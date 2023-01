Disque dur HDD : pourquoi les ventes s’effondrent ?

Les disques durs HDD sont de plus en plus remplacés par des solutions de stockage à long terme (LTO) dans les Datas Centers. Alors que le marché du stockage sur disque dur a connu une croissance rapide ces dernières années, il semble maintenant être en déclin.

Les chiffres sont sans appel : les ventes de disques durs HDD s’effondrent face au LTO (Linear Tape Open. Les entreprises et les consommateurs se tournent vers le stockage sur bande, plus fiable et moins cher que le stockage sur disque dur.

Disque HDD : la part de marché diminue au profit du LTO

D’après les études du marché effectuées par Trendfocus, l’expédition unitaire de disques durs a été divisée par deux en 2022. En revanche, les ventes de bandes LTO ont à nouveau augmenté pendant la même année. Pour information, Trendfocus est une entreprise de recherche de marché spécialisée dans les technologies de stockage de données.

D’après l’étude, Seagate, Toshiba et Western Digital ont expédié 35,2 à 36,4 millions de disques durs l’année dernière. Ces chiffres révèlent une baisse d’environ 40 % par rapport à l’année précédente.

Les analystes de Trendfocus estiment que les expéditions de bandes utilisées pour le stockage d’archives et pour le stockage à froid continueront de croître au moins jusqu’en 2027. En effet, la capacité agrégée des lecteurs de bandes livrés en 2022 a atteint 79,3 exaoctets. Cela représente une hausse de 14 % d’une année sur l’autre.

Cette tendance laisse prévoir que la capacité des lecteurs LTO continuera de croître dans les années à venir. Le taux de croissance annuel est estimé à 21 %. En 2027, la capacité cumulée des cassettes LTO sera de 207,1EB.

À propos de la technologie de stockage LTO

LTO est un type de stockage de données sur bande magnétique. Il est surtout utilisé pour le stockage à long terme de données numériques. C’est une technologie très appréciée pour sa capacité, sa fiabilité et son rapport coût-efficacité.

Les bandes LTO sont composées d’un film plastique fin, recouvert d’un matériau magnétique qui sert à stocker les données numériques. Les données sont inscrites sur la bande en une piste continue en spirale, un peu comme un disque vinyle.

La bande est ensuite lue par un lecteur robotisé, qui déplace la bande sur une tête de lecture/écriture. Cela permet un accès rapide aux données stockées sur la bande, tout en offrant un moyen sûr de stocker de grandes quantités de données. Les bandes LTO sont une solution idéale pour les entreprises qui ont besoin de grandes quantités de stockage.