Vidéo : l’IA en vedette au SuperBowl 2024 ! Découvrez les pubs les plus drôles

L’IA était en vedette au Super Bowl 2024, avec de nombreuses pubs inspirées par cette nouvelle technologie. Découvrez les plus drôles et les plus pertinentes !

L’intelligence artificielle est omniprésente dans l’actualité depuis plusieurs mois. Et pour cause : cette technologie révolutionnaire se développe à une vitesse folle, et de nouvelles applications ne cessent de voir le jour !

Alors que OpenAI prépare actuellement GPT-5 qui pourrait être la première IA supérieure à l’humain, Google vient d’offrir un second départ à son chatbot Bard en le renommant Gemini.

De son côté, Tesla prépare la prochaine étape de cette révolution avec son robot humanoïde Optimus capable d’automatiser tout le travail manuel, tandis que le studio de jeux vidéo indépendants PocketPair fait trembler les géants de l’industrie avec son jeu Palworld créé grâce à l’IA.

Lors du Super Bowl qui se déroulait le 11 février 2024 aux États-Unis, l’IA était également de la partie ! Comme chaque année, de nombreuses publicités à gros budget ont été diffusées pendant le tournoi, et celles de cette édition ont fait la part belle à la nouvelle technologie.

Certaines de ces pubs présentaient des produits basés sur l’intelligence artificielle, d’autres étaient directement créées à l’aide de cette technologie… tandis que l’une d’entre elles s’en moquait allégrement.

Alors que les Kansas City Chiefs ont gagné 25 à 22 contre les San Francisco 49ers, sans doute grâce au soutien de Taylor Swift, voici les meilleures pubs sur l’IA révélées pendant l’événement !

Microsoft Copilot : l’assistant IA à la rescousse des artistes

Le géant de l’informatique Microsoft a profité du Super Bowl pour faire la promotion de son assistant IA Microsoft Copilot pour Windows 11.

Dans cette pub, on peut voir des utilisateurs faire appel à l’IA pour compléter leur film, leur jeu vidéo, ou encore pour étudier en vue d’un examen de chimie. Une façon d’annoncer en douceur le grand remplacement du travail humain par l’IA ?

Google Pixel 8 : les aveugles peuvent prendre des photos avec l’IA

Vous êtes-vous déjà demandé comment une personne atteinte de problèmes de vue peut prendre des photos avec son smartphone ?

C’est une problématique que Google a résolu avec la fonctionnalité Guided Frame de son Pixel 8, mise en avant lors du Super Bowl.

Grâce à l’IA, le réalisateur aveugle Adam Morse peut recevoir des informations sur le nombre de visages dans le cadre de la photo. Dans cette pub, c’est la voix off du musicien aveugle Stevie Wonder qui décrit cette fonctionnalité d’accessibilité très bien pensée.

Crowdstrike : l’IA comme arme de cyberdéfense

À travers sa pub au Super Bowl, l’entreprise de cybersécurité CrowdStrike nous propose de retourner à l’époque du Far West.

Le spot présente la façon dont CrowdStrike utilise l’IA pour la sécurité. Des robots semblables aux droïdes de Star Wars tentent d’attaquer le village, mais une femme les neutralise grâce à CrowdStrike !

Etsy : le Gift Mode vous conseille des cadeaux

La marketplace artisanale Etsy était présente au Super Bowl, avec une pub mettant la France à l’honneur (ou pas). Elle présente les Américains sur le point de recevoir la Statue de la Liberté de la part des Français.

Ils utilisent alors le « Gift Mode » (mode cadeau) pour décider quoi offrir à leurs amis en retour. Connaissant notre amour immodéré pour ce mets délicat, l’IA leur suggère de nous offrir du fromage !

Avocados from Mexico : un générateur de recettes de guacamole

Au cours des dernières années, Avocados from Mexico a produit plusieurs des pubs Super Bowl les plus drôles. En 2015, ils avaient mis en scène une compétition entre l’Australie et ses kangourous, les États-Unis et leur blé, et le Mexique triomphant grâce à ses avocats.

Cette année, la marque n’a pas produit de pub pour le Super Bowl. Toutefois, son site web propose une expérience dénommée Guac-AI-mole permettant de générer des recettes de guacamole avec l’IA en se basant sur les informations soumises par l’utilisateur !

BodyArmor se moque ouvertement de l’IA

Même si l’IA connaît un succès fulgurant, certains n’hésitent pas à tourner cette technologie en dérision. C’est le cas de BodyArmor, qui s’est moqué des vidéos assistées par l’IA.

Si vous avez déjà vu ce type de vidéos, vous savez qu’elles comportent souvent des doublages ratés et des créatures DeepFake peu crédibles.

La marque de boisson énergétique détenue par Coca-Cola ironise donc sur cet aspect de l’IA, avec des slogans comme «Teammate Trust Tackle Ball » et des images étranges générées par l’IA.

Une manière habile de critiquer « l’artificialité » dans le sport et mettre en avant les « édulcorants réels, saveurs réelles » des boissons BodyArmor.

AI just took over the Super Bowl commercials.



Here are my 6 favorite AI commercials from the big game:



1. Despicable Me 4, featuring minions prompting comical AI video generations. pic.twitter.com/S3QH3A3yFG — Rowan Cheung (@rowancheung) February 12, 2024

Alors, quelle est votre pub préférée ?

