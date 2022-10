Pour Halloween, pCloud baisse de 80 % sur sa formule Encryption !

Halloween 2022 approche à grands pas, et pour marquer cette saison effrayante, pCloud offre une réduction de 80 % sur pCloud Encryption. Ce pack permet aux utilisateurs de stocker en toute sécurité leurs fichiers professionnels et personnels (photos, jeux, etc.).

Bien que Halloween soit synonyme de peur et de frayeur, inutile de s’inquiéter quant à la sécurité de vos informations en ligne. Dans le cadre de sa promotion, pCloud propose une solution de stockage fiable à bas prix. Son offre Encryption est réduite à 115 euros au lieu de 575 euros. Cette offre n’est valable que du 28 octobre au 2 novembre, alors ne tardez pas à en profiter !

Profitez sans tarder de pCloud Encryption à -80%

pCloud Encryption : une sécurité optimale de vos données

Pour assurer la confidentialité de vos fichiers, il faut adopter un système de stockage fiable. Pour répondre à ce besoin, pCloud a mis en place une formule offrant une protection maximale : le pCloud Encryption. Cette formule s’appuie sur différents modules de sécurité.

Tout d’abord, il exploite le cryptage des fichiers côté client. De ce fait, les données ne risquent rien pendant qu’ils sont transférés vers les serveurs pCloud ou autre destinataire. En effet, nulle ne peut visualiser les informations chiffrées, ils sont cachés même si l’ordinateur est volé.

Les normes SSL et TLS assurent la sécurité des canaux de communication. Au moment de la souscription, il est possible de choisir un serveur basé en Europe.

De plus, les données stockées bénéficient du cryptage AES 256 bits tandis que l’authentification à deux facteurs augmente le niveau de protection du compte. Sans oublier que pCloud copie ces données sur au moins 3 serveurs différents.

pCloud pour stocker une quantité illimitée de données sécurisées

pCloud n’applique pas de limites quant au volume des documents. Cette solution est donc idéale pour ceux qui souhaitent stocker de grandes quantités de données.

De plus, cette formule permet le téléchargement de tous les types de fichiers, quelle que soit leur taille. La vitesse à laquelle ces fichiers peuvent être envoyés ou téléchargés dépend généralement de celle fournie par le fournisseur de services. Cependant, avec pCloud, la fréquence de transfert peut être définie de manière spécifique. Ainsi, tous les documents importants peuvent être sauvegardés en un seul clic.

pCloud Encryption permet de profiter de divers avantages. Notamment la possibilité de partager des liens, de créer des dossiers collaboratifs, de réaliser des statistiques approfondies…

pCloud Encryption à -80 % pour Halloween

Autant dire que pCloud offre un service de qualité. De plus, comme annoncée dans l’introduction, cette entreprise suisse frappe fort pour Halloween. Elle offre à ses abonnés une remise de 80 % sur son abonnement lifetime pCloud Encryption. Pour seulement 115 euros, il s’agit de l’un des services cloud au meilleur rapport qualité-prix.

Profitez sans tarder de pCloud Encryption à -80%

Difficile de trouver un compromis comme celui proposé par pCloud, alors ne manquez pas cette opportunité. L’offre spéciale n’est valable que du 28 octobre au 02 novembre 2022.

Vous hésitez encore ? Alors, sachez que ce fournisseur offre 14 jours d’essai gratuit pour vous décidez.