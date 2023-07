Promo pCloud : jusqu’à -85% pour célébrer la Fête Nationale française

Bénéficiez de l’offre promo pCloud fête nationale du 14 juillet et bénéficiez d’un espace cloud à vie avec pCloud. C’est l’une des entreprises les plus fiables pour stocker vos données.

Vous êtes à la recherche d’une opportunité incroyable pour stocker vos fichiers en toute sécurité ? pCloud, l’alternative robuste à Google Drive et Dropbox, fait exploser les promotions pour la fête nationale française. Du 10 au 17 juillet 2023, découvrez comment la promo pCloud fête nationale vous offre une remise stupéfiante pouvant atteindre 85% sur ses forfaits à vie !

Pourquoi pCloud est la clé de votre tranquillité d’esprit numérique ?

De nos jours, nos vies numériques sont en constante expansion. La gestion de données devient cruciale. Ici, pCloud se révèle en tant que chevalier numérique. En effet, ce fournisseur suisse déploie une pléiade de fonctionnalités pour garantir la sécurité et l’accessibilité de vos précieuses données. Avant d’aborder le sujet de la promo pCloud pour la fête nationale, il faut comprendre si c’est la meilleure solution de stockage Cloud.

Premièrement, la polyvalence est au cœur de pCloud. Il est compatible avec plusieurs plateformes, y compris macOS, Windows, Linux, iOS et Android. Ainsi, votre espace de stockage est à portée de main où que vous soyez. Les interfaces de pCloud sont intuitives et épurées, facilitant grandement la navigation.

En outre, la synchronisation automatique assure que vos documents et contenus multimédias soient constamment à jour sur tous vos appareils. D’ailleurs, pCloud Drive, l’application de bureau, est une innovation ingénieuse qui étend l’espace disponible sur votre ordinateur.

De plus, partager vos fichiers n’a jamais été aussi simple. En quelques clics, pCloud génère un lien permettant de partager des dossiers ou des fichiers. Il est à noter que les destinataires n’ont pas besoin de compte pCloud pour accéder aux fichiers, ce qui est extrêmement pratique.

Mais ce qui distingue véritablement pCloud, c’est son engagement envers la sécurité. Vos données sont chiffrées pendant le transit et lorsqu’elles sont stockées. De plus, pCloud réplique vos fichiers sur cinq serveurs différents pour minimiser le risque de perte. Est-il fiable d’opter pour la promo pCloud pour la fête nationale française ?

Saisissez l’occasion : la promo pCloud fête nationale pour une offre à vie

Pour marquer la célébration du 14 juillet, pCloud lance des promotions époustouflantes. Entre le 10 et le 17 juillet, les forfaits Lifetime de pCloud sont disponibles à des prix réduits à couper le souffle. C’est l’occasion en or de faire un investissement intelligent pour l’avenir de vos données.

À titre d’exemple, le forfait 500 Go Premium Lifetime est disponible à seulement 139 euros, au lieu de 570 euros, soit une remise de 75%. De même, le 2 To Premium Plus Lifetime est également à 75% de réduction, coûtant 279 euros au lieu de 1 140 euros. Mais la vraie star de la promo pCloud fête nationale est le forfait 10 To Lifetime. Avec une remise incroyable de 85%, ce forfait est disponible à 890 euros, au lieu de 6 000 euros.

Ces forfaits démontrent une rentabilité exceptionnelle à long terme. Ne manquez pas cette chance de sécuriser votre avenir numérique avec la promo pCloud fête nationale!