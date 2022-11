Les prix des NFT Reddit s’envolent ! Qu’est-ce que c’est, comment investir ?

Les avatars collectibles Reddit en NFT connaissent un succès majeur, et caracolent en tête des ventes sur la marketplace OpenSea. Comment expliquer une telle réussite à l’heure où l’industrie crytpo bat de l’aile ? Et surtout : comment investir dans ces tokens pour en tirer profit ?

En plein « crypto-winter », beaucoup pensaient les NFT condamnés à disparaître. Mais alors que les marketplaces comme OpenSea voient leurs ventes s’effondrer depuis plusieurs mois, le forum Reddit a créé la surprise avec ses avatars NFT au succès tonitruant.

Au mois d’octobre 2022, les NFT Reddit Collectible Avatars ont connu une croissance explosive et représentent désormais un marché à plus de 10 millions de dollars. Découvrez tout ce que vous devez savoir, et comment investir.

Qu’est-ce que Reddit ?

Créé en 2005, Reddit est un site web de networking permettant de discuter et de partager du contenu. Chaque utilisateur peut voter pour les publications qu’il apprécie, afin d’accroître leur classement dans les résultats de recherche. Il est possible de publier du texte, des images, des clips audio, des vidéos ou encore des liens externes.

Avec plus de 430 millions d’utilisateurs actifs par mois, il s’agit du forum le plus utilisé sur le web. Toutes sortes de sujets y sont abordés, et les « redditors » peuvent se réunir par communautés selon leurs centres d’intérêt : les subreddits.

Des milliers de subreddits existent, et couvrent tous les sujets possibles et imaginables tels que les séries TV, les films, la politique, la bourse, le jeu vidéo ou la crypto. On dénombre plus de 140 000 subreddits actifs par jour.

Qu’est-ce qu’un avatar NFT Reddit ?

Afin de personnaliser leurs comptes, les utilisateurs de Reddit peuvent choisir parmi de nombreux avatars à collectionner. Ces avatars sont conçus par des artistes indépendants, et peuvent représenter n’importe quel type d’image.

Les avatars collectibles reposent sur la technologie blockchain. Plus précisément, il s’agit de NFT frappés sur la blockchain Polygon basée sur Ethereum et se distinguant par ses faibles frais de transaction.

Il est possible d’utiliser un avatar en guise de photo de profil. Un effet brillant permet de se distinguer parmi les autres publications Reddit, et c’est l’un des points forts séduisant les usagers.

Par ailleurs, un Reddit Collectible Avatar apporte des avantages utilitaires aux utilisateurs. Il permet notamment de déverrouiller des fonctionnalités, comme un « traitement spécial de profil ».

Chaque avatar est personnalisable, avec différents accessoires et équipements disponibles via un outil de construction d’avatar. Un avatar NFT Reddit peut être acheté avec un portefeuille crypto-wallet, une carte de crédit ou une carte de débit. En guise d’alternative, Reddit permet de créer un portefeuille crypto appelé « Vault » (coffre) directement depuis la plateforme.

En général, les artistes créant ces avatars à collectionner les vendent pour un prix allant de 10 à 100 dollars par avatar. Ils reçoivent aussi des royalties sur les transactions secondaires. Les utilisateurs peuvent acheter ces avatars sous forme de NFT sur la marketplace dédiée.

Grâce aux partenariats avec de nombreux artistes indépendants, plus de 90 designs ont pu être lancés en même temps que la marketplace. À l’heure où nous écrivons ces lignes, en novembre 2022, le nombre de NFT Reddit Collectible Avatars vendus avoisine les trois millions.

Toutefois, les achats n’ont été effectués que par quelques milliers de portefeuilles. On dénombre par ailleurs plus de 60 collections différentes.

Les CryptoSnoos

On distingue différents types de NFT Reddit. Tout d’abord, les CryptoSnoos lancés par Reddit en 2022 constituent la principale collection NFT de la plateforme. Chaque NFT de ce projet représente une image de la mascotte de Reddit dénommée Snoo.

