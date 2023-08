Que faire si votre VPN est lent pour profiter du haut débit ?

Les réseaux privés virtuels sécurisent nos activités en ligne en masquant l’IP, cryptant les données et contournant les restrictions géographiques. Cependant, une baisse de vitesse de connexion peut être un inconvénient avec des temps de mise en mémoire tampon pour les vidéos en streaming et des délais de téléchargement pour les fichiers volumineux. Alors, comment venir à bout d’un VPN lent ? Suivez le guide.

Les VPN établissent un tunnel de connexion distinct de celui de votre FAI qui peut entraîner des performances différentes. Ainsi, la vitesse de connexion dépend des serveurs VPN et du fournisseur choisi. D’autres facteurs peuvent également influencer cette vitesse aussi bien positivement que négativement. Dans ce guide, nous allons explorer les raisons potentielles derrière ces ralentissements. Découvrez également les stratégies efficaces pour surmonter les problème de lenteur. En suivant ces conseils, vous pourrez maximiser l’efficacité de votre VPN lent tout en maintenant une connexion Internet rapide et fiable pour toutes vos activités en ligne.

Pourquoi l’utilisation d’un VPN ralentit-elle la vitesse de l’Internet ?

Un réseau virtuel privé sécurise votre activité en ligne en acheminant vos données via un tunnel crypté vers un serveur externe. Cette redirection renforce votre confidentialité en empêchant votre FAI ou le gouvernement de surveiller votre activité ou d’exposer votre adresse IP.

Cependant, ce processus de cryptage et de réacheminement peut rallonger le temps de voyage des données entre votre appareil et leur destination. Par conséquent, il est probable que vous ressentiez un ralentissement de votre connexion Internet lorsque vous utilisez un VPN gratuit ou payant.

Comment améliorer la vitesse de votre Internet tout en utilisant un VPN ?

Pour optimiser la vitesse de votre connexion VPN, diverses méthodes peuvent être mises en œuvre et la combinaison de plusieurs d’entre elles s’avère souvent nécessaire. Voici quelques stratégies qui peuvent aider la plupart des utilisateurs à améliorer leurs performances VPN :

Se connecter à un serveur le plus proche de son emplacement physique

En règle générale, la proximité géographique du serveur VPN par rapport à votre emplacement physique aura un impact significatif sur la vitesse de connexion. Opter pour un serveur proche de votre localisation physique raccourcira la distance que vos données doivent parcourir. Vous pourrez ainsi profiter de vitesses de connexion plus élevées sur votre VPN lent.

Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, vous devriez obtenir des vitesses bien plus rapides en vous connectant à un serveur VPN se trouvant au Canada qu’en optant pour un serveur en Australie ou au Japon.

Cependant, il peut ne pas toujours être pratique d’utiliser un serveur proche, surtout si vous avez besoin de diffuser du contenu à partir d’un pays spécifique ou d’accéder à des serveurs de jeu situés dans des emplacements particuliers. Dans de tels cas, vous pouvez essayer de vous connecter à plusieurs serveurs VPN différents proches de votre emplacement physique et déterminer lequel offre les meilleures vitesses.

Si vous recherchez un VPN offrant une large sélection de serveurs, NordVPN est un excellent choix. Avec plus de 5,500 serveurs répartis dans 59 pays, la solution panaméenne met à votre disposition une vaste gamme d’options pour vous connecter. Qu’il s’agisse de débloquer du contenu géo-restreint, d’assurer votre sécurité en ligne ou d’optimiser vos vitesses de connexion, ce VPN vous permettra de trouver un serveur adapté à vos besoins.

Choisir un serveur non surchargé

Une surcharge de serveur entraine une diminution de la vitesse de connexion lorsque trop d’utilisateurs y accèdent simultanément. Pour éviter cela, certains fournisseurs indiquent la charge actuelle de leurs serveurs. Vous pouvez ainsi vérifier cette information directement dans l’application ou sur le site web du fournisseur.

Si ces informations ne sont pas disponibles, essayez de vous connecter à différents serveurs VPN pour déterminer lequel vous offre les vitesses les plus rapides. Parfois, un peu d’essais et d’erreurs peut vous aider à trouver le serveur le mieux adapté à vos besoins.

Activer le split tunneling s’il est disponible

Si votre fournisseur de VPN propose une fonction du split tunneling, vous pouvez essayer de l’activer pour augmenter la vitesse de votre connexion VPN. Il est à savoir que le split tunneling permet de sélectionner spécifiquement quelles données sont envoyées via votre connexion VPN. Pour le reste, il va passer par votre connexion Internet classique en clair.

Par exemple, si vous utilisez votre VPN principalement pour le streaming, vous pouvez configurer le split tunneling de manière à acheminer uniquement le trafic de streaming via le VPN. En effectuant cela, vos autres activités en ligne, telles que les jeux en ligne, utilise directement votre connexion Internet sans être ralenties.

En réduisant le trafic inutile transmis par le VPN, vous pouvez optimiser la vitesse de votre VPN pour les activités spécifiques pour lesquelles vous en avez besoin. Cela vous permettra de profiter de vitesses de connexion plus élevées pour vos tâches en ligne prioritaires.

