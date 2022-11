Télécharger et utiliser gratuitement pCloud

Télécharger pCloud est la première étape pour bénéficier des nombreuses fonctionnalités qu’il propose, dont l’offre LifeTime de 2 To, la possibilité d’ajouter un utilisateur ou encore le partage des fichiers volumineux.

Par rapport à Dropbox et à Google Drive, pCloud est encore moins connu des internautes. Toutefois, il fait partie des fournisseurs de stockage en ligne les plus fiables et qui proposent un meilleur rapport qualité-prix. Cependant, de plus en plus d’utilisateurs se veulent d’avoir recours à l’application pour en tirer profits. Alors comment faire pour télécharger pCloud ?

Avant de bénéficier des différentes fonctionnalités offertes par pCloud, il faudra le télécharger. Pour ce faire, il suffit de suivre les étapes clés du téléchargement de l’application.

Téléchargement du fichier d’installation

La première chose à faire c’est d’aller sur le site du fournisseur. Une fois que vous y serez, vous pouvez aller dans la rubrique « Téléchargement ». Une liste déroulante se situe juste à droite du bouton « Téléchargement » dans la quelle vous pourriez choisir la version pouvant être supportée par votre ordinateur.

Installation de pCloud

Quand vous aurez fini de télécharger le fichier d’installation de pCloud, vous n’avez qu’à double-cliquer dessus pour lancer l’installation. Suite à cela, des instructions vont apparaître. Vous n’avez qu’à les suivre pour finaliser l’installation de pCloud sur votre ordinateur.

Pour rappel, il n’y a pas de configuration particulière suite au téléchargement et à l’installation de pCloud. Une fois l’installation terminée, vous pouvez déjà commencer à y importer vos fichiers, à tester le partage ou encore à souscrire à une offre LifeTime.

Que faire après avoir téléchargé pCloud ?

Vous savez maintenant comment télécharger pCloud. Mais une autre question se pose : que faire avec pCloud ?

Sauvegarder votre PC

La sauvegarde de votre PC est un processus plus facile à réaliser grâce à pCloud Drive. Vous avez en effet un an pour conserver les fichiers de sauvegarde pour ensuite, restaurer votre PC à une version antérieure.

Ajout d’utilisateurs et partage de fichiers

Avec pCloud, vous avez la possibilité d’ajouter d’autres utilisateurs pour ensuite, partager les fichiers volumineux avec facilité. Et c’est l’un des atouts de pCloud par rapport aux autres stockages cloud gratuits.

Sécuriser vos fichiers grâce à un chiffrement niveau militaire

Vous avez des fichiers et des données sensibles ? Grâce à pCloud, vous pouvez bel et bien les sécuriser avec un chiffrement niveau militaire : pCloud Crypto.

Télécharger pCloud et profiter de l’offre LifeTime

Un plan gratuit est disponible sur pCloud, vous permettant de tester le produit. Par ailleurs, vous pouvez également souscrire à l’offre LifeTime pour ne payer qu’une seule fois votre abonnement à vie de 2 To. Et cela pour moins de 400 euros.

Bien qu’il soit payant, souscrire à une offre pCloud en vaut la peine. Plusieurs avantages sont offerts, dont le partage de fichiers volumineux, la sécurisation des données, l’abonnement à vie, ou encore la récupération des fichiers supprimés. Tout cela fait de pCloud le meilleur stockage cloud.