Chaque token est unique, et les images arborent donc une large variété de styles. Certains présentent une image pixelisée, d’autres incluent une boule à facettes. Le nombre de variations est quasiment illimité.

En outre, la rareté de chaque CryptoSnoo est déterminée par des labels tels que Rare, Epique ou Légendaire. Les CryptoSnoos légendaires sont totalement différents, ce qui leur confère un prix nettement plus élevé. Les versions Epiques sont considérées comme des éditions extrêmement limitées, tandis que les Rares sont relativement limités.

Il est possible d’acheter des NFT CryptoSnoo sur OpenSea, à la seule condition d’avoir un portefeuille MetaMask et de connecter son compte Reddit à la page CryptoSnoo sur OpenSea. Vous pourrez ensuite utiliser votre NFT en guise d’avatar sur Reddit. Tous les CryptoSnoos ont une animation brillante.

Un autre type de NFT Reddit sont les avatars collectibles créés directement par des artistes indépendants. La plupart peuvent être achetés sur Reddit ou OpenSea. Le prix est fixe, et vous pouvez payer avec un crypto wallet ou une simple carte bancaire. Il suffit de chercher vos artistes favoris sur le subreddit r/CollectibleAvatars.

Les avatars Reddit gratuits

Reddit distribue des lots d’avatars NFT gratuits sous forme de airdrops. Seuls les membres les plus éminents de la communauté peuvent profiter de ce privilège, même si les critères de sélection ne sont pas clairement définis.

On estime qu’il faut environ 2500 points de Karma pour être éligible. On distingue quatre styles différents de NFT Reddit gratuits, et tous les tokens ont été frappés sur la blockchain le 20 août 2022.

Le premier style est The Singularity, regroupant 13 950 NFT. Il comporte des éléments robotiques et futuristes. Le prix plancher est de 0,02 ETH, mais les pièces les plus chères coûtent plus de 100 ETH.

La collection Aww Friends regroupe 5488 NFT. Il s’agit de petits animaux mignons et amicaux. Le prix plancher débute à 0,01 ETH et les tokens les plus chers dépassent les 100 ETH.

Le style Drip Squad comporte 3138 NFT inspirés par l’art de rue. Il s’agit de la collection la plus éclectique. Le prix va de 0,03 ETH à plus de 255 ETH.

Enfin, la collection Meme Team rassemble 5460 NFT inspirés par la culture internet. Conçus pour être à la fois beaux et hideux, ces NFT sont tarifés à partir de 0,02 ETH, mais peuvent atteindre un prix astronomique de 69 420 ETH.

Comment obtenir un NFT Reddit Collectible Avatar ?

Depuis juillet 2022, les utilisateurs de Reddit peuvent acheter leurs avatars depuis le Collectible Avatars Shop. Cette boutique accessible directement depuis Reddit inclut une liste de toutes les collections disponibles, des informations sur les artistes et créateurs, et un guide pour configurer le portefeuille Reddit Vault.

Cette page peut être trouvée en naviguant vers la section « Style Avatar » dans le menu déroulant en haut à droite du site Reddit. Il suffit ensuite de cliquer sur « Shop ».

Pour trouver des détails supplémentaires sur un avatar spécifique, rendez-vous sur l’option « View Details » (voir les détails) de la section « Outfit Details » (détails de tenue) du constructeur d’avatars. Vous pouvez aussi consulter le menu « Details » depuis la page de profil Reddit.

À partir du mois d’août 2022, Reddit a commencé le « airdropping » à savoir l’envoi gratuit d’avatars aux membres les plus actifs de sa communauté. Ceci a mené à un envol de popularité des avatars Reddit, massivement adoptés par les utilisateurs.

