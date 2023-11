Amazon Luna enfin dispo en France ! Le Cloud Gaming qui va remplacer votre PS5 ?

Amazon Luna débarque enfin en France. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce service de cloud gaming, afin de vous aider à décider si vous devez vous abonner…

Ca y est ! Après de longs mois d’attente, le service de cloud gaming Luna par Amazon est enfin disponible en France depuis le mercredi 15 novembre 2023.

Après les Etats-Unis en mars 2022, puis le Royaume-Uni, l’Allemagne ou le Canada depuis le printemps dernier, au tour des Français de pouvoir jouer en streaming via cette plateforme.

Alors kézako ? Pour faire simple, il s’agit d’un catalogue de jeux vidéo accessible depuis un ordinateur, un téléviseur, un smartphone, une tablette ou n’importe quel appareil compatible.

Pour y jouer, il vous suffit d’accéder au service via Prime Gaming, qui est inclus à l’abonnement Amazon Prime, et de lancer le jeu de votre choix.

Grâce au Cloud, vous n’avez plus besoin de télécharger les jeux. Le seul prérequis indispensable est une manette compatible, telle que celle directement vendue par Amazon.

Parmi les autres manettes compatibles, on compte la DualShock de la PS4, la manette Xbox One ou tout simplement un bon vieux combo clavier/souris. Pour le moment, la DualSense PS5 et les manettes Xbox Series de dernière génération ne sont pas encore compatibles.

Un catalogue de plus d’une centaine de jeux

Dès son lancement, Amazon Luna regroupe plus d’une centaine de jeux. On retrouvera notamment les jeux inclus avec Prime Gaming. Parmi les titres les plus connus, on peut citer Fortnite, Ride 4, ou encore Trackmania.

Le catalogue se décompose en différents services regroupant plusieurs jeux, auquel il est possible de s’abonner individuellement.

Le service principal est Luna+, proposant des jeux de toutes les catégories et pour toute la famille. Vous y trouverez des jeux d’action, de tir, de course, ou encore d’aventure.

Des titres à succès relativement anciens comme Control, Batman Arkham Knight, Resident Evil 2 et Sonic Mania sont proposés.Chaque mois, d’autres jeux seront ajoutés au catalogue Luna+.

On retrouve aussi Ubisoft+ avec 45 titres cultes dont Assassin’s Creed Mirage, The Crew Motorfest, Far Cry 6, Watch Dogs, Monopoly Plus et Trials Fusion.

De son côté, Jackbox Games proposera des ensembles de mini-jeux. Une autre possibilité sera d’acheter les jeux à la carte, afin de pouvoir en profiter sur n’importe quel appareil via le Cloud Gaming.

C’est quoi, le Cloud Gaming ?

Si vous n’avez jamais entendu parler du Cloud Gaming, vous vous demandez probablement ce dont il s’agit. Cette technologie repose sur le Cloud, à la manière de Netflix ou Spotify, et permet de jouer aux jeux vidéo en streaming.

Le jeu est exécuté sur un serveur dans un Data Center d’Amazon, et les images sont transférées vers votre écran via internet. A l’inverse, les touches que vous pressez sur la manette sont retransmises au serveur.

Ceci permet de jouer via n’importe quel appareil connecté à internet, sans avoir besoin de télécharger ou de stocker le jeu. De plus, vous profitez des performances dignes des meilleurs ordinateurs gaming puisque les serveurs sont équipés de composants dernier cri.

Il suffit d’ouvrir le site officiel Luna.Amazon.fr sur votre navigateur web, ou de télécharger l’application Luna pour Fire TV et Tablette pour commencer à jouer.

Parmi les autres services de Cloud Gaming, on peut citer Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Playstation Plus Premium depuis peu, et anciennement Google Stadia qui a finalement jeté la clé sous la porte.

Sur quel appareil jouer, et quelle connexion internet est nécessaire ?

Vous pouvez jouer sur Luna à partir de n’importe quel appareil doté d’un navigateur web : PC, Mac, Chromebook, smartphone et tablettes iOS ou Android…

La plateforme est aussi disponible sur Amazon Fire TV, et sur certaines télévisions connectées Samsung et LG. Vous pouvez effectuer un test en suivant ce lien pour vérifier la compatibilité de votre appareil.

Notre conseil ? Achetez le nouveau projecteur portable Samsung Galaxy Freestyle de 2023. Vous pourrez ainsi jouer à n’importe quel jeu sur un écran géant, où que vous soyez !

Attention toutefois : le Cloud Gaming ne fonctionne pas si la connexion internet n’est pas suffisamment rapide. Pour cause, la latence va empêcher vos commandes d’être transmises au serveur en temps réel. Ce décalage rend l’expérience totalement injouable.

Sur son site, Amazon recommande une vitesse de connexion d’au moins 10Mbps pour une définition 1080p. Il peut s’agir d’un réseau filaire ou d’un routeur sans fil, avec les bandes 2,4 GHz et 5Ghz.

Si vous voulez réellement pouvoir jouer en nomade sur projecteur en pleine nature, vous aurez donc besoin d’une connexion Starlink avec option roaming.

Essai de Luna la plateforme de streaming de jeux qui arrive en France….si vous avez Amazon Prime:quelques jeux,sinon pour 10 bcp de jeux en plus et pour 19.90 le ++ avec l'ubisoft+ et pas mal de jeux..une appli dédiée et une appli manette,moi j'y ai connecter celle de ma pic.twitter.com/HwFC5Cwzng — Vikinggeek (@vikinggeek44600) November 15, 2023

La manette Luna : un contrôleur qui diminue la latence

Vous devez aussi acheter une manette Luna, à moins de posséder une autre manette compatible. Un accessoire tarifé à 69,99 euros, avec un réduction à 39,99 euros jusqu’au 27 novembre 2023.

Cette manette est directement conçue pour le Cloud Gaming. Elle se connecte directement en WiFi aux serveurs Cloud pour limiter la latence. Un atout par rapport aux autres services concurrents !

De plus, la technologie Cloud Direct permet de basculer de la télé au smartphone sans avoir besoin d’appairer la manette à chaque fois. Une fonctionnalité très pratique pour passer du grand écran au mobile comme avec la Nintendo Switch.

Comment s’abonner et combien ça coûte ?

Pour vous abonner à Amazon Luna, rendez-vous sur le site officiel. Un compte Amazon est indispensable.

L’accès à la plateforme est gratuit, mais vous devrez au minimum vous abonner à Amazon Prime pour accéder au catalogue de jeux le plus basique. Pour rappel, cet abonnement est tarifé à 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.

Vous devez ensuite vous rendre sur l’espace Prime Gaming. Chaque mois, Amazon ajoute de nouveaux jeux à ce service.

En fonction des jeux auxquels vous souhaitez jouer, vous devez vous abonner aux différentes collections. Comptez 4,99€ par mois pour les mini-jeux Jackbox Games, 9,99 euros par mois pour Luna+, et 17,99 euros par mois pour Ubisoft+.



Notons qu’une version d’essai de 7 jours est proposée pour Luna+, afin de vérifier si l’offre vous plait. Alors, allez-vous tester Amazon Luna ou êtes-vous contre le Cloud Gaming?