Arnaque au stockage cloud : attention à ces 50Go offerts !

Les offres alléchantes de stockage cloud à bas prix peuvent sembler attrayantes, mais certaines d’entre elles sont en réalité des arnaques. Soyez vigilant et informé avant de tomber dans le piège.

En effet, ces offres peuvent souvent cacher des pièges tels que la collecte de données personnelles. Cela peuvent être la distribution de logiciels malveillants ou la demande de paiement ultérieur pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Il est donc crucial pour les utilisateurs de rester vigilants lorsqu’ils utilisent des services de stockage cloud. Il faudrait donc vérifier la fiabilité et la réputation de tout fournisseur avant de partager des informations sensibles.

Attention aux arnaques dans le cloud : méfiez-vous des offres alléchantes

De nos jours, les escroqueries par e-mail sont de plus en plus élaborées. Cependant, votre familiarité croissante avec les e-mails de phishing vous incite à cliquer sur des liens. Tout ça dans le but de débloquer des colis chez Bpost ou de renouveler votre abonnement Netflix. Par ailleurs, certains des lecteurs ont récemment signalé une nouvelle technique d’escroquerie utilisée par les hackers. Ces derniers se font passer pour un service de stockage en nuage.

Les escrocs prétendent dans leur courriel que l’utilisateur a atteint la limite de stockage. Par contre, ils peuvent bénéficier de 50 Go de stockage supplémentaire grâce à un programme de fidélité. Bien que cela puisse paraître attrayant, c’est en réalité une arnaque. En cliquant sur le lien proposé, l’utilisateur risque inconsciemment de télécharger un virus sur son ordinateur ou son téléphone portable. Les conséquences de cette action sont malheureusement irréversibles.

Arnaque dans le cloud : restez vigilants pour éviter les virus

Certains utilisateurs du web ont été surpris de recevoir un courrier électronique frauduleux. Cela présentant une approche peu urgente. Toutefois, les internautes expérimentés ont rapidement décelé cette tentative d’hameçonnage. L’un des lecteurs du site a même admis avoir failli être trompé. Pour la majorité des utilisateurs, plusieurs signes doivent les alerter : l’utilisation d’une adresse Gmail, la langue anglaise utilisée dans le courriel, l’absence d’informations légales et le lien qui ne mène pas directement à un site web sécurisé en https.

Il convient de souligner que le simple fait de cliquer sur le lien ou d’ouvrir la pièce jointe peut entraîner le téléchargement d’un virus sur votre ordinateur. Il est donc important de rester vigilant lorsque vous recevez ce type de message. En cas de fraude, il est recommandé de lancer une analyse de votre ordinateur à l’aide d’un logiciel antivirus. De plus, vous pouvez réinstaller votre système d’exploitation pour éliminer toutes les menaces en cas de virus détecté.

Découvrez les avantages et les risques du stockage cloud sécurisé

Les prestataires de services de stockage en ligne présentent une gamme variée d’options de stockage allant de quelques gigaoctets à plusieurs pétaoctets. Les utilisateurs ont la possibilité de conserver des documents, des photos, des vidéos et divers autres fichiers importants.

Le stockage en ligne offre des avantages tels que la possibilité d’accéder aux données à distance, la simplicité d’utilisation, ainsi que la capacité de partager des fichiers avec d’autres utilisateurs. En outre, il offre une sécurité améliorée grâce à des mesures avancées telles que le chiffrement des données et l’authentification à deux facteurs.

Il est néanmoins essentiel de prendre en compte que le stockage en ligne n’est pas sans faille et expose à des risques, comme la perte de données due à une défaillance du prestataire ou une violation de la sécurité. Il est donc important de sélectionner un prestataire fiable et de mettre en place des mesures pour protéger ses données.