet d’utiliser tout l’espace de stockage inutilisé et gaspillé. À l’heure du Web3, ce concept de stockage pourrait dévoiler tout son potentiel puisque davantage de systèmes deviendront informatisés et riches en données.

La cryptomonnaie FIL accompagne ce réseau décentralisé Filecoin. Elle est utilisée comme monnaie d’échange pour l’espace de stockage. Il est donc obligatoire d’acheter du FIL pour utiliser Filecoin.

De nombreux exchanges peuvent être utilisés pour stocker le FIL. Toutefois, plusieurs portefeuilles crypto acceptent aussi ce token, simplifiant l’envoi et la réception. On peut citer Achain, Freewallet, Carbon Wallet et BitGo parmi les portefeuilles pouvant générer des adresses Filecoin.

À quoi sert Filecoin ?

Le FIL est un token de type « proof-of-work ». Cela signifie que les utilisateurs de Filecoin peuvent miner des crypto pour en gagner davantage.

Ce token peut aussi être utilisé sur tout le réseau Filecoin pour payer le stockage ou la récupération de données. En outre, il peut être exploité comme collatéral en cas de « preuves » manquantes ou invalides.

Au deuxième trimestre 2021, la crypto FIL a connu un véritable essor. Les investisseurs ont été enthousiasmés par le potentiel de ce réseau décentralisé, et la valeur du token a atteint son record de 236 dollars.

C’est impressionnant, particulièrement pour une crypto dont le nombre de tokens en circulation n’est que de 300 millions à l’heure où ces lignes sont écrites.

Par la suite, le FIL a connu plusieurs corrections sévères. Cette cryptomonnaie pourrait néanmoins s’imposer comme un solide altcoin, à mesure que les besoins en stockage augmentent à l’ère du Web3.

Le réseau Filecoin propose une approche moderne du stockage de données, en mettant l’accent sur la décentralisation et la confidentialité. Dans le futur, il pourrait permettre de s’émanciper des fournisseurs de stockage centralisé.

Qui utilise Filecoin ?

Filecoin permet aussi aux utilisateurs de se connecter à un « essaim », laissant les informations telles que les blocs et les messages circuler librement parmi des milliers de pairs.

Le framework P2P distribué sur lequel repose Filecoin offre aussi aux pairs la possibilité de communiquer par le biais de canaux sécurisés, afin de distribuer des informations sur le réseau, de transférer de données ou d’établir une connexion avec les autres.

À l’instar d’autres réseaux blockchain publics et privés, Filecoin repose sur un système de noeuds représentant les pairs, synchronisant la blockchain et validant les changements survenant dans chaque bloc.

Ces noeuds peuvent aussi vérifier et publier les informations essentielles sur le réseau en les diffusant publiquement. Ainsi, si vous souhaitez transférer du FIL entre deux comptes, les noeuds peuvent proposer automatiquement des accords de stockage et de récupération aux fournisseurs de stockage Filecoin.

L’exécution d’un noeud Filecoin par un individu consomme très peu de puissance de calcul. Le programme peut fonctionner en permanence en arrière-plan sans perturber le fonctionnement de la machine.

De nombreuses implémentations de noeud Filecoin sont par ailleurs disponibles pour les utilisateurs. La plus populaire à l’heure actuelle est Lotus.

Comment fonctionne Filecoin ?

Le stockage décentralisé est un concept attrayant pour les personnes accordant de l’importance à leur confidentialité. Il permet notamment de préserver la protection des données.

Toutefois, un autre point fort de Filecoin est son coût de stockage extrêmement compétitif. Les utilisateurs peuvent choisir entre un prix compétitif, une vitesse de stockage accrue ou une redondance du stockage.

De plus, une suite d’applications Filecoin aident à négocier du stockage avec les nombreux fournisseurs sur le réseau. Il n’est pas nécessaire d’implémenter une API différente pour chaque fournisseur, comme c’est le cas pour les systèmes de stockage centralisés.

Le réseau Filecoin repose sur le modèle « Proof-of-Work ». De plus, contrairement à d’autres cryptomonnaies populaires comme Bitcoin, le PoW du FIL est lié au stockage de données.

