Western Digital : le géant du stockage victime… d’une fuite de données

Le leader mondial du stockage de données, Western Digital, a récemment été touché par une importante fuite de données. Les informations confidentielles ont été compromises, suscitant de graves inquiétudes.

La protection des données stockées sur les disques durs de ce géant technologique est maintenant préoccupante. Les clients de l’entreprise peuvent être confrontés à des risques de vol d’identité, de fraude financière et de violation de la confidentialité. La compagnie commerciale est en train de travailler avec les autorités compétentes pour enquêter sur cette violation.

Western Digital : fuite de données suite à une attaque de hackers

Lors de cet événement, des hackers ont réussi à extraire des données de certains systèmes internes de Western Digital. L’entreprise a diffusé un communiqué de presse lundi pour faire la lumière sur la situation. Elle a déclaré que des tiers non autorisés ont eu accès à plusieurs de ses réseaux internes le 26 mars dernier. De plus, la firme n’a pas précisé la nature exacte de l’incident ni comment il a été perpétré.

Le constructeur de disque dur a suggéré qu’il pourrait s’agir d’un ransomware. Selon les informations fournies par l’entreprise, les pirates ont obtenu certaines données. Toutefois, la société n’a pas encore déterminé l’étendue et la nature exacte de ces données. Pour l’instant, les responsables de cette attaque restent inconnus et aucun groupe de ransomware n’a revendiqué l’incident.

Western Digital : des perturbations commerciales suite à l’incident

Récemment, le géant du stockage de données a signalé des perturbations dans ses opérations commerciales qui pourraient potentiellement impacter ses services à venir. Le service de stockage numérique My Cloud de la société était indisponible, selon son site web. Cependant, l’entreprise commerciale n’a pas divulgué les détails de l’incident. Il a pris des mesures pour protéger ses activités commerciales et travaille à rétablir les services affectés.

La société collabore avec une entreprise de cybersécurité pour enquêter sur l’incident, en coordination avec les autorités. En dépit de ces efforts, Western Digital a choisi de ne pas fournir de réponse suite aux questions posées par TechCrunch. Cela pose un problème, car la société s’est engagée à être transparente sur la situation en informant ses clients via son site web.

Western Digital says hackers stole data in 'network security' breach. WD's My Cloud service is currently offline. https://t.co/uscLvaE17l by @carlypage_ — TechCrunch (@TechCrunch) April 3, 2023

Sécurité des données : la priorité de Western Digital

Le géant mondial de la sécurité des données prend la protection des informations très au sérieux. De plus, ses produits de stockage d’élément peuvent servir pour stocker des informations sensibles. L’entreprise s’est donc engagé à protéger les contenus sur disques durs par chiffrement matériel AES 256 bits et mot de passe. Ces mesures garantissent la confidentialité et la sécurité des informations stockées.

En outre, la société offre des solutions de surveillance vidéo avec des fonctionnalités de sécurité telles que la détection de mouvement et un stockage sécurisé des enregistrements. L’entreprise collabore étroitement avec les organismes de réglementation pour garantir la conformité de ses produits aux normes de sécurité et de confidentialité des données. Western Digital est associé de GDPR en Europe et le CCPA en Californie. Cette approche assure la fiabilité des produits de l’entreprise.