Plus le nombre d’avatars utilisés sur le forum a augmenté, plus d’autres utilisateurs ont commencé à acheter leurs propres avatars de collections payantes. Il s’agit donc d’un coup de maître stratégique de la part de Reddit.

Les ventes ont atteint un pic de volume en septembre et octobre 2022, et plusieurs collections ont été entièrement vendues. Toutefois, les utilisateurs qui n’ont pas encore d’avatars ont encore une chance.

En vous connectant à votre compte Reddit, vous pouvez vérifier si vous pouvez recevoir un NFT gratuit. Il suffit de chercher une bannière indiquant « vous avez gagné un avatar collectible, réclamez-le maintenant ».

Les propriétaires d’avatars NFT Reddit écopent du droit de l’exhiber sur Reddit ou en dehors, au même titre que les « effets spéciaux d’avatar » qui l’accompagnent. Ils sont également autorisés à transférer leurs avatars vers d’autres Vaults de Reddit, ou vers des portefeuilles crypto-wallets tiers comme MetaMask. Bien entendu, rien n’empêche de vendre ou d’échanger vos avatars.

Comment vendre ou échanger un NFT Reddit ?

Les transactions initiales d’avatars Reddit NFT s’effectuent sur Reddit et requièrent le portefeuille Reddit Vault. Le prix varie selon les différentes collections, mais la plupart sont proposées gratuitement aux utilisateurs.

Toutefois, certaines collections ont un tarif allant de 10 à 100 dollars par NFT. Il est possible de payer avec une carte de crédit, sans forcément utiliser de cryptomonnaies. Tous les NFT Reddit Collectible Avatars sont stockés sur les portefeuilles Reddit Vault au sein de la blockchain Polygon.

La principale marketplace secondaire pour ces NFT est OpenSea. Le 24 octobre 2022, le volume d’échange a atteint 3 millions de dollars sur la plateforme et la quasi-totalité provenait des échanges d’avatars Reddit.

Plus de 25 000 ventes d’avatars Reddit ont eu lieu jusqu’à présent pour un total d’environ 6,75 millions de dollars. Vous pouvez consulter tous les détails sur les collections les plus vendues sur ce tableau de bord Dune Analytics.

Il est possible d’acheter des avatars Reddit Collectible en cryptomonnaies comme l’ETH ou l’USDC. Les utilisateurs peuvent transférer l’ETH vers la blockchain Polygon directement depuis OpenSea.

Il suffit ensuite de choisir la blockchain Polygon en guise de réseau, puis de commencer à acheter des Reddit Collectible Avatars sur la marketplace Polygon de OpenSea. Chaque avatar a sa propre page web sur OpenSea.

Parmi les collections les plus chères, on compte Spooky Season par poieeeyeee avec un prix de départ de 0,3 ETH, Spooky Season par Rojom à 0,48 ETH, The Senses à 1,5 ETH, et Foustlings à 1,6 ETH.

Les avatars les plus chers vendus récemment sont « The Hands » #1 de la collection Senses vendu pour 30 ETH, une pièce de la collection Foustlings cédée pour 15,25 ETH, un NFT de Spooky Season par Rojom à 5 ETH, et l’avatar doré « Midas Touch » de la collection Spooky Season par poieeeyeee pour 18 ETH.

Notons que le NFT le plus cher de chaque collection est le token numéro 1. Pour cause, le numéro de série est l’un des traits les plus valorisés pour ces tokens.

Pour éviter la confusion entre les différentes saisons et collections, vous pouvez utiliser le site d’agrégation redditfloor.com. Cette plateforme permet de consulter les offres les moins chères pour toutes les collections d’avatars.

D’où vient la valeur des NFT Reddit ?

La valeur de certains avatars Reddit Collectible a été multipliée par plus de 100 fois par rapport au prix d’origine. Une question se pose : d’où provient la valeur de ces NFT ?

Une première explication est liée au concept d’identité numérique. Nous passons de plus en plus de temps sur le web à interagir avec des communautés numériques, et il devient donc important de se distinguer.

