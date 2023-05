World Password Day : pCloud lance 2 nouveaux outils pour la sécurité des données

Chaque seconde, 100 mots de passe sont hackés dans le monde. La montée du travail à distance, ainsi que la transformation numérique sont l’une des principales raisons de cette tendance. À l’occasion du World Password Day, les titulaires de compte pCloud feraient bien de profiter d’une fonctionnalité gratuite.

Dans cette optique, un évènement appelé World Password Day a lieu le 4 mai. La sensibilisation des internautes sur la sécurité de leurs données est l’un des objectifs de la journée mondiale du mot de passe. Et c’est justement la raison pour laquelle pCloud, le fournisseur de stockage en ligne européen, a lancé deux nouvelles fonctionnalités pour renforcer la sécurisation de données des utilisateurs : Password Checker et Data Breach checker.

Deux solutions de sécurisation de mots de passe à l’occasion du World Password Day

Depuis le mois de janvier, on a enregistré une augmentation importante des cas de violations de données. Et le lancement des deux nouveaux outils pCloud lors du World Password day, Password Checker et de Data Breach Checker, entre dans le cadre du renforcement de la sécurité des internautes, ainsi que de leurs données. Il s’agit alors de deux outils en ligne disponibles gratuitement pour les titulaires de compte pCloud.

Password Checker permet alors de vérifier de manière rapide et efficace la force d’un mot de passe. Mais aussi la vitesse à laquelle il pourrait être déchiffré. À titre d’information, la génération Z (78 % des utilisateurs) utilise généralement un seul mot de passe pour l’ensemble de leur compte. Et avec Password Checker, il est possible de bénéficier de précieux conseils pour créer un mot de passe dont le risque de déchiffrement est minime.

Quant à l’outil Data Breach Checker de pCloud, il permet de se tenir (en temps réel) informé des éventuelles violations de données d’une adresse mail. Et c’est là que réside l’importance de ce deuxième outil parce que des données sensibles peuvent être associées aux courriels. Notamment les mots de passe des utilisateurs, leurs adresses, et surtout les informations concernant leurs cartes de crédit.

Des solutions de stockage en ligne sécurisées grâce à pCloud Pass

C’est depuis l’année 2013 que pCloud propose des solutions de stockage en ligne sécurisées aux internautes. En 2022, la société basée en Suisse lance pCloud Pass, un nouvel outil de gestion de mots de passe.

À l’heure actuelle, pCloud Pass compte près de 18 millions d’utilisateurs dans le monde. Et les applications qu’elle propose bien avant l’évènement World Password Day sont dotées de plusieurs fonctionnalités. Des options qui sont axées sur la confidentialité numérique. Notamment l’enregistrement automatique des mots de passe et le remplissage instantané des formulaires de paiement. Ou bien la génération d’un mot de passe fort et difficile à déchiffrer et l’accès aux données personnelles des utilisateurs. Et cela sur chaque appareil dont le compte est connecté.

Compatible avec Linux, Windows, macOS, Android et iOS, pCloud Pass est disponible gratuitement. Mais une offre annuelle et familiale est proposée pour bénéficier d’une myriade de fonctionnalités.