VPN lent : se connecter via un autre protocole VPN

Le choix du protocole VPN influence à la fois la sécurité et la vitesse de votre connexion. Il fait référence au système qui chiffre vos données avant de les envoyer à un serveur externe. Le protocole OpenVPN est le plus répandu et offre un niveau élevé de cryptage pour une protection solide de vos activités en ligne. Cependant, ce niveau de cryptage peut entraîner une diminution de la vitesse du VPN.

D’autres protocoles, tels que PPTP et WireGuard, mettent l’accent sur la vitesse de connexion au détriment de la sécurité. Le protocole WireGuard, une option éprouvée dans le temps, parvient à combiner sécurité et vitesse accrue.

Pour améliorer votre vitesse Internet lors de l’utilisation d’un VPN, vous pouvez ajuster les paramètres du protocole. D’ailleurs, la plupart des principaux fournisseurs VPN permettent aux utilisateurs de passer d’un protocole à un autre.

Si vous recherchez spécifiquement un fournisseur de VPN prenant en charge le protocole WireGuard, NordVPN est un choix recommandé. Cependant, il est important de noter que NordVPN propose également plusieurs autres protocoles.

Vous pouvez explorer les options disponibles dans les paramètres du VPN et essayer différents protocoles pour déterminer celui qui offre la meilleure combinaison de vitesse et de sécurité en fonction de vos besoins spécifiques.

Pour passer à WireGuard sur NordVPN, suivez attentivement ces étapes :

Ouvrez l’application NordVPN sur votre appareil.

Cherchez l’icône des paramètres qui se trouve dans le coin supérieur droit sur un ordinateur et en bas à gauche sur les appareils mobiles.

Dans l’application, repérez l’onglet « Connexion automatique » si vous êtes sur un ordinateur portable, ou l’onglet « Connexion VPN » si vous utilisez un appareil mobile.

Désactivez l’option de sélection automatique du protocole et du serveur VPN.

Choisissez « NordLynx » dans le menu déroulant pour basculer vers le protocole WireGuard.

Utiliser une connexion filaire

Utiliser une connexion filaire plutôt que le Wi-Fi est généralement plus rapide. Elle évite les problèmes de congestion sur le réseau sans fil. Si vous souhaitez améliorer votre expérience VPN, vérifiez si vous disposez de l’équipement nécessaire pour établir une connexion filaire. Vous pouvez brancher directement votre ordinateur sur votre routeur via un câble Ethernet pour profiter d’une connexion plus stable et rapide.

En éliminant les interférences potentielles liées au Wi-Fi, vous pouvez optimiser les performances de votre VPN et bénéficier d’une vitesse de connexion plus élevée pour vos activités en ligne.

Fermer les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan

Lorsque vous avez des applications s’exécutant en arrière-plan, elles peuvent monopoliser les ressources de votre machine, entraînant ainsi un ralentissement de votre connexion VPN. Pour améliorer la vitesse, prenez quelques instants pour vérifier si des applications inutilisées s’exécutent en arrière-plan et fermez ces processus.

En éliminant ces goulets d’étranglement potentiels, vous pourriez constater une connexion plus rapide et une expérience VPN plus fluide.

VPN lent : désactiver temporairement votre antivirus et votre pare-feu

Il est important de noter que nous ne recommandons généralement pas de désactiver votre antivirus et votre pare-feu, car ils sont essentiels pour la sécurité de votre système. Ces logiciels protègent votre ordinateur contre les menaces malveillantes telles que les virus, les vers… Ainsi, les désactiver peut vous rendre plus vulnérable aux attaques.

Cependant, dans des situations particulières, si vous téléchargez quelque chose à partir d’une source fiable et que vous avez besoin d’optimiser temporairement la vitesse de votre connexion VPN, vous pouvez envisager de désactiver provisoirement votre antivirus et votre pare-feu.

Gardez à l’esprit que cela augmentera le risque de compromettre la sécurité de votre système. Assurez-vous donc d’effectuer cette action en toute connaissance de cause.

Redémarrer l’appareil

Lorsqu’un appareil présente des dysfonctionnements, le redémarrage ou la réinitialisation est souvent l’une des solutions les plus simples et efficaces. La même astuce peut être appliquée pour accélérer votre connexion VPN. Un redémarrage peut résoudre des erreurs internes du système qui pourraient affecter la vitesse de votre VPN lent. C’est une étape rapide et facile à essayer lorsque vous rencontrez des problèmes de connexion lente.

En plus de redémarrer votre ordinateur ou votre appareil mobile, vous pouvez également envisager de redémarrer votre routeur. Parfois, les routeurs peuvent rencontrer des problèmes qui affectent la vitesse de votre connexion VPN. En les redémarrant, vous pouvez potentiellement résoudre ces problèmes et améliorer la vitesse de votre VPN.

N’hésitez pas à essayer ces astuces de redémarrage pour améliorer les performances de votre VPN et bénéficier d’une connexion plus rapide et plus stable.