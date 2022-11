Comment télécharger gratuitement pCloud ?

pCloud est un fournisseur de stockage cloud qui ne manque pas e resource. Espace de stockage à vie, ajout d’utilisateurs, partage de fichier, etc. Alors, comment télécharger pCloud pour en bénéficier ?

Bien moins connu que Google Drive ou Dropbox, pCloud commence désormais à se faire connaître dans le marché des fournisseurs de stockage en ligne. Il offre d’ailleurs une multitude de solutions de stockage, de partage et de sécurité avancées. Mais certains utilisateurs se confrontent toujours à des blocages quant au téléchargement de l’application.

Comment télécharger pCloud ?

Les étapes à suivre pour télécharger et installer pCloud sur un ordinateur sont assez simples. Pour s’assurer de télécharger le fichier d’installation adéquat, il s’avère nécessaire d’accéder au site officiel du fournisseur.

C’est dans la section « Téléchargement » que tout se passe. Le choix du système d’exploitation se trouve juste en haut de l’écran. Pour le choix de la version, il faut dérouler la liste intitulée « Choisissez votre version ». Une fois la version choisie, il suffit d’appuyer sur « Téléchargement », le bouton bleu à gauche de « Choisissez votre version.

Par la suite, l’’installation de pCloud se fait en double-cliquant sur le fichier récemment télécharger. À ce stade, il suffit de suivre les instructions.

A propos de pCloud

pCloud diffère des autres stockages en ligne gratuits en raison des nombreuses fonctionnalités qu’il propose. Nous pouvons notamment citer l’offre à vie mise sur le marché à un prix très compétitif, la synchronisation des données, le partage de fichiers de grande taille, etc. Malgré cela, pCloud garde en vue l’ergonomie de son interface et la facilité d’utilisation. Quitte à dire que c’est l’alternative idéale pour les nouveaux utilisateurs.

Des formules payantes à prix concurrentiel

Jusqu’ici, pCloud propose des plans payants pour un espace de stockage variant entre 500 Go, 2 To et 10 To. L’avantage avec pCloud, c’est le fait de pouvoir payer une offre en une seule fois pour bénéficier d’un cloud accessible à vie. L’offre Lifetime de pCloud constitue donc un système d’abonnement plus économique à long terme.

Une réduction pour les nouveaux abonnés

Plus pCloud commence à se faire connaître, plus il propose aux nouveaux utilisateurs des avantages concurrentiels. À l’heure actuelle, pCloud vient d’innover ses offres en proposant une réduction allant de 65 à 80 % sur les offres Lifetime. Il s’agit toujours d’un paiement unique afin de bénéficier d’un espace de 2 To pouvant être partagé avec 4 utilisateurs.

10 Go pour tester l’application

Avant de s’abonner à une offre quelconque, il est toujours nécessaire de pouvoir effectuer quelques tests. Chez pCloud, c’est possible avec le plan gratuit de 10 Go. C’est largement suffisant pour essayer le produit et définir si l’on est satisfait ou non. Le cas échéant, chaque utilisateur dispose de 10 jours pour se manifester et obtenir un remboursement.

Pour rappel, on n’a pas besoin d’une configuration particulière pour l’installation. Ce qui confirme encore une fois sa facilité d’utilisation du cloud, mis à part ses autres avantages. Dont sa disponibilité, son prix concurrentiel, et sa capacité à chiffrer les données des utilisateurs. Bref, C’est sans doute l’un des meilleurs clouds du marché.