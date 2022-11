Résoudre l’erreur de synchronisation des données d’un stockage cloud

« La synchronisation des données a échoué », « Impossible de synchroniser vos données », etc., ce sont des messages d’erreur qui peuvent apparaitre quand le fichier est en lecture seule, ou quand le “cache size” est faible.

Si vous avez reçu l’un de ces messages, il pourrait s’agir d’une erreur lors de la configuration de votre stockage cloud. De manière générale, le problème se résout automatiquement au bout de quelques heures. Mais pas forcément. Il faut procéder autrement pour effacer le message d’erreur avant de pouvoir synchroniser vos données dans votre stockage cloud.

Erreur de synchronisation de données vers cloud liée aux fichiers mis en cache de votre appareil

Les fichiers mis en cache est l’un des principales causes qui peuvent entraîner une erreur de synchronisation de vos données dans votre stockage cloud. Votre disque dur local peut en effet contenir un cache qui augmente en taille au fur et à mesure où vous l’utilisez. Dans ce cas, il vous sera impossible de synchroniser vos données depuis votre appareil vers votre espace de stockage cloud.

Par ailleurs, une erreur de synchronisation de données peut aussi être liée à l’espace disponible sur votre cloud. S’il est assez faible, cela pourrait entraîner un blocage de la synchronisation. Pour y remédier, vous pouvez trier les fichiers qui vous sont importants et effacer ceux qui n’ont pas d’intérêt.

Ces problèmes de synchronisation sont souvent constatés dans les stockages en lignes gratuits. C’est pour cette raison que les clouds payants constituent une meilleure alternative pour éviter les risques d’erreur de synchronisation de données dans un cloud.

Quel stockage cloud choisir pour éviter une erreur de synchronisation de données ?

Bien que les stockages cloud gratuits soient faciles à obtenir, il est toujours préférable de recourir à un stockage en ligne payant. Cela afin de bénéficier d’une multitude de fonctionnalités. Mais aussi pour profiter d’un espace de stockage pouvant aller jusqu’à 2 To.

pCloud : caractéristiques et fonctionnalités

À l’heure actuelle, pCloud propose un espace de stockage allant de 500 Go à 2 To, payable en une seule fois et disponible à vie. C’est l’une des spécificités de ce fournisseur de stockage en ligne basé en Suisse. À cela s’ajoute la possibilité de synchroniser automatiquement vos données.

Vous voulez trouver facilement et rapidement un fichier en particulier dans votre espace de stockage pCloud ? Il suffit de saisir le nom du fichier dans le champ de recherche de l’application. Ce dernier est accessible depuis l’interface principale de l’application.

Résoudre une erreur de synchronisation de données avec pCloud

Bien sûr, il est possible que des messages d’erreur de synchronisation de données apparaissent dans pCloud. Mais les problèmes sont souvent liés aux fichiers en question. Dans la majorité des cas, ils sont protégés en écriture ou sont verrouillés par d’autres applications. Pour y remédier, il suffit d’enlever la protection en écriture du fichier.

Disponible pour tous les systèmes d’exploitation, pCloud offre un cryptage impénétrable à vos données et vos fichiers. Compte tenu de ses fonctionnalités, il offre un meilleur rapport qualité-prix.