PCloud Vs OneDrive : la bataille entre les deux géants du cloud

En une dizaine d’années seulement, les solutions de stockage en ligne sont devenues incontournables aussi bien chez les particuliers que les professionnels. Au revers de la médaille, le marché est aujourd’hui saturé par un nombre important de fournisseurs de services cloud. Bien sûr, tous ne se valent pas. Pour vous aider à faire le bon choix, découvrez notre comparatif pCloud VS OneDrive.

Aujourd’hui, les serveurs locaux partagés, les disques durs externes et autres clés USB perdent petit à petit leur place au profit des solutions cloud. Il faut dire qu’en plus de proposer un espace de stockage bien plus important, ces services mettent à la disposition des utilisateurs une pléthore de fonctionnalités bien pensées et ultra-pratiques.

Dans un marché dominé par des mastodontes américains comme OneDrive, de nouveaux entrants tentent de prendre leur part du marché à l’image du cloud suisse pCloud. Ce dernier se démarque par son coffre-fort sécurisé et son plan à vie. Pour autant et malgré ses avantages, est-ce que Pcloud fait réellement le poids ? Nos réponses dans ce duel pCloud VS oneDrive.

pCloud VS oneDrive : retour sur ce que c’est

Lancé en 2007 par Microsoft, OneDrive, anciennement connu sous le nom SkyDrive, est un service en nuage accessible depuis n’importe quel appareil. Intégrée nativement dans Word, Excel, PowerPoint et Teams, elle se propose de stocker et de protéger vos fichiers, mais aussi de vous aider à partager avec d’autres utilisateurs. En parallèle, ce service met à disposition de ses utilisateurs 5 Go d’espace gratuit.

pCloud quant à lui est un service de stockage dans le Cloud permettant à ses utilisateurs de sauvegarder, de synchroniser et de partager aussi bien des documents, des photos, de la musique que des vidéos. En plus de son interface conviviale, le service suisse offre à ses utilisateurs un généreux espace gratuit de 10 Go. L’utilisateur peut même étendre cette capacité jusqu’à 20 Go en parrainant d’autres personnes. Multi-dispositif, pCloud est compatible avec les appareils iOS et Android, MacOSX, Windows OS et toutes les distributions Linux.

Pcloud VS OneDrive : sécurité et confidentialité

Afin de garantir la sécurité de vos fichiers, pCloud et OneDrive utilisent tous deux le protocole SSL/TLS qui est appliqué lors du transfert de vos informations aux datacenters. Les deux solutions proposent en plus de protéger les fichiers au repos par un cryptage de haut niveau AES-256. Elles proposent également l’authentification double facteurs. Ce système consiste à envoyer un SMS de confirmation au numéro de l’utilisateur avant la confirmation de l’accès.

pCloud va encore plus loin en proposant en option un chiffrement de bout en bout côté client. Dénommé pCloud crypto, celui-ci permet à l’utilisateur d’être le seul possesseur des clés de cryptage. Ainsi, même le fournisseur ne pourra pas lire et analyser le contenu de ses dossiers cryptés et protégés par mot de passe. L’utilisateur est ainsi assuré d’une confidentialité optimale.

Comparé à pCloud, on peut affirmer que OneDrive possède peu de fonctions de sécurité. De plus, ses fonctionnalités de confidentialité sont loin d’égaler son adversaire. Dans ce duel pCloud VS OneDrive, la solution de stockage suisse remporte la partie. A noter toutefois que OneDrive dispose d’un système de récupération des données perdues jusqu’à 30 jours.

Collaboration et partage

Pour poursuivre ce duel pCloud vs OneDrive, nous allons examiner une fonctionnalité de plus en plus recherchée par les professionnels. Il s’agit de la collaboration en ligne. Sur ce plan, OneDrive se démarque avec ses myriades d’outils de productivité et de collaboration en temps réel qui permettent de tirer pleinement profit du travail en équipe.

En l’occurrence, la plateforme vous permet de collaborer efficacement sur des projets en intégrant les suites d’applications de Microsoft office 365. Vous pourrez non seulement échanger avec vos collaborateurs en visioconférence via Microsoft Teams, mais vous avez également la possibilité de collaborer sur un même document Word et partager des documents en illimité avec SharePoint.

Au fil des années, Microsoft est parvenue à offrir une expérience unifiée sur toutes les plateformes. La partie bureautique fourmille de possibilités pour collaborer directement sur des documents en ligne, visualiser en temps réel les modifications effectuées par les différents contributeurs. Un abonnement à Microsoft 365 Personnel, Famille ou Entreprise décuple encore les possibilités et permet de tirer le meilleur profit de la suite bureautique et de sa myriade d’outils de productivité, de partage et de collaboration en temps réel.

De son côté, pCloud ne propose aucun outil de collaboration. En revanche, le service est assez bien lotis en matière de partage de fichiers. En effet, cette solution de stockage cloud propose de nombreuses fonctionnalités très ingénieuses.

Entre autres, pCloud met à votre disposition la fonction Inviter sur le Dossier qui vous permet de partager directement des dossiers avec d’autres utilisateurs. Vous pouvez également définir les autorisations d’utilisation. Concrètement, vous avez la possibilité de définir si l’utilisateur ne pourra qu’afficher ou éditer le contenu. Vous pourrez également générer des liens de partages afin que les autres utilisateurs.

Sauvegarde et synchronisation

Pour finir ce duel pCloud vs oneDrive, nous allons examiner les fonctionnalités de sauvegarde et de synchronisation des deux services.

Tout d’abord, à l’instar des autres solutions de stockage en ligne, pCloud et OneDrive créent sur votre appareil un dossier de synchronisation une fois l’application installée. Il faudra simplement activer l’option d’Upload Automatique. Notons qu’avec OneDrive vous pouvez profiter de la fonction « Fichiers à la demande » qui vous permet d’économiser de l’espace de stockage. Le service met également à votre disposition la fonction «Restauration des données ».

En revanche, si pour pCloud tous les dossiers et fichiers ajoutés sont synchronisés de manière instantanée dans le nuage, avec OneDrive le dossier est d’abord téléchargé sur les serveurs de Microsoft avant son envoi vers les différents appareils. Ce qui va créer réduire la vitesse de téléchargement. Néanmoins, il faut savoir que le service permet de synchroniser des fichiers même hors connexion.

Pour pCloud, tous les fichiers que vous allez mettre en ligne sur le cloud vont apparaître automatiquement et en temps réel sur tous les appareils (ordinateur, smartphone IOS et Android) synchronisés. De plus, pCloud prend en charge la synchronisation au niveau des blocs. Ce qui permet de réduire de manière considérable le temps de téléchargement des fichiers modifiés. Autre avantage : la fonctionnalité pCloud Drive qui permet de créer un lecteur virtuel sur votre appareil. Ainsi, tout ce que vous mettez dans le lecteur est chargé sur les serveurs et supprimé de votre ordinateur.

Verdict

Sur le plan fonctionnel, pCloud est capable de répondre à bien plus de besoins que son concurrent. Toutefois, OneDrive se démarque par un certain nombre d’options qu’on ne retrouve pas chez la solution suisse. Pour n’en citer que quelques unes, il y a les outils de collaboration et la restauration de données.

D’un point de vue sécurité et confidentialité, pCloud remporte la partie en proposant en option pCloud crypto qui offre un cryptage de bout en bout niveau militaire alors que la solution de Microsoft se contente d’un simple cryptage AES-256. Pcloud est par ailleurs bien plus généreux en proposant à ses utilisateurs un espace de stockage gratuit pouvant aller jusqu’à 20 Go.