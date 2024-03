Pâques avec pCloud : Votre famille connectée pour la vie à prix réduit

À l'occasion de Pâques, pCloud, le service de stockage cloud réputé pour sa fiabilité et son innovation, frappe fort avec une offre qui ne passera pas inaperçue : jusqu'à 55% de réduction sur ses plans Family Lifetime. Oui, vous avez bien lu : la sécurité et l'espace, pour toute la famille, à vie, sans se ruiner.

Ces plans, conçus pour un maximum de cinq utilisateurs, proposent chacun un espace personnel dans les nuages. Avec l'option de 2 To à seulement 399 € (-55%) ou celle de 10 To à 1049 € (-53%), pCloud répond aux besoins de stockage de toutes les familles, à des prix défiant toute concurrence.

Le plan Family Lifetime de pCloud : plus qu'une affaire de gigaoctets

Il s'agit d'une promesse de tranquillité d'esprit : un seul paiement pour un stockage sécurisé à vie. Chaque membre de la famille peut gérer son propre espace, assurant ainsi que les souvenirs et les documents importants sont gardés en lieu sûr, accessibles et synchronisés, peu importe où vous vous trouvez ou le dispositif que vous utilisez.

Tous les avantages de pCloud

Et parlons de pCloud lui-même : une plateforme compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation, offrant des options de collaboration étendues et une facilité d'accès incomparable. Du pCloud Drive, qui transforme le stockage en nuage en un disque virtuel, aux applications mobiles intelligentes qui libèrent l'espace sur vos appareils, pCloud repense la façon dont nous stockons et partageons nos vies numériques.

Cette Pâques, ne laissez pas passer l'occasion de sécuriser l'avenir numérique de votre famille avec pCloud.

