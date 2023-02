Linux : top des meilleurs services de stockage cloud

Il existe de nombreux services de stockage cloud fiable et sécurisé qui offrent une compatibilité avec Linux. De Google Drive à Dropbox, en passant par Box et Mega, les options sont nombreuses pour les utilisateurs à la recherche d’un moyen pratique de stocker et de partager leurs fichiers en ligne.

Aujourd’hui, le stockage de données est devenu un enjeu crucial pour les entreprises et les particuliers. Avoir un système de stockage sécurisé et fiable est donc devenu une nécessité. Les services de stockage en ligne sont de plus en plus populaires pour leur capacité à offrir une solution rapide, efficace et sécurisée. Si vous êtes utilisateur de Linux, vous serez heureux de savoir qu’il existe de nombreux services de stockage cloud compatibles avec ce système d’exploitation.

Mega : la sécurité cloud pour les utilisateurs de Linux

Mega est un service de stockage en nuage qui se démarque par sa sécurité renforcée. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, la plateforme est l’un des choix les plus populaires pour le stockage en nuage sur Linux.

Les données stockées sur Mega sont fortement protégées grâce à un cryptage de bout en bout, garantissant une sécurité optimale. Les utilisateurs peuvent bénéficier de 20 Go de stockage gratuit ainsi que d’une série de fonctionnalités avancées, telles que le versionnage, le partage de fichiers et la synchronisation de fichiers.

Mega est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, notamment Linux, Windows et Mac. L’interface facile à utiliser offre un équilibre parfait entre les fonctionnalités et la simplicité d’utilisation. Cela en fait un choix idéal pour les utilisateurs de Linux en quête de stockage cloud sécurisé et gratuit.

Dropbox : une synchronisation facile

Dropbox est un service de stockage en nuage populaire auprès des utilisateurs de Linux, Windows et Mac. Avec un espace de stockage de base de seulement 2 Go, Dropbox peut ne pas être suffisant pour certains utilisateurs. Cependant, il propose une compatibilité avec plusieurs systèmes d’exploitation, permettant la synchronisation de fichiers sur plusieurs appareils. Dropbox permet également la sauvegarde automatique de tous vos fichiers sur le serveur en nuage. Il dispose également d’une fonctionnalité de récupération de fichiers supprimés dans les 30 derniers jours. En outre, il facilite la collaboration en permettant le partage de fichiers avec plusieurs personnes simultanément.

Cozy Drive : le cloud français pour les utilisateurs de Linux

Cozy Drive est un fournisseur de stockage en nuage français qui offre une solution de stockage en nuage sécurisée et fiable pour les utilisateurs de Linux. Avec 5 Go d’espace de stockage gratuit, Cozy Drive offre un espace de stockage suffisant pour les besoins quotidiens de la plupart des utilisateurs. Mais ce n’est pas tout, Cozy Drive propose également un casier numérique pour stocker en toute sécurité vos informations confidentielles. Cela peut-être des relevés bancaires ou dossiers médicaux. Les citoyens français peuvent même connecter leur compte Cozy à leur compte de l’impôt sur le revenu pour une meilleure expérience. Cozy Drive permet également la synchronisation des données depuis un PC Linux vers le cloud. Enfin, Cozy Drive peut importer des données depuis Google, notamment l’agenda et les contacts, pour une expérience plus fluide.