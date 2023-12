La fête des économies avec pCloud : Une méga-offre pour les familles

Cette fin d’année, pCloud, le leader du stockage en ligne, propose une offre sensationnelle pour les familles. Avec des réductions allant jusqu’à 85%, c’est le moment idéal pour sécuriser vos données numériques en famille.

Promotion spéciale pour les Fêtes

Du 13 au 31 décembre 2023, pCloud offre une réduction exceptionnelle sur ses plans Family. Le plan de 2 To est à seulement 499 euros, réduit de 70% par rapport au prix habituel de 1700 euros. Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, le plan de 10 To est disponible à 1169 euros, une économie incroyable de 85% sur le prix standard de 7600 euros. Cette offre permet à jusqu’à 5 personnes de partager le stockage et les fonctionnalités premium, ce qui en fait une solution idéale pour les familles ou les groupes d’amis.

Pourquoi choisir pCloud Family?

pCloud n’est pas seulement une solution de stockage ; c’est une assurance de sécurité et de confidentialité pour vous et vos proches. Avec l’offre Family, chaque membre bénéficie de son propre espace privé, tout en partageant l’ensemble du stockage. Un paiement unique vous offre un stockage sécurisé à vie, éliminant les soucis de renouvellements annuels ou de frais cachés. La gestion du stockage est simplifiée, permettant à chaque membre de gérer facilement sa part.

En cette période de fêtes, pCloud offre une opportunité en or pour les familles désireuses de sauvegarder leurs souvenirs et données importantes. La flexibilité et la sécurité des plans Family, combinées aux économies substantielles de cette promotion, font de pCloud un choix judicieux pour le stockage familial. Visitez le site de pCloud pour profiter de cette offre limitée et offrir à votre famille la tranquillité d’esprit numérique.