Deux modèles PoW sont utilisés par Filecoin pour prouver qu’un travail est complété. Le premier est la « proof-of-replication », permettant au réseau de confirmer la réplication des données sur un emplacement unique, le second est la « proof-of-spacetime » vérifiant que les données sont stockées pendant une période de temps spécifique.

Ces modèles PoW sont combinés pour former des réseaux de stockage à grande échelle répartis entre de multiples parties indépendantes. Ceci élimine toute possibilité de falsification sur le réseau, tout en augmentant les récompenses de minage. Les principaux rivaux de Filecoin, Storj et Siacoin, n’offrent pas ce niveau de sécurité.

En résumé, la grande force de Filecoin est son approche P2P permettant aux mineurs d’offrir leur espace de stockage disponible contre du FIL. Ceci permet aux utilisateurs et aux mineurs d’échanger du stockage sur une place du marché où les contraintes d’espace, de temps et de coûts sont confirmées et traitées par un contrat algorithmique.

Il s’agit d’une alternative Web3 fonctionnelle et solide aux principaux fournisseurs de stockage cloud du Web2 comme Amazon Web Services, Google Cloud ou Microsoft Azure. Le principal avantage est que les utilisateurs peuvent s’émanciper du stockage centralisé.

Et en termes de prix, à titre de comparaison, un mois d’utilisation coûte environ 0,0015% du coût de stockage des données sur Amazon Web Services. Cette différence de prix s’explique principalement par le vaste nombre de fournisseurs de stockage au sein de l’écosystème Filecoin.

De plus, le framework blockchain de Filecoin permet aux utilisateurs de vérifier que leurs fichiers sont stockés correctement en consultant les preuves disponibles. Même si les fichiers sont stockés sur l’ordinateur d’un inconnu, l’utilisateur est donc assuré que ce tiers n’a pas possibilité d’y accéder.

Qui a créé Filecoin ?

Le livre blanc du Filecoin fut publié en 2014, par Protocol Labs : un laboratoire de R&D open-source cherchant à créer des solutions blockchain et cryptomonnaie pour le Web3.

Outre Filecoin, Protocol Labs a d’autres projets moins connus comme IPFS, SourceCred, Testground et Multiformats. Le CEO et fondateur du laboratoire, Juan Benet, supervise tous ces différents projets.

Que peut-on payer avec du FIL ?

À l’échelle mondiale, plus de 300 entreprises acceptent les paiements Filecoin pour des biens et des services. On peut notamment citer Chipotle Mexican Grill, plusieurs magasins d’électronique et des organisations caritatives.

Dans un futur proche, de nombreux autres entreprises pourraient accepter Filecoin. Les plateformes comme NOWPayments acceptant les transactions FIL pourraient encourager cette démocratisation.

En revanche, notons que Filecoin ne prend pas en charge le staking traditionnel ou le yield farming. Il est donc nécessaire de passer par un service tiers. Les plateformes comme Binance et Gemini offrent environ 7% d’APY pour le staking Filecoin. On peut aussi mentionner les services Filet, AAX et YoHodler.

Le futur de Filecoin

Le record de valeur du FIL a été atteint en avril 2021, avec un coût de 236,84 dollars par token. Dans le futur, Filecoin pourrait potentiellement dépasser les 1000 dollars de valeur.

Toutefois, la quantité maximale de tokens est fixée à 2 milliards. À terme, il pourrait donc y avoir 100 fois plus de FIL en circulation que de Bitcoin. Cela signifie que le FIL devra dépasser la popularité actuelle du Bitcoin pour atteindre une valeur de 1000 dollars…

Pour le moment, on dénombre environ 320 millions de tokens FIL en circulation. La rareté de cette crypto est donc améliorée, ce qui pourrait faciliter le passage du cap des 1000 dollars de valeur. Une adoption massive resterait néanmoins nécessaire…

De manière générale, Filecoin semble promis à un riche avenir à l’âge du Web3. Ce réseau décentralisé peut permettre de s’émanciper des géants du stockage cloud, avec des prix défiant toute concurrence et une cryptomonnaie native dont la valeur pourrait s’envoler…