Pcloud VS Box : quel service choisir ? 

Souvent confondu avec Dropbox, Box est l’un des services de stockage en ligne les plus anciens. D’ailleurs, la solution a été lancée bien des années avant le cloud californien. De son côté, pCloud bien qu’il soit relativement jeune par rapport à ce mastodonte des services de stockage en ligne fait aujourd’hui partie des solutions les plus populaires auprès des particuliers et des entreprises. Alors, quel service privilégié pour stocker et sauvegarder vos données ? Découvrez notre comparatif pCloud vs Box

Le cloud, voilà un service dont nous ne pouvons désormais plus nous passer. Considérée comme une véritable révolution informatique, cette solution tient son nom du cloud computing. Il s’agit d’une plateforme dont la mission consiste à emmagasiner dans des serveurs délocalisés les données d’utilisation des internautes. Dans les faits, le cloud est mis à disposition du grand public pour une meilleure gestion de sauvegarde des informations digitalisées. Vidéos, photos, PDF…cet espace de stockage peut prendre en charge tous types de fichiers et contenus.

Destiné à tous les usagers d’internet, professionnel ou particulier, il existe aujourd’hui sur le marché une large gamme de plateformes qui proposent des options et des formules différentes. Découvrez notre comparatif pCloud VS Box, deux géants qui monopolisent ce marché.

pCloud VS Box : zoom sur l’espace de stockage

Nous allons commencer ce duel pCloud VS Box avec un des critères clés à ne surtout pas négliger avant de s’arrêter sur un service de stockage en ligne : l’espace de stockage. Au niveau des comptes gratuits, les deux solutions mettent à votre disposition un généreux espace de 10 Go qui vous permettront de tester les différentes fonctionnalités vous permettant ainsi de tester l’efficacité de la plateforme.

De son côté, pCloud vous permet de profiter jusqu’à 20 Go gratuitement grâce aux programmes de parrainage. Cependant, cet espace peut très vite se révéler insuffisant si vous avez plusieurs gigaoctet de données à sauvegarder. Dans les faits, il faudra souscrire à une offre premium pour profiter pleinement des fonctionnalités et des avantages offerts par les différents services.

Sur ce plan, on peut noter des différences notables entre pCloud et Box. De fait, si pCloud propose une large gamme de formules au choix, il s’adresse surtout aux personnes qui ont besoin d’un grand espace de stockage. Tandis que Box propose des plans d’abonnement qui s’adaptent à tous les besoins.

Les formules proposées par pCloud commencent à 500 Go alors que son concurrent propose un plan individuel à partir de 100 Go. Notons que Box se démarque avec son stockage illimité. Bien sûr, la solution suisse n’est pas en reste avec son offre lifetime unique sur le marché.

Fonctionnalités de collaboration

Pour améliorer votre productivité au quotidien, de plus en plus de solutions cloud mettent à votre disposition un florilège d’outils de collaboration. C’est le cas de Box qui a fait le choix d’intégrer nativement Office 365 et Google Workspace. Ainsi, le service de stockage vous permet de créer des documents Word ou Docs, des feuilles de calculs ou encore des présentations en ligne. Il permet également de les modifier directement sur le cloud. Bien sûr, tous les utilisateurs peuvent également collaborer en temps réel sur les différents fichiers. Ils pourront également accéder à un historique d’activité détaillé.

Par ailleurs, si Box est aussi populaire auprès des entreprises, c’est aussi parce qu’il autorise l’intégration de plus de 1 000 applications tierces via son App Store baptisé OneCloud. Cette prise en charge permet ainsi aux différents collaborateurs de travailler avec leurs propres applications dans un environnement cloud sécurisé.

De son côté, pCloud se concentre davantage sur l’espace de stockage. Ainsi, il n’autorise pas l’intégration avec les suites Microsoft Office ou Google Workspace. Sur ce point, Box surpasse de loin la solution Suisse.

Confidentialité et sécurité des données

Au niveau de la sécurité, la plupart des fonctionnalités de pCloud et Box sont réservées aux comptes payants. En effet, les utilisateurs gratuits ne pourront se contenter que des fonctions classiques comme le protocole SSL/TLS pour sécuriser les transferts de données. Sans oublier le cryptage AES-256 pour les données aux repos. Les utilisateurs gratuits pourront également profiter des fonctionnalités de contrôle des accès et l’authentification à double facteur.

Néanmoins, à la différence de pCloud qui garantit une confidentialité totale en matière de données, Box peut accéder aux données de ses comptes clients. D’ailleurs, sa politique de confidentialité stipule que le service peut recueillir des informations par le biais d’applications tierces intégrées ainsi que les informations relatives aux appareils utilisés pour se connecter au service.

pCloud quant à lui propose en option un chiffrement de bout en bout côté client. Baptisé pCloud crypto, celui-ci permet à l’utilisateur de créer ses propres clés de cryptage. De ce fait, le fournisseur lui-même ne pourra pas lire et analyser le contenu de ses dossiers cryptés et protégés par mot de passe.

A noter que Box propose également l’option Box KeySafe qui permet de gérer vos propres clés, mais leurs prix sont loin d’être accessibles comparé à la solution proposée par pCloud.

Dans ce duel pCloud VS Box, on peut ainsi affirmer que pCloud cumule les points positifs en matière de sécurité et de confidentialité.

Le client web de pCloud vous donne la possibilité d’utiliser les options et les fonctionnalités phares sur internet sans installation prérequis. Celui-ci est accessible depuis n’importe qu’elle navigateur. Pour y accéder, il vous suffit de saisir l’adresse my.pCloud.com et de vous connecter à votre compte.

Synchronisation

A l’instar des autres services de stockage en ligne, pCloud et Box permettent la synchronisation des données entre l’appareil et le cloud. Avec la fonction Upload Automatique, vous pouvez enregistrer vos contenus multimédia instantanément sur votre compte. Ainsi toutes vos photos et vidéos sont sauvegardées sur le nuage et sur votre portable.

Les deux services mettent également à votre disposition un lecteur numérique sur ordinateur pour faciliter la synchronisation.

En revanche, pCloud se démarque de son concurrent en vous permettant d’accéder à tous vos fichiers en mode hors ligne. Pour ce faire, il suffit des mettre dans vos favoris.

Verdict

Le nuage est un serveur en ligne permettant d’accéder à tous vos documents numériques peu importe votre localisation. Cependant, il ne s’agit pas de sa seule fonctionnalité. Comme vous l’avez vu Box offre des fonctionnalités bien plus intéressantes que pCloud en matière de collaboration. En fait, pCloud n’a tout simplement pas été conçu pour répondre à ce type d’utilisation.

En revanche, le service est particulièrement recommandé si vous souhaitez profiter d’une solution de stockage hautement sécurisée. Et plus encore qui vous garantit une confidentialité optimale.