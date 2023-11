OVHcloud bouleverse l’informatique avec ses serveurs bare metal scale de deuxième génération

L’éditeur de technologie majeur OVHcloud dévoile sa deuxième génération de serveurs Bare Metal Scale, destinée aux tâches informatiques les plus gourmandes en ressources, notamment l’intelligence artificielle.

Puissance de calcul optimale pour l’intelligence artificielle

Roubaix, 14 novembre 2023, OVHcloud, le précurseur européen du Cloud, persiste à rendre l’innovation accessible à tous. Ce faisant, il annonce avec grande fierté le lancement de sa deuxième génération de serveurs dédiés Bare Metal Scale, qui offre une succession digne de la première gamme de serveurs dédiés haute performance Scale de 2021, mais avec encore plus de puissance de calcul.

Ces nouvelles machines, conçues pour répondre aux besoins de secteurs comme la santé, la finance, l’industrie, le secteur public et les médias, tirent parti de l’ampleur de la performance des processeurs AMD et NVIDIA. Ils soutiennent parfaitement les travaux informatiques les plus intenses, englobant le Confidential Computing, le Big Data, l’analyse de données, la virtualisation, l’orchestration de conteneurs et le Grid Computing.

Performances exceptionnelles des processeurs pour le traitement en temps réel

Dans ce monde où chaque entreprise repose sur l’information, les plateformes de traitement doivent être robustes et sécurisées. À cet effet, les nouveaux serveurs Bare Metal Scale de deuxième génération d’OVHcloud intègrent la technologie AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), que l’on peut trouver dans les processeurs AMD EPYC de quatrième génération, et qui renforce l’isolation des machines virtuelles.

En disposant de serveurs robustes et évolutifs, les derniers nés d’OVHcloud bénéficient du nombre élevé de cœurs offerts par ces processeurs AMD EPYC, dans une configuration simple ou dual-socket. Cela permet aux clients de bénéficier d’une grande puissance de calcul pour traiter et analyser de gros volumes de données en temps réel. A terme, cela facilite la prise de décision, les clients peuvent non seulement traiter et utiliser les données en un rien de temps, mais ils peuvent également stocker d’énormes volumes de données allant jusqu’à 46 To pour le stockage NVMe.

« Suite à nos révélations lors de l’événement Very Tech Trip en début d’année, nous sommes ravis d’annoncer que nous proposons d’importantes innovations avec les nouvelles générations de CPU x86, apportant ainsi plus de performances et de capacités. Cela permet à nos clients de réduire le coût total de possession du Cloud, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d’utilisation grâce à nos plateformes, y compris le Grid Computing, le VDI et l’inférence» a déclaré Yaniv Fdida, Chief Product Officer d’OVHcloud.

Innovation avec AMD EPYC, DDR5 et GPU NVIDIA

Équipant la deuxième génération des serveurs Scale, le célèbre processeur de quatrième génération d’AMD, l’EPYC, également connu sous le nom de code Genoa, repose sur l’architecture CPU Zen 4 très avancée d’AMD. Cette gamme de serveurs dédiés commence avec l’AMD EPYC à 16 cœurs / 32 threads et étend la gamme vers un maximum de 96 cœurs / 192 threads dans une configuration simple socket (SCALE-a1 à SCALE-a6). Les processeurs AMD EPYC de quatrième génération, nom de code Genoa et Bergamo, qui incorporent des cœurs Zen 4C, équipent la seconde mouture de la gamme Scale proposée en configuration dual-socket avec un maximum de 256 cœurs et 512 threads. Le SCALE-a7 offre un total de 192 cœurs / 384 threads (2P AMD EPYC 9654 nom de code Genoa) et le modèle SCALE-a8 propose jusqu’à 256 cœurs / 512 threads (2P AMD EPYC 9754 nom de code Bergamo).

Pour la première fois chez OVHcloud, les nouvelles références Scale supportent une configuration mémoire DDR5 allant de 128 Go à 1 To (4800 MHz), et peuvent disposer d’options de stockage généreuses allant de 2 x 960 Go en stockage NVMe jusqu’à 6 x 7,68 To en SSD NVMe.

Le GPU NVIDIA pour le Machine Learning

En plus de ces nouvelles références Scale basées sur le CPU, OVHcloud dévoile également de nouveaux serveurs dédiés SCALE-GPU tirant parti du GPU L4 de la société NVIDIA, spécialement dédié aux data centers. Basé sur l’architecture GPU NVIDIA Ada Lovelace, le GPU NVIDIA L4 est un GPU universel qui excelle aussi bien dans le traitement vidéo efficace, que dans l’intelligence artificielle et le traitement de charges de travail graphiques intensives.

Le microprocesseur tire son épingle du jeu grâce à une optimisation spécifiquement conçue pour des emplois tels que l’apprentissage automatique avec la classification visuelle, l’interprétation du langage naturel, la reconnaissance d’éléments ou encore les environnements de travail virtuels.

Les Avantages de « Bare Metal Scale »

Une bande passante confidentielle jusqu’à 25 Gbps

Dans sa deuxième incarnation, la proposition Bare Metal Scale tire parti de tous les atouts des serveurs dédiés, allant de la souplesse à la disponibilité, tout en offrant des performances et un contrôle inégalés. L’appui irréfutable de OVHcloud aide les entreprises à gérer avec aisance leurs charges de travail, solutions technologiques et environnements spécifiques, et garantit des coûts prévisibles grâce à une bande passante publique garantie de 1 à 10 Gbps, non comptabilisée, et une bande passante privée non comptabilisée allant jusqu’à 25 Gbps.

Pérennité et sauvegarde des informations

Profitant du savoir-faire incontesté d’OVHcloud en termes d’infrastructure, les serveurs Bare Metal Scale de deuxième génération offrent un environnement cloud sécurisé opérant dans un respect total de l’environnement. La certification ISO 27001 et HDS assure les plus hauts niveaux de protection et de sûreté des données, les protégeant ainsi de toute législation extraterritoriale. En exploitant l’approche industrielle unique du groupe, les datacenters OVHcloud sont dotés d’un système de refroidissement à eau qui contribue à la durabilité du Cloud, atteignant les meilleurs indices PUE/WUE de sa catégorie. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Accessibilité

Les SCALE-a1 (16c/32t), SCALE-a2 (24c/48t), SCALE-a3 (32c/64t), SCALE-a4 (48c/96t), SCALE-a5 (64c/128t) et SCALE-a6 (96c/192t) sont à présent accessibles dans les datacenters OVHcloud situés au Canada, en France, en Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Entre décembre 2023 et mars 2024, OVHcloud prévoit une expansion vers la région APAC. Les SCALE-a7 (192c/384t) et SCALE-a8 (256c/512t) sont également disponibles dès à présent, sur commande. OVHcloud devrait commercialiser les SCALE-GPU équipés de NVIDIA L4 début janvier 2024.

Communiqué de presse du 14 Novembre 2023