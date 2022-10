pCloud Vs MEGA : quel est le meilleur choix ? 

pCloud VS MEGA – qui va remporter ce duel ? Les deux services se présentent comme une option abordable avec des fonctionnalités riches et généreuses pour le plus grand plaisir des utilisateurs. L’un comme l’autre met l’accent sur la sécurité et la confidentialité des données. Découvrons dans les lignes qui suivent ce qui différencie chaque service et quelle est la meilleure option pour vous.

Malgré son jeune âge, pCloud se classe aujourd’hui parmi les plus grands noms du stockage en ligne tels que Google Drive, Dropbox ou encore OneDrive. De son côté, MEGA, un service lancé en 2013, lui aussi se présente comme l’une des stars du stockage en ligne. En effet, malgré les controverses, la solution néo-zélandaise a su gagner l’affection des particuliers comme des professionnels avec son généreux espace gratuit et son fort engagement pour la confidentialité des utilisateurs.

Dans cette analyse comparative pCloud vs MEGA, nous allons soulever les différences de chaque service. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur les deux services, vous pouvez lire nos avis individuels sur chaque solution ou encore notre top 10 des meilleurs stockages cloud.

pCloud vs MEGA : l’espace de stockage

Il faut savoir qu’en matière d’espace de stockage, toutes les offres freemium ne sont pas logées à la même enseigne. En effet, si quelques services se contentent d’offrir seulement 2 Go d’espace gratuit à ses utilisateurs, d’autres sont bien plus généreux. C’est le cas de pCloud et MEGA. Mais, là encore, les deux solutions ne jouent pas dans la même cour.

En effet, pCloud est plus limité en taille dans sa version gratuite avec ses 10 Go que vous devez débloquer graduellement en effectuant certaines tâches. Alors que la solution créée par le sulfureux docteur Kim se propose d’héberger gratuitement vos données jusqu’à 20 Go dès la création de votre compte. Ainsi, MEGA reste aujourd’hui le drive le plus généreux du marché.

Néanmoins, vous avez la possibilité d’acquérir davantage d’espace (jusqu’à 20 Go) à vie en parrainant de nouveaux utilisateurs. Chez MEGA, vous pouvez également augmenter votre espace de stockage gratuit en accomplissant des tâches. Toutefois, l’espace supplémentaire que vous avez gagné n’est disponible que pour la première année.

Pour ce premier round, pCloud Vs MEGA, c’est le service néo-zélandais qui l’emporte grâce à son espace gratuit plus important. Notons néanmoins qu’en termes de forfait payant, pCloud reste le plus intéressant avec ses plans à vie qui vous permettent de faire des économies considérables à long terme.

Sécurité et confidentialité

En ce qui concerne les solutions de stockage en nuage axées sur la sécurité et la confidentialité, pCloud et MEGA se démarquent des mastodontes du cloud en proposant des fonctionnalités plus avancées. En effet, en plus de proposer le cryptage de haut niveau AES-256 pour sécuriser vos données au repos et un protocole TLS/SSL qui garantit la sécurité des transferts des données vers le cloud, les deux solutions proposent également un cryptage de bout en bout côté client.

Aussi connu sous le nom de cryptage Zero-knowledge ou à connaissance zéro, cette méthode de cryptage de niveau militaire vous permet de créer des clés de sécurité dont vous êtes le seul titulaire pour déchiffrer tous les contenus stockés dans le cloud. De ce fait, même le fournisseur ne pourra pas lire vos données.

La seule différence entre les deux fournisseurs repose sur le fait que MEGA propose le cryptage de bout en bout gratuitement alors qu’il est proposé en option chez le fournisseur suisse. Il remporte donc une fois de plus cette manche dans ce duel pCloud vs MEGA.

pCloud vs MEGA : zoom sur les fonctionnalités

pCloud et MEGA mettent à la disposition de leur utilisateur un serveur en ligne. Celui-ci leur permet d’accéder à tous leurs documents numériques à tout moment et depuis n’importe quel appareil connecté. Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, ces deux services regorgent de fonctionnalités bien que certaines soient sans doute plus utiles que d’autres.

Entre autres, pCloud propose à ses utilisateurs un lecteur de musique dédié qui leur permet de créer des listes de lecture ou encore de rechercher par titre de chanson, titre d’album ou artiste. Cette option se révèle ultra-pratique si vous stockez votre musique dans le cloud.

Et ce n’est pas tout ! Le service suisse vous offre aussi la possibilité de sauvegarder des fichiers directement depuis votre compte Facebook. Ainsi, vous pourrez sauvegarder et stocker rapidement vos photos de médias sociaux au même endroit. Bien sûr, vous avez également la possibilité de sauvegarder des fichiers depuis d’autres cloud. Pour ne citer que Google Drive, oneDrive ou encore Dropbox.

Notons que le service propose une extension de navigateur vous permettant d’enregistrer directement des images depuis votre navigateur vers votre serveur. Cette dernière est compatible avec Opera, Firefox et Google Chrome.

De son côté, MEGA propose également tout un attirail de fonctionnalités qui a de quoi satisfaire ses utilisateurs. Entre autres, le néo-zélandais dispose d’une fonctionnalité chat. Dénommé MEGAbird, il s’agit concrètement d’une extension du client de messagerie Mozilla Thunderbird. Vous pouvez y partager des fichiers cryptés ou encore des fichiers volumineux.

Sauvegarde et historique des versions de fichiers

En ce qui concerne les outils de sauvegarde et de gestion des versions de fichiers, pCloud et MEGA sont livrés avec des fonctionnalités de sauvegarde. Mais sur ce point le service suisse est bien plus fonctionnel que son concurrent. D’ailleurs, la solution est capable de rivaliser avec des services de sauvegarde en ligne dédiés comme SpiderOak.

Non seulement pCloud permet d’activer l’upload automatique pour assurer la sauvegarde automatique des dossiers dans le cloud, mais il propose également de créer un lecteur virtuel. Celui-ci réduit le temps de synchronisation et permet de libérer de l’espace sur l’appareil synchronisé.

En ce qui concerne la gestion des versions de fichiers, c’est MEGA qui remporte la partie dans puisqu’il n’impose aucune limite dans le temps. Ainsi, vous pouvez revenir à une ancienne version autant que vous le voulez. En revanche, la sauvegarde des version se limite aux 100 dernières versions. pCloud n’offre que 30 jours pour les comptes payants. Les comptes gratuits ne pourront profiter que de 15 jours. Dans tous les cas, il faudra mettre la main à la poche si vous souhaitez bénéficier d’une année complète.

Fonctionnalités de collaboration et productivité

Avant de s’arrêter sur une solution de stockage, il est important de comprendre les deux sous-groupes principales qui existent sur le marché. A savoir :

Les solutions de productivité au travail

Les solutions de confidentialité des utilisateurs

pCloud et MEGA appartiennent tous les deux à la deuxième catégorie. De ce fait, aucune des deux solutions n’est taillée pour la collaboration en ligne.

Verdict

Bien que pCloud et MEGA soient toutes les deux d’excellentes solutions de stockage en ligne, nous pouvons affirmer que le suisse a plus de fonctionnalités pratiques que le néo-zélandais. Il propose entre autres des fonctionnalités synchronisées de fichiers bien plus avancés. En revanche, bien que pCloud a le mérite d’être ultra-sécurisé et privé, MEGA est mieux loti en matière de sécurité et de confidentialité.