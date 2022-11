pCloud casse tout pour le Black Friday avec -85% sur le plan Litefime !

À la recherche d’une solution de stockage cloud ? Profitez du Black Friday 2022 pour bénéficier d’un rapport qualité/prix imbattable grâce à pCloud qui vous propose de super promotions jusqu’à -85% sur les plans individuels à vie avec 500 Go, 2 To et 10 To. Découvrez plus de détails.



Si vous manquez d’espace sur vos appareils, les serveurs de pCloud vous permettent de garder au chaud vos documents, vidéos, photos et musiques. En outre, la plateforme vous accorde l’accès à vos données peu importe votre localisation et l’appareil utilisé.

En somme, grâce à pCloud, vous n’aurez plus à avoir peur de saturer votre smartphone en capturant les moments forts de votre vie professionnelle. Il en est de même pour le stockage des contenus de grande taille sur votre PC. La solution a déjà plusieurs fois prouvé son efficacité et garde une place importante sur le marché.

Et pour couronner le tout, le service suisse ne cesse de gâter ses utilisateurs avec des offres promotionnelles toujours plus alléchantes. En effet, du 21 au 27 novembre, pCloud propose une méga réduction jusqu’à -85 % sur ses forfaits à vie.

Promo Black Friday 2022 de pCloud : que des avantages

Pendant que vos enfants font la liste des cadeaux pour Noel, pCloud apporte les vôtres sur un plateau d’argent. Et on vous le dit tout de suite, rares sont les services qui sont aussi généreux. En effet, en plus de proposer un excellent service dédié à la sauvegarde d’informations, pCloud ne limite pas les avantages qu’il offre à ses utilisateurs afin de les satisfaire. Ainsi, pour le Black Friday, la plateforme vous offre sa meilleure promotion en vous donnant accès pour les 99 prochaines années un grand espace de cloud à petit prix.

Dans les détails, avec pCloud promo Black Friday 2022, vous pourrez profiter de la formule Premium 500 Go à vie avec 75% de réduction. Le prix passe ainsi de 570 € à 139 €. De même pour l’offre premium Plus de 2 To, soit 279 € au lieu de 1 140 €. Enfin, la formule 10 To Personnalisé Lifetime bénéficie d’une réduction de 85%. De ce fait, l’offre passe de 6 000 € à 890 €. Reste à vous de déterminer ce que vous allez faire de tout cet espace virtuel presque gratuit que pCloud vous offre.

Rassurez-vous, le prix cassé ne réduit pas la qualité du service. pCloud reste toujours aussi vigilant quand il s’agit du RGPD.

pCloud : la sécurité avant tout

Avant d’utiliser un service de stockage en ligne, il faut s’assurer que vos informations y soient totalement à l’abri des voyeurs. En effet, dans le monde cybernétique, la protection des données personnelles est cruciale. Un fait qui n’a pas été négligé par pCloud. Ainsi, les liens de partage des fichiers sont protégés par un mot de passe. De la sorte, vos données sensibles resteront hors d’accès pour les personnes qui ne disposent pas du précieux sésame.

Dupliqués en 5 copies réparties sur au moins 3 serveurs à tout moment, vos données sur le cloud profitent de plus de sécurité que dans un disque dur, à la merci des voleurs et des aléas naturels.

Enfin, à l’inscription sur pCloud, vous avez la possibilité d’opter pour des serveurs situés au Luxembourg. De la sorte, vos données restent protégées par les lois européennes de protections de la vie privée (contrairement à d’autres régions du monde plus laxistes).

N’hésitez plus ! Profitez sans plus attendre d’une réduction jusqu’à -85% sur les plans individuels Lifetime avec cette promo pCloud pour le Black Friday 2022.