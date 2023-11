pCloud commence tôt le Black Friday avec une promo démente !

Dans un monde où la cybersécurité et la gestion des données prennent une importance capitale, pCloud, le service de stockage en ligne suisse plébiscité par plus de 19 millions d’utilisateurs, vient de lancer une offre sans précédent pour le Black Friday.

Du 20 au 26 novembre 2023, pCloud offre une opportunité inouïe de saisir un Pack exclusif 3en1 en édition limitée. Avec un espace gargantuesque de 5 To de stockage, l’innovant pCloud Encryption et le pCloud Pass sont inclus à vie, le tout avec une réduction phénoménale de -85%.

Ce n’est pas tout, pCloud a également décidé de gâter ses clients avec une remise de -76% sur tous les plans individuels à vie. Que vous optiez pour un plan de 500 Go à 139 €, 2 To à 279 € ou même 10 To à 890 €, pCloud vous assure une sécurité et une facilité d’utilisation hors pair.

Basé en Suisse, pCloud se distingue par ses deux centres de données robustes aux États-Unis et au Luxembourg, garantissant ainsi une sécurité et une accessibilité optimales. Ses applications mobiles pour Android et iOS, avec une fonction de téléchargement automatique, font de la libération d’espace sur les smartphones une véritable partie de plaisir.

Avec pCloud Drive, le stockage de vos données devient aussi simple qu’efficace, étendant facilement la capacité de vos appareils. La synchronisation instantanée entre vos différents appareils, ainsi que la possibilité de sauvegardes automatiques, transforment la gestion de vos fichiers en une expérience fluide et sans accroc.

Avec pCloud Encryption, bénéficiez d’un chiffrement côté client de pointe pour une protection maximale de vos données sensibles. Ce service applique une politique de confidentialité zéro connaissance, assurant que vos informations confidentielles restent exclusivement entre vos mains.

Et pour compléter cette suite de sécurité, pCloud Pass est le gestionnaire de mots de passe qui vient révolutionner votre vie numérique. Facile à utiliser, il synchronise vos mots de passe sur tous vos appareils, rendant l’accès à vos comptes aussi simple que sécurisé.