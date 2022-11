pCloud : Quelle sécurité pour les transfert de données ?

Chaque service de cloud, dont pCloud, peut utiliser différentes approches pour sécuriser le transfert de données en ligne. Cela afin de garantir la sécurité de toutes les transactions.

Si l’on prend l’exemple de pCloud, il utilise le chiffrement côté client pour sécuriser les données des utilisateurs. Pour le transfert, pCloud applique le protocole TLS/SSL et le chiffrement AES-256.

Savoir différencier la sécurité du cloud et celle des fichiers

Avant toute chose, il convient de rappeler quelle est la différence entre la sécurité du cloud et celle des fichiers. Ce sont deux éléments interdépendants, mais à ne pas confondre.

La sécurité des clouds

Un cloud gratuit sécurisé, par exemple, est la plateforme dans laquelle les utilisateurs pourraient stocker leurs fichiers. Et cela dans le but de les sécuriser. La sécurité du cloud, et donc la protection du transfert, est de ce fait la première précaution que les fournisseurs de stockage en ligne ont adoptée. Il s’agit également de la toute première barrière de sécurité pour protéger les données, ainsi que le partage des fichiers.

En d’autres termes, la sécurité du cloud correspond à la fiabilité des serveurs. Elle désigne par ailleurs la mise en place d’un accès sécurisé pour que les utilisateurs puissent accéder à l’environnement cloud.

La sécurité des fichiers

Pour ce qui en est de la sécurisation des fichiers dans le cloud, il s’agit plutôt du système de chiffrement, ou encore d’encryptage des données. Mais on peut aussi définir la sécurité des données comme la mise en place d’une connexion réseau chiffré. Du moins, c’est le cas pour les clouds en général. Si nous devions entrer dans les détails pour chaque fournisseur cloud, nous verrions les choses autrement, cas de pCloud en particulier.

Chiffrement TLS/SSL pour les transferts sur pCloud

Pour rappel, pCloud est un fournisseur de stockage en ligne dont le siège se trouve en Suisse. C’est un point essentiel à ne pas négliger. La Suisse applique en effet une loi très stricte quant à la confidentialité, ainsi qu’aux données des utilisateurs d’internet. Ce qui exclut les accords de surveillances avec l’ensemble de l’UE.

Protection des transferts et des échanges sur pCloud

Chaque transfert et chaque partage de fichier sur pCloud font l’objet d’un chiffrement TLS/SSL. Il s’agit d’un protocole de sécurité visant à sécuriser tous les échanges effectués par les utilisateurs. Ce qui offre une protection fiable contre les éventuels risques de piratage de données.

Brouillage des données avec le chiffrement AES-256

Ce protocole de chiffrement est appliqué aux fichiers une fois qu’ils sont stockés dans le cloud. C’est un mécanisme de protection très puissant à qui vient s’ajouter le service pCloud Crypto. Cela dit, chaque utilisateur bénéficie d’un chiffrement côté client et d’une clé privée pour sécuriser ses données. Mais aussi pour protéger le transfert de fichiers.

En bref, le prix appliqué pour les stockages en ligne pCloud est argumenté par ses nombreuses fonctionnalités. À savoir le chiffrement des données et la sécurisation des transferts, le respect de la confidentialité des données des utilisateurs, et la fiabilité du protocole qu’il utilise.