Comment ajouter un utilisateur à pCloud ?

Stockage et transfert de fichiers d’un utilisateur à un autre, ce sont les principales fonctionnalités de pCloud. De ce fait, il s’adapte aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.

Considéré comme une solution de stockage en ligne innovante, pCloud permet d’accéder à leurs fichiers sur plusieurs appareils en simultané. L’espace de stockage peut remonter jusqu’à 2 To. Pour profiter d’une telle capacité, la première étape consiste à créer un compte. Ensuite, l’utilisateur peut bénéficier des nombreuses fonctionnalités offertes par pCloud, dont l’ajout d’utilisateur.

Comment ajouter un utilisateur sur son compte pCloud ?

Pour créer un compte pCloud, vous pouvez aller directement sur le site officiel et appuyer sur le bouton « Inscription ». Il suffit de renseigner les informations demandées et choisir l’offre qui répond à ses besoins.

Pour ajouter un utilisateur à un compte pCloud, il faut se rendre dans la section « Utilisateurs » et appuyer sur « Ajouter des utilisateurs au compte ». Le renseignement à fournir à ce stade est l’adresse mail de l’utilisateur. Attention, seul le propriétaire du compte peut ajouter un utilisateur à son compte.

pCloud : une multitude de fonctionnalités à la disposition de ses utilisateur

En optant pour l’une des offres proposées par pCloud, l’utilisateur peut profiter d’une palette de fonctionnalités, dont :

Une gestion facile des fichiers

La recherche des fichiers et des documents est facilitée par la barre accessible en haut de l’interface de pCloud. En cas de suppression involontaire, la restauration est envisageable. Le système conserve les documents supprimés pendant 15 à 30 jours.

La taille des fichiers pouvant être stockés et gérés sur pCloud est illimitée. En ce qui concerne la vitesse de téléversement et de téléchargement, pCloud est d’une vélocité inégalée.

En outre, avec pCloud, il est possible de partager les fichiers avec un autre utilisateur. À ce stade, celui-ci peut avoir accès à la lecture seule ou à l’édition, selon le paramètre défini par le propriétaire.

Par ailleurs, la synchronisation des données est automatique sur pCloud, mais l’utilisateur peut également le désactiver. Cette fonctionnalité permet de sauvegarder et d’accéder aux données stockées sur plusieurs appareils.

En cas de modification d’un fichier, l’utilisateur de pCloud peut effectuer une prévisualisation des modifications apportées. Après modification, il peut facilement le restaurer à la version précédente.

En termes de sécurisation des données, chaque utilisateur de pCloud bénéficie d’un cryptage TLS/SSL. Ce qui rend possible le chiffrement des données plus sensibles pour renforcer leur protection.

Le prix de l’abonnement pCloud dépend de l’espace de stockage souhaité : 500 Go à 2 To. Mais il y a aussi un plan gratuit avec lequel, l’utilisateur peut bénéficier de 10 Go.

Pourquoi choisir pCloud ?

En plus de la possibilité d’ajouter plus d’un utilisateur, pCloud est incontestablement l’un des meilleurs cloud du marché. Outre les multiples fonctionnalités précédemment cités, le service se démarque surtout par son offre d’abonnement à vie. Une fois que vous aurez souscris, vous n’aurez plus à y repenser.

Bien que ce cloud soit payant, il fait partie des meilleurs services de stockage en ligne. Pour ajouter un utilisateur à pCloud, il suffit de quelques clics et tous les comptes pourront alors bénéficier d’un espace de stockage à vie.