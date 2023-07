Comment installer Threads en France ? VPN, APK… toutes les méthodes !

Le nouveau réseau social Threads créé par Meta et Instagram est disponible un peu partout dans le monde… mais pas en France. Afin de ne pas passer à côté de ce nouveau phénomène, découvrez toutes les méthodes pour l’installer sur votre iPhone ou votre smartphone Android !

Depuis le 7 juillet 2023, Threads est disponible dans plus d’une centaine de pays. Ce nouveau réseau social créé par Meta / Instagram est présenté comme le grand remplaçant de Twitter, et vous pouvez découvrir notre dossier complet en suivant ce lien.

En moins de 24 heures, l’application a déjà rencontré le succès avec plus de 10 millions d’inscriptions. Elle semble donc promise à un riche avenir.

Toutefois, à cause de la nouvelle loi Digital Market Act de l’Union européenne, Mark Zuckerberg a préféré décaler le lancement de cette plateforme dans nos contrées.

Pour cause, cette loi va limiter la façon dont les entreprises peuvent partager des données entre leurs services. La particularité de Threads est d’être étroitement liée à Instagram, et Meta préfère donc attendre d’avoir plus de détails sur ce nouveau règlement pour savoir s’il risque d’empêcher cette intégration.

Si vous êtes impatient de quitter Twitter pour rejoindre ce réseau social prometteur, rassurez-vous ! Il existe plusieurs méthodes non-officielles pour installer Threads sur votre smartphone iPhone ou Android depuis l’hexagone.

Télécharger le fichier APK

Si vous avez un appareil Android, la première solution consiste à télécharger un fichier APK contenant l’application.

Ce fichier peut être trouvé assez facilement via une simple recherche web. Toutefois, assurez-vous de vous rendre sur un site sécurisé pour éviter les malwares ! Nous vous recommandons de le télécharger en suivant ce lien.

Rendez-vous ensuite dans les paramètres de votre smartphone, dans la rubrique « Sécurité », et activez l’option « Installer des applications depuis des sources inconnues ».

Il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans le dossier de téléchargement de votre appareil, et à ouvrir le fichier APK pour lancer l’installation. Laissez-vous guider par les instructions à l’écran !

Cette technique est la plus simple, mais l’inconvénient est qu’il n’est pas possible d’installer les mises à jour. Vous devrez télécharger un nouveau fichier APK à chaque nouvelle version de l’application.

Utiliser un compte américain sur iOS

Si vous utilisez un iPhone ou si vous ne souhaitez pas télécharger le fichier APK, la seconde option est d’utiliser un compte américain pour télécharger l’application depuis l’App Store ou le Play Store.

Sur iOS, il suffit de vous déconnecter de votre compte français sur l’App Store ou le Play Store. Rendez-vous ensuite dans Paramètres > Créer un nouvel identifiant Apple.

Suivez ensuite les instructions pour créer un nouveau compte américain en entrant une fausse adresse aux États-Unis (et un faux numéro de téléphone si nécessaire).

Apple vous envoie alors un code de vérification par email pour valider votre compte. Entrez ce code sur votre iPhone pour finaliser le processus.

Vous pouvez à présent télécharger l’application Threads sur l’App Store en toute simplicité. Une fois installée sur l’iPhone, elle restera accessible même si vous vous reconnectez à votre compte français !

Utiliser un VPN sur Android

Sur Android, il n’est pas possible de créer de compte américain sur le Play Store depuis la France… à moins d’utiliser un VPN.

Un tel logiciel vous permet de simuler votre localisation dans un pays étranger, afin de pouvoir accéder au contenu Play Store disponible dans ce pays. Vous pouvez découvrir notre guide complet sur les VPN en suivant ce lien !

Comment installer Threads sur Windows 11 ?

Pour utiliser Threads sur un PC Windows 11, il existe également une solution. Vous devez tout d’abord télécharger WSATools en suivant ce lien. Il s’agit d’un utilitaire permettant d’installer des fichiers APK sur l’OS de Microsoft.

Ouvrez ensuite le menu démarrer > toutes les applications, faites défiler jusqu’à la lettre P et ouvrez les Paramètres du sous-système Windows pour Android. Naviguez ensuite vers la section Développeur, et activez le Mode développeur.

Par la suite, ouvrez WSATools et cliquez sur « Install an APK » dans la fenêtre principale. Dès lors un message d’erreur « ADB is missing » devrait apparaître.

Pas de panique ! L’outil requiert l’outil de programmation Android Debug Bridge (ADB) servant à déboguer les applications. Cliquez simplement sur « Install » pour télécharger et installer ADB sur votre PC.

À présent, WSATools vous demande de sélectionner un fichier APK à installer. Choisissez celui de Threads et cliquez sur « Load APK ».

Une fois le chargement terminé, des informations sur l’application apparaissent dans la fenêtre principale de WSATools. Cliquez sur « Install » pour lancer l’application.

Dans la fenêtre qui vous demande si vous souhaitez autoriser le débogage ADB, cochez la case « Toujours autoriser à partir de cet ordinateur » et cliquez sur Autoriser.

Voilà ! Dès que l’installation est terminée, vous pouvez ouvrir Threads directement depuis le menu Démarrer de Windows.

Vous connaissez désormais toutes les techniques pour installer Threads sur iOS, Android ou Windows. Si aucune de ces méthodes ne vous convient, vous devrez patienter jusqu’au lancement de Threads en Europe. À l’heure actuelle, aucune date n’a été annoncée par Meta…