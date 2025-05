Google Flow / Veo 3 en France : peut-on utiliser l’IA de vidéo avec un VPN ?

Un VPN permet d’accéder à Google Flow et Veo 3 en France, mais les contraintes de paiement et les limites de crédits rendent la démarche complexe.

Les derniers générateurs IA de vidéo de Google donnent des rendus 4K cinématographiques, avec effets sonores, mouvements de caméra. Une première ! Mais ces outils sont pour l’instant strictement réservés aux abonnés du plan Google AI Ultra, aux États-Unis. En France, l’accès à Flow et Veo 3 est également bloqué, sauf à utiliser un VPN. Cependant, cette alternative s’accompagne de pépins.

Déverrouiller Flow et Veo 3 en France avec un VPN

En France, les créateurs contournent la restriction géographique de Flow et de Veo 3 grâce à un VPN. L’outil incontournable pour simuler une adresse IP américaine.

Techniquement, un Virtual Private Network masque l’adresse IP réelle et la remplace par celle d’un serveur localisé aux États-Unis. Cela donne l’impression que la connexion se fait depuis les États-Unis et non dans l’Hexagone.

Pour réussir, il faut un VPN rapide et fiable, comme NordVPN, ExpressVPN ou Surfshark, avec des serveurs performants aux États-Unis. Ensuite, un compte Google lié à une adresse américaine est requis pour s’abonner via flow.google.com.

Flow et Veo 3 sont accessibles via le plan Google AI Ultra pour la modique somme de 249,99 dollars par mois. Une version limitée de Flow existe sous Google AI Pro à 19,99 dollars mensuels, mais sans les fonctionnalités audio avancées de Veo 3.

Cependant, une difficulté surgit au moment du paiement. Google demande souvent une carte bancaire ou un compte PayPal américain. Des solutions telles qu’une banque virtuelle via Wise sont parfois envisagées, mais cela ajoute une couche de complexité.

Limites et alternatives

Les retours d’expérience, notamment sur des plateformes comme X et Reddit, montrent des résultats contrastés. Effectivement, certains utilisateurs en France parviennent à accéder à Veo 3 et Flow via VPN.

Mais nombreux sont aussi ceux qui échouent à cause d’erreurs techniques ou de problèmes de paiement. Parfois, les crédits ne s’activent pas ou l’accès reste bloqué malgré un abonnement valide à Google AI Ultra.

Même en cas de succès, l’outil impose des limites : environ 80 vidéos de 8 secondes par mois, pas plus. Créer un long contenu devient alors impossible, même pour les abonnés du plan premium.

Un autre point sensible, l’usage d’un VPN viole les conditions d’utilisation de Google. Dans les pires des cas, cela entraîne une suspension de compte.

Pour les profils plus techniques, Google Cloud et l’API Vertex AI donnent aussi accès à Veo 3. Ce service propose même un crédit gratuit de 300 dollars valable 90 jours, sans passer par l’abonnement Google AI Ultra.Mais cette solution demande des compétences en programmation, ce qui la rend peu accessible au grand public.