Au même titre que les vêtements, les bijoux et les belles voitures dans le monde réel, les photos de profil en NFT permettent de briller dans la société numérique. Cette mode a commencé avec la collection CryptoPunks, considérée comme le premier projet de photo de profil (PFP) en NFT.

À partir de la fin 2020, les CryptoPunks ont été massivement utilisés comme photos de profil sur Twitter et Discord. Pendant cette période, le prix de ces NFT a fortement augmenté et encouragé le lancement de nouveaux projets PFP dont le célèbre Bored Ape Yacht Club.

Au cours des derniers mois, plusieurs centaines de collections 10 000 photos de profil NFT ont vu le jour. Toutefois, seules quelques dizaines ont connu le succès.

Si les avatars Reddit ont pu se démarquer, c’est avant tout grâce à la popularité de ce forum. Par la suite, les traders de NFT se sont penchés sur ce projet et ont fait croître le prix plancher en achetant les avatars les plus rares.

Alors qu’on dénombre plus de trois millions de Reddit Collectible Avatars à l’heure actuelle, la spéculation des traders est que les 100 NFT les plus rares atteindront une très haute valeur sur le long terme grâce au désir des membres Reddit de les obtenir.

Quel impact pour le marché des NFT ?

La communauté NFT peut tirer plusieurs leçons du succès du projet Reddit Avatar. Tout d’abord, l’un des points forts de ce projet est sa simplicité. Les utilisateurs de Reddit ont pu réclamer leurs avatars par le biais de simples interfaces, en quelques clics et sans avoir besoin de cryptomonnaie.

Toute la technologie sous-jacente est restée dissimulée en arrière-plan. Les barrières liées à la configuration de portefeuilles crypto wallets ont été levées, facilitant fortement l’adoption. D’ailleurs, Starbucks prévoit de reprendre cette approche pour sa future collection NFT.

Autre particularité du projet : 99% des avatars Reddit étaient gratuits ou coûtaient moins de 10 dollars. C’est ce qui a permis d’atteindre une adoption massive, et ce modèle tarifaire pourrait devenir la norme dans le futur. En effet, il est inutile d’espérer conquérir un milliard d’utilisateurs avec des photos de profil à 10 000 dollars…

À cause de cette différence majeure de prix entre les avatars Reddit et d’autres collections comme le Bored Ape Yacht Club, il est peu probable que les utilisateurs de Reddit investissent dans d’autres projets. La démocratisation de la technologie NFT ne se traduira donc pas forcément par une hausse de prix globale du marché.

Enfin, Reddit a fait le choix de ne pas utiliser le terme NFT pour nommer son projet. Le forum a opté à la place pour « collectibles numériques ». Même si ces avatars sont des NFT purs et durs, ce terme peut avoir une connotation négative dans l’esprit d’une majorité d’internautes. Au contraire, les gens aiment les avatars.

À qui profitent les NFT Reddit ?

Le succès du programme Reddit Collectible Avatars est une excellente nouvelle pour les utilisateurs Reddit. C’est également un pas en avant pour la démocratisation de la technologie NFT.

Cependant, ce triomphe est à relativiser. Seuls 3600 portefeuilles ont effectué une transaction, ce qui signifie que seuls 3600 utilisateurs de Reddit ont investi dans ces avatars. Ce n’est qu’une infime portion des 500 millions d’utilisateurs actifs du forum.

Comme évoqué précédemment, cette réussite pourra aussi se répercuter sur les projets d’autres marques et entreprises qui emploieront la même stratégie pour leurs projets NFT. Les mécanismes et les thèmes utilisés peuvent devenir de nouveaux standards pour l’industrie.

En outre, le succès de ce projet va bénéficier au concept d’identité numérique. L’adoption massive d’avatars NFT sur une plateforme de 500 millions d’utilisateurs stimulerait forcément l’essor de tels projets sur d’autres réseaux sociaux…