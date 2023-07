Après ChatGPT, OpenAI vous échange vos yeux contre une cryptomonnaie

Worldcoin est le nouveau projet de Sam Altman, créateur de ChatGPT et CEO d’OpenAI. Le but est de scanner vos yeux en échange de cryptomonnaie, afin de créer un système de vérification d’identité mondial qui remplacera les mots de passe. Découvrez tout ce qu’il faut savoir !

Fin 2022, OpenAI lançait ChatGPT et changeait le monde pour les décennies à venir. À présent, le CEO Sam Altman annonce son nouveau projet : Worldcoin.

Cette initiative semble tout droit sortie d’un film de science-fiction, et risque à nouveau de faire couler beaucoup d’encre…

Le principe est simple : l’entreprise vous offre des tokens de cryptomonnaie… à la seule condition de scanner vos yeux à l’aide d’un orbe électronique.

Le but ? Parvenir à obtenir les scans des yeux de tous les humains, afin de pouvoir les distinguer des intelligences artificielles dans le futur.

L’entreprise Worldcoin a été fondée en 2020 par Sam Altman, et Max Novendstern qui travaille désormais sur une société d’investissement focalisée sur l’IA.

Désormais, le projet est principalement dirigé par Alex Bania, diplômé de physique théorique et CEO de Tools for Humanity qui développera Worldcoin jusqu’à atteindre son objectif de décentralisation totale.

Depuis sa création, elle a levé plus de 250 millions de dollars auprès de grands noms comme Andreessen Horowitz, Khosla Ventures ou Reid Hoffman.

Après trois ans d’essais et de développement, la cryptomonnaie éponyme est enfin disponible à partir de ce lundi 24 juillet 2023.

Depuis le lancement de ChatGPT, le monde entier a pris conscience du potentiel de l’IA générative… et du danger qu’elle représente.

Outre le risque d’un grand remplacement du travail humain, c’est l’identité en ligne qui est menacée par cette nouvelle technologie.

L’ambition de Worldcoin est de fournir un système de « preuve de personnalité » pour contrecarrer ces risques.

Un kit de développement logiciel (SDK) a été créé par Tools for Humanity, afin de permettre à d’autres applications d’utiliser la World ID de chaque individu au lieu d’identifiants et de mots de passe.

Cette World ID sera obtenue après avoir scanné vos yeux. Il pourrait s’agir de la seule façon de créer un système de vérification d’identité mondiale.

Ainsi, le token de cryptomonnaie n’est pas une fin en soi, mais simplement une façon d’inciter les personnes du monde entier à participer au projet.

Pour l’heure, Worldcoin se focalise sur son token crypto. À long terme, l’objectif est de créer un système embarquant chaque individu du monde dans un modèle de distribution financière.

Le token pourrait ainsi devenir la forme centrale d’une monnaie distribuée par le biais de programmes de « revenu de base universel ».

Il s’agit de l’une des pistes envisagées pour faire face à l’automatisation du travail par l’IA. En France, cette idée est notamment promue par Benoît Hamon, Français Ruffin, Cédric Herrou ou le philosophe Gaspard Koenig.

De même, aux États-Unis, ce concept est soutenu par plusieurs personnalités politiques et publiques comme Andrew Yang, Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Jack Dorsey.

Les deux premières années de l’entreprise ont été marquées par de nombreux obstacles durant la période de test beta.

De nombreux médias ont présenté l’initiative comme une façon immorale de capturer les données biométriques d’individus en leur faisant miroiter des cryptomonnaies.

Toutefois, Worldcoin a toujours mis en avant la création d’un protocole spécial visant à protéger ses données grâce à une multitude de techniques cryptographiques.

À l’occasion du lancement de son token, la firme a migré son protocole vers le mainnet Optimism : une blockchain à deux couches basées sur Ethereum. Un livre blanc vient d’aussi d’être publié par Tools for Humanity.

