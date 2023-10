Google : Comment libérer de l’espace de stockage si vous en manquez ?

15 Go, c’est la capacité de stockage maximale offerte par Google. Cela semble suffisant pour certains, mais il se peut qu’il soit saturé. Voici comment faire pour libérer votre espace de stockage Google.

Cette astuce est dédiée à ceux qui veulent se limiter aux comptes gratuits. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas opter pour la formule payante de pCloud par exemple. Alors n’attendez pas de voir le message indiquant que votre espace manque d’espace pour l’appliquer.

Libérer votre espace de stockage Google en supprimant les fichiers volumineux

La première chose à faire pour libérer votre espace de stockage Google, avant de recourir au stockage cloud, c’est de supprimer les gros fichiers. Pour ce faire, vous avez le choix entre ces deux options :

Depuis l’application Google Drive

Commencez par ouvrir Google Drive et vous connecter à votre compte. Puis, depuis le coin inférieur droit, vous devez cliquer sur « Fichiers ». Dans l’onglet « Mon Drive », vous pouvez appuyer sur « Nom » pour organiser vos fichiers par ordre décroissant. Cela vous permettra d’identifier les plus gros fichiers en haut de la liste.

Après avoir identifié le fichier volumineux à supprimé, vous n’avez qu’à cliquer sur les trois points qui se trouvent juste à côté de l’élément avant d’appuyer sur « Supprimer ». Rappelez-vous que si vous avez supprimé un fichier par erreur, il est encore accessible dans Corbeille (que vous pourriez vider ultérieurement) avant que Google ne le supprime définitivement.

Depuis Google Drive sur votre bureau

Ici, vous devez vous connecter à votre compte Google avant de cliquer sur l’onglet « Stockage » (à gauche de l’écran). Généralement, Google Drive répertorie vos fichiers du plus grand au plus petit. Pour supprimer un fichier et libérer votre espace de stockage Google depuis cette page, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône en forme de corbeille qui se trouve juste en haut de l’écran. Cela mettra le fichier dans la corbeille.

Supprimez les dossiers inutiles, les spams en d’autres termes

Il existe une autre manière de libérer de l’espace sur le stockage Google. Pour ce faire, n’hésitez surtout pas à supprimer les spams ou les données inutiles de votre compte Gmail.

Ici, vous n’avez qu’à accéder à votre compte Gmail, appuyer sur « Spam » à gauche de l’écran, et cliquer sur « Plus » (si le menu n’est pas développé en entier). Dans le dossier Spam, appuyez sur « Supprimer tous les messages spam maintenant » et le tour est joué.

Nettoyage de vos photos, une étape incontournables pour libérer votre espace de stockage Google

À titre d’information, les 15 Go alloués à Google incluent l’application Google Photos. Or, les fichiers de type vidéo ou photos prennent beaucoup plus d’espace que les autres fichiers. Donc si vous voulez libérer votre espace de stockage Google, il faudra passer par la suppression de vos photos.

Si vous êtes sur un appareil mobile, vous devez d’abord accéder à l’application Google Photos. Notons que Google ne catégorise pas ces fichiers par taille. Il vous faudra alors identifier les images à supprimer.

Ensuite, sélectionnez la ou les photos que vous voulez supprimer de votre compte. L’icône corbeille devra s’afficher et vous n’avez qu’à appuyer dessus. N’oubliez pas de vider la corbeille pour effacer définitivement les éléments et gagner plus d’espace.

Que faire si vous ne voulez pas perdre vos données en libérant l’espace de stockage de votre compte Google ?

Supprimer ses photos, ses vidéos ou tous ses souvenirs est quelque peu triste pour certains utilisateurs. Or, c’est indispensable pour libérer votre espace de stockage Google.

Il existe néanmoins une alternative qui vous permettra d’éviter de supprimer définitivement ces données : souscrire à l’offre Lifetime à 2To de pCloud. En attendant, vous pouvez toujours suivre les astuces mentionnées plus haut.