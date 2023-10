Halloween 2023 : ne ratez pas cette promo de -50 % sur pCloud Encryption

Comme à chaque évènement, pCloud propose une offre promotionnelle sur ses services de stockage en ligne. Pour Halloween, profitez de cette promo de -50 % pour toute inscription à partir du 30 octobre 2023 sur pCloud Encryption.

Il ne reste plus que cinq jours avant que l’offre ne s’envole. Alors dès maintenant, venez profiter de la simplicité et de la sécurité avec pCloud Encryption. Pour seulement 115 €, vous bénéficiez d’un accès à vie grâce au formule Lifetime. Et le plus intéressant, c’est qu’il s’agit d’un paiement unique. Une telle offre, ça ne se reproduit pas deux fois !

pCloud : stockez, partagez et protégez vos fichiers en toute simplicité

Depuis sa création, ce fournisseur de stockage en ligne compte déjà plus de 20 millions d’utilisateurs. Et avec cette promo de 50 % pour Halloween 2023, pCloud espère augmenter le nombre de ses abonnés.

Ce service offre de nombreux avantages aux utilisateurs. Il offre d’ailleurs une multitude de fonctionnalités pouvant répondre aux besoins spécifiques des usagers, particuliers comme professionnels. À savoir pCloud Drive, un lecteur virtuel qui vous permettra de stocker, de synchroniser et d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil connecté. Oui, pCloud est disponible sur Windows, Mac et Linux, ainsi que sur les appareils mobiles fonctionnant sous Android et iOS.

Outre son accessibilité, pCloud propose également la fonctionnalité « partage de fichiers ». Celle-ci permet une meilleure collaboration et une meilleure interactivité à toutes personnes ayant besoin d’accéder à vos fichiers. Sans parler des capacités illimitées de pCloud qui grâce auxquelles vous pouvez stocker, envoyer ou partager instantanément n’importe quel type de fichier, quelle que soit leur taille.

Au niveau de la sécurisation, pCloud a adopté pour le cryptage TLS/SSL. Cette approche vise à sécuriser vos données et à les stocker sur trois serveurs différents. Ainsi, vous pouvez y avoir accès même en cas de crash de l’un des serveurs.

-50 % pour Halloween 2023 : l’offre pCloud à ne pas rater pour une belle nuit de sommeil

Si vous vous dites qu’avec de telles fonctionnalités, le prix à payer sera élevé, et bien vous vous trompez. Aujourd’hui, pCloud propose une remise de -50 % sur le service Encryption. Mais vous n’avez que 5 jours à partir d’aujourd’hui pour profiter de cette offre promotionnelle et payer 115 € pour bénéficier d’un chiffrement niveau militaire à vie.

pCloud Encryption se traduit en effet par simplicité, accessibilité et sécurité. C’est en d’autres termes la solution la plus adaptée pour protéger vos données sensibles et certaines informations confidentielles.

Par ailleurs, pCloud applique également la politique « Zéro connaissance ». Ce qui veut dire que même si vos fichiers sont stockés sur ses serveurs, pCloud n’y a pas accès. Vous êtes la seule personne à disposer des clés de cryptage. Donc vous seul(e) pourrez accéder, contrôler, partager et crypter l’ensemble de vos données.