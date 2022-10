pCloud Vs Dropbox : la bataille des champions du stockage en ligne

Alors que les services de stockage en ligne tendent à devenir incontournables aussi bien pour les particuliers que les professionnels, de nouveaux services font chaque jour leur apparition. pCloud fait partie des solutions qui cherchent à s’imposer d’une main de fer dans ce secteur. Pour autant, le service suisse continue de se heurter aux comparaisons avec les mastodontes du stockage en ligne. Découvrez notre comparatif pCloud vs Dropbox.

Si de plus en plus de services tentent aujourd’hui de faire une percée dans le marché très saturé du cloud, Dropbox fait toujours figure de proue en restant l’une des solutions de stockage en ligne les plus populaires et les plus utilisées au monde. En chiffre, Dropbox compte aujourd’hui plus de 500 millions d’utilisateurs à son actif.

En parallèle, il y a également pCloud, moins âgé certes, mais qui s’est très vite frayé un chemin. La preuve : en seulement quelques années d’existence, la solution a réussi à se hisser dans le classement des meilleures solutions cloud. Notons par ailleurs que cette solution a déjà séduit 14 millions d’utilisateurs. Et autant le dire, pCloud semble attirer toujours plus de personnes grâce à ses fonctionnalités attrayantes.

Afin de vous rediriger vers la plateforme qui saura répondre au mieux à vos besoins et exigences, attaquons ce comparatif pCloud Vs Box avec les principales différences entre les deux services.

pCloud Vs Dropbox : espace de stockage

La première chose que les utilisateurs vérifient lorsqu’ils souhaitent connaître les caractéristiques techniques d’une plateforme de stockage en ligne, c’est l’espace de stockage gratuit proposé par le service.

Sur ce point, pCloud remporte haut la main la partie en proposant un généreux espace de stockage gratuit de 10 Go. Tandis que Dropbox se contente d’un simple 2 Go. En revanche, vous avez la possibilité de gagner jusqu’à 16 Go d’espace gratuit en invitant des amis à rejoindre la plateforme. pCloud va encore plus loin en vous permettant de gagner jusqu’à 20 Go en parrainant de nouveaux utilisateurs. De plus, pCloud vous permet d’accéder à une pléthore de fonctionnalités que Dropbox vous fait payer.

Évidemment, l’espace gratuit peut très vite se révéler insuffisant surtout si vous avez besoin de fichiers volumineux à sauvegarder. Ainsi, dans la plupart des cas, il faudra penser à souscrire à une offre premium. Sur ce plan, Dropbox vous propose deux plans abonnements 1 To et 2 To. De son côté, pCloud vous permet de choisir entre formule à 500 Go et 2 To. Notons que le service propose également une offre lifetime unique. En optant pour cette formule, vous n’aurez plus à vous tracasser pour vos paiements mensuels.

Pour ce premier round pCloud Vs Dropbox, nous pouvons affirmer que les deux solutions sont à égalité au niveau des plans tarifaires. Toutefois, pCloud parvient à rester en tête de la course grâce à son espace gratuit beaucoup plus important. Sans oublier ses plans à vie qui permettent à terme de faire des économies considérables.

Sécurité et confidentialité

Lorsque vous faites le choix d’une solution de stockage en nuage, il est toujours important de vous assurer que vous profitez d’un protocole de sécurité de haut de niveau. Ceci afin que vos données restent privées et personnelles. pCloud et Dropbox ont tenu à vous proposer ce qui se fait de meilleur en matière de sécurité. De fait, les deux solutions mettent à votre disposition un cryptage de nouvelle génération AES-256 pour sécuriser vos données au repos. Les deux solutions garantissent également la sécurité des transferts de données vers le cloud grâce au protocole TLS/SSL.

Toutefois, si vous souhaitez profiter d’une sécurité maximale et verrouiller l’accès à votre compte, pCloud vous propose en option une fonctionnalité unique de chiffrement côté client. Baptisé pCloud crypto s’agit d’un cryptage zero knowledge (à connaissance zéro) de niveau militaire qui vous permet de créer des clés de chiffrement (Crypto Pass) dont vous êtes le seul titulaire.

Ainsi, même pCloud ne sera pas en mesure de voir vos fichiers et de les lire. Il s’agit, à ce jour, du niveau de sécurité le plus élevé que vous puissiez trouver dans une solution de stockage en nuage.

En termes de confidentialité, pCloud vous garantit un stockage en ligne fiable et conforme à la norme RGPD. De plus, afin de vous permettre de garder le contrôle totale sur vos données, le service vous donne la possibilité de choisir le datacenter où vous souhaitez stocker vos données. Ainsi, vous pouvez choisir entre Dallas, Texas et le Luxembourg.

De son côté, Dropbox ne dispose que d’un datacenter aux États-Unis. Ce qui signifie que le service est soumis aux lois américaines. Dans les faits, Dropbox peut ainsi accéder à vos données sous la contrainte des autorités gouvernementales.

pCloud Vs Dropbox : synchronisation des fichiers

Pour continuer ce duel entre pCloud VS Dropbox, nous allons examiner une fonctionnalité qui permet de différencier un excellent service de stockage en ligne d’un autre. A ce titre, on ne note pas énormément de différence entre les deux services puisqu’ils tirent tous les deux partie des outils de synchronisation au niveau des blocs. Ainsi, l’un comme l’autre est capable de déplacer les fichiers plus rapidement. Entre autres, pCloud et Dropbox peuvent télécharger toutes les modifications apportées à un fichier en moins de 30 secondes.

La seule différence entre les deux services, c’est que le Smart Sync est payant chez Dropbox, alors que vous pouvez l’avoir gratuitement chez pCloud. De plus, le service vous permet de créer un lecteur virtuel qui vous permettra d’économiser votre espace de stockage local.

Fonctionnalités de collaboration

Lorsqu’il s’agit de collaborer sur un fichier individuel, Dropbox gagne la partie en proposant un pléthore d’outils ultra-pratiques. Non seulement l’outil vous permet de collaborer avec les autres utilisateurs en temps réel, mais vous avez également profiter d’un myriade d’outils pour les commentaires en ligne.

En revanche, pCloud ne propose pour le moment aucun outil collaboratif dans sa suite. C’est donc Dropbox qui remporte haut la main cette manche.

Verdict

Bien qu’il existe sur le marché de nombreux services de stockage en ligne de qualité, pCloud VS Dropbox font partie des services à découvrir. Bien sûr, l’un comme l’autre présente des avantages et des inconvénients.

Dans tous les cas, en termes de sécurité et confidentialité, pCloud l’emporte avec son module complémentaire pCloud Crypto qui permet de profiter d’un cryptage de bout en bout à connaissance zéro. La possibilité de choisir la localisation du serveur est également un atout de taille. Si vous souhaitez profiter d’un service qui vous permet d’améliorer votre productivité et de collaborer en temps réel avec d’autres utilisateurs, Dropbox est sans conteste la meilleure option.