GPT-5 : le CEO d’OpenAI confie à Bill Gates d’incroyable secrets sur sa future IA

Nouvelles révélations sur GPT-5 ! Invité dans le podcast de Bill Gates, le CEO d’OpenAI, Sam Altman, a confié d’importantes nouveautés qui seront introduites avec la prochaine version de l’IA…

Si vous êtes impressionné par GPT-4, sachez que vous n’avez encore rien vu. Invité dans le podcast Unconfuse Me de Bill Gates, le CEO d’OpenAI, Sam Altman, a expliqué que la prochaine version GPT-5 serait largement améliorée.

Elle aura de meilleures capacités de raisonnement, une précision accrue, mais sera surtout entièrement multimodale.

Que signifie ce terme ? Pour faire simple, GPT-5 sera capable de générer du texte et du code, mais aussi de l’audio et même des vidéos !

Selon Altman, « c’est clairement quelque chose que les gens veulent. Nous avons lancé les images et l’audio, et les réactions ont été beaucoup plus enthousiastes que nous l’attendions ».

GPT-5 pourra créer des vidéos, et se connecter à vos données personnelles

Au cours de la conversation, le CEO a aussi indiqué que les problèmes causant actuellement des réponses inexactes ou empêchant l’IA de comprendre les demandes seraient résolus.

Rappelons en effet que l’un des principaux défauts des modèles IA actuels est qu’ils inventent des faits. C’est ce que l’on appelle les hallucinations.

Comme l’a expliqué Altman à Bill Gates, « si vous posez à GPT-4 la plupart des questions 10 000 fois, une réponse sur 10 000 est probablement plutôt bonne, mais il ne sait pas toujours en choisir une, et vous voulez probablement la meilleure réponse chaque fois, donc cette augmentation de fiabilité sera importante ».

Parmi les autres améliorations majeures, il sera notamment possible de customiser la façon dont l’IA répond, agit et résout les problèmes. C’est une possibilité déjà offerte en partie par les chatbots personnalisés GPTs introduits avec le GPT Builder et le GPT Store.

Toujours d’après Altman, « les gens veulent des choses très différentes de GPT-4, incluant différents styles de réponses et différents ensembles d’hypothèses dans les réponses ».

Tout cela sera rendu possible avec GPT-5, au même titre que la capacité à utiliser ses propres données. C’est une innovation qu’ont déjà inauguré Microsoft et Google avec l’intégration de Copilot et Microsoft 365 ou Bard avec Workspace.

Dans le futur, Altman promet que GPT ira encore plus loin avec « la capacité de savoir sur vous, votre email, votre calendrier, vos rendez-vous, ou de se connecter avec des sources de données externes ».

Bill Gates and Sam Altman talk about the scary pace of technological change pic.twitter.com/YyQoenUSPi — Tsarathustra (@tsarnick) January 14, 2024

La première superintelligence artificielle AGI ?

Pour l’heure, hormis ces indices et d’autres rumeurs, nous savons très peu de choses sur GPT-5. La multimodalité le mettrait sur un pied d’égalité avec le nouveau modèle Gemini Ultra de Google.

L’entraînement de cette IA a commencé en 2023, et Altman avait déjà précisé qu’il s’agirait d’une avancée majeure par rapport à GPT-4 en termes de compréhension des requêtes complexes et du monde réel.

Se confiant à Bill Gates, Altman a confirmé qu’il y aurait une courbe d’amélioration très raide au moins pour les 5 à 10 prochaines années. D’après lui, les IA actuelles nous paraîtront bientôt très stupides.

Comme beaucoup de laboratoires d’intelligence artificielle, le but ultime d’OpenAI est de créer une intelligence artificielle générale (AGI). Une forme d’IA plus intelligente encore que l’être humain.

Certaines rumeurs suggèrent que GPT-5 pourrait être la première forme de superintelligence, mais cela reste peu probable. On peut plutôt s’attendre à une grosse amélioration par rapport à GPT-4, Anthropic Claude 2 et Google Gemini Ultra.

Ses capacités de raisonnement seront fortement accrues, mais pas au point de surpasser l’élite humaine. Sa compréhension ira toutefois au-delà d’un simple reflet de l’intelligence humaine.

Néanmoins, pendant l’événement Y-Combinator W24 du vendredi 12 janvier 2024, Altman a indiqué aux entrepreneurs présents dans la pièce de garder à l’esprit que l’AGI sera atteinte « relativement bientôt »…