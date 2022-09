pCloud pour Mac : de 10 Go à 2 To à vie pour stocker vos fichiers

Disponible sur App Store, pCloud est une solution de stockage en ligne permettant de stocker une quantité importante de fichiers multimédia pour alléger un Mac.

Les pannes surviennent toujours de manière inattendue. De ce fait, il est important de stocker et de sécuriser ses données pour éviter les pertes. pCloud propose par conséquent un espace de stockage allant de 10 Go à 2 To pour les utilisateurs de Mac. En même temps, il garantit la sécurité de vos documents et des fichiers qui vous sont importants. Pour ce faire, pCloud doit répondre à certains critères.

Synchronisation et sauvegarde des données sur pCloud pour Mac

Synchronisation automatique des données avec pCloud

Le premier aspect spécifique de pCloud c’est la synchronisation instantanée de tous vos fichiers. Avec l’offre de 2 To à vie par exemple, vous pouvez synchroniser vos documents sur plusieurs appareils Mac. Le fait est que lorsque vous mettez en ligne vos fichiers multimédia, vous pouvez y avoir accès depuis vos différents appareils Apple en quelques clics, c’est-à-dire sur tous les appareils sur lesquels pCloud est installé.

Une fois que la configuration de synchronisation est effectuée, l’application pCloud Drive synchronise tous les fichiers que vous aviez téléversés depuis votre Mac vers votre cloud en ligne.

Sauvegarde des données sur pCloud

Un seul clic suffit pour sauvegarder l’ensemble de vos fichiers sur pCloud pour Mac. L’application est dotée d’une fonctionnalité Upload automatique pour téléverser et effectuer une sauvegarde de vos documents sur votre compte pCloud.

Par contre, l’espace de stockage varie en fonction du forfait auquel vous vous souscrivez. Pour les comptes pCloud gratuits, vous bénéficierez d’une capacité de stockage de 10 Go. Il y a également d’autres offres plus intéressantes, dont la formule 2 To à vie, payable en une seule fois, et dont le pris s’élève à 350 euros.

pCloud pour Mac : sécurité et chiffrement

En matière de sécurisation et de protection de données, le client Mac de pCloud a misé sur un chiffrement côté client impénétrable pour les pirates informatiques. Les différentes couches et clés incluses dans les algorithmes de cryptages renforcent la sécurisation des données uploadées. Il n’y a donc pas d’inquiétude à se faire en cas de perte de votre ordinateur Apple. Tous les fichiers seront par conséquent verrouillés et personne ne peut y avoir accès, sauf le titulaire du compte pCloud.

Une application facile à utiliser et accessible sur tous les appareils macOS

La facilité d’utilisation est l’un des premiers avantages de pCloud pour MacOS. La sécurisation des données se fait en quelques clics. Vous n’avez qu’à les déplacer dans le dossier protégé et le tout est joué.

En ce qui concerne l’accessibilité, pCloud est disponible pour tous les appareils macOS. D’ailleurs, vous pouvez avoir accès à vos fichiers depuis plusieurs appareils Apple en simultané.

Le plan Premium vous permettra de profiter de 500 Go de stockage pour seulement 175 euros, payable en une seule fois.

Je profite de pCloud à -80%

Conclusion

pCloud est une application sûre et fiable en matière de sécurisation de données. Avec un espace de stockage de 10 Go à 2 To, vous aurez un large espace pour stocker et protéger vos fichiers sensibles. Notamment vos documents professionnels, vos musiques, vos photos et vos vidéos.

0 Prix : Offre lifetime, abonnement à vie et paiement unique. Fonctionnalités : Synchronisation du pCloud Drive, transfert et partage des fichiers. Sécurité : Chiffrement TLS/SSL et cryptage 256-bit AES. Prix et disponibilité : Accessible à tous, disponible pour macOS et iOS Utilisation : Intuitif et facile à prendre en main. User Rating: Be